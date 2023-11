Never forget is now Presidents and prime ministers complicit in Israeli crimes hope we will forget. But we will not.

US-Präsident Joe Biden umarmt den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu bei einem Besuch in Tel Aviv am 18. Oktober [Datei: Evelyn Hockstein/Reuters].



Präsidenten und Premierminister, die an israelischen Verbrechen beteiligt sind, hoffen, dass wir vergessen werden. Aber das werden wir nicht.

Niemals vergessen ist jetzt

Von Andrew Mitrovica

13. November 2023

Im Westen ist dies die Zeit des Gedenkens.

Es ist eine fast heilige Zeit, in der wir verpflichtet sind, innezuhalten und über Verlust und Opfer nachzudenken und u. a. den verbliebenen Überlebenden und den geehrten Toten zu danken – von denen viele gegen die faschistischen Agenten eines Holocausts gekämpft haben.

Es waren zumeist einfache Männer und Frauen aus einfachen Verhältnissen, die das Richtige und Notwendige taten, als es darum ging, ein ranziges Regime und eine Ideologie zu besiegen, die nicht nur besiegt, sondern ausgerottet werden mussten.

Deshalb applaudieren wir an einem Tag im Jahr den einfachen Männern und Frauen aus einfachen Verhältnissen, die noch am Leben sind, wenn sie sich vorsichtig zusammenschließen, um in aller Stille ihren Mitstreitern zu gedenken, die an weit entfernten Orten begraben sind, wo sie bei der Rettung anderer ums Leben kamen und Geschichte machten.

Die Ironie liegt natürlich darin, dass die Heuchler, die die feierlichen Zeremonien an diesem Wochenende in Europa, Nordamerika und darüber hinaus geleitet haben und die wiederholte Reden über die Notwendigkeit des Erinnerns halten werden, uns nun vergessen lassen wollen.

Mehr noch, die Präsidenten und Premierminister erwarten von uns, dass wir vergessen. Ich vermute, dass sie sich darauf verlassen werden.

Sie sind davon überzeugt, dass wir schon bald zu sehr mit den Anforderungen und Unwägbarkeiten des Lebens beschäftigt sein werden, um uns daran zu erinnern, was sie in diesem dringenden Moment getan und unterlassen haben, als wir mit den eklatanten menschlichen Folgen von vorsätzlicher, staatlich sanktionierter Unmenschlichkeit konfrontiert wurden.

Vor allem wollen diese Präsidenten und Premierminister, dass wir ihre Mitschuld an dem Völkermord vergessen, den wir Minute für Minute, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche an den gefangenen Palästinensern in der zertrümmerten, apokalyptisch anmutenden Höllenlandschaft namens Gaza und nach und nach auch im besetzten Westjordanland durch einen anderen so genannten „Verfechter der Demokratie“ miterleben.

Die Präsidenten und Premierminister wollen, dass wir den Freibrief vergessen, den sie ihrem lieben Freund Benjamin Netanjahu und anderen fanatischen israelischen Premierministern jahrzehntelang ausgestellt haben, um so viele Palästinenser zu töten, wie sie wollen, wann immer sie wollen und so lange sie wollen.

Die Präsidenten und Premierminister wollen, dass wir die Pilgerfahrten vergessen, die sie vor kurzem nach Tel Aviv unternommen haben, um einen stolzierenden Mörder zu umarmen und ihm die Hand zu schütteln, der eine lange, abscheuliche Liste von Befehlen zur sofortigen Tötung von Palästinensern mit Kugeln, Bomben und Drohnen hat.

Die Präsidenten und Premierminister wollen, dass wir ihre Vorträge vergessen, in denen sie uns als „Terroristen-Sympathisanten“ beschimpfen, während sie die Entschlossenheit und Rechtschaffenheit eines erbärmlichen Soziopathen loben, der den Palästinensern den langsamen Tod befohlen hat, indem er ihnen Wasser, Nahrung und Brennstoff vorenthält.

Die Präsidenten und Premierminister wollen, dass wir die entsetzlichen Szenen des Exodus von Hunderttausenden erschöpfter Palästinenser vergessen, die gezwungen waren, zu Fuß, mit behelfsmäßigen Kutschen und Maultieren meilenweit vor dem sicheren Tod zu fliehen, mit dem wenigen, was sie tragen oder retten konnten.

Die Präsidenten und Premierminister wollen, dass wir vergessen, wie ihr lieber „demokratischer“ Freund Schulen, Krankenhäuser, Krankenwagen und Konvois von erschöpften palästinensischen Flüchtlingen bombardierte, die versuchten, dem mörderischen Wahnsinn zu entkommen.

Die Präsidenten und Premierminister wollen, dass wir die Bilder von schlaffen, toten Kindern vergessen, die aus den zerstörten Überresten ihrer Häuser gezogen wurden, in denen sie einst schliefen, lachten, spielten und lebten und von liebevollen Müttern und Vätern umsorgt wurden, die sie gleichermaßen liebten.

Die Präsidenten und Premierminister wollen, dass wir die verkohlten, blutverschmierten und schmutzverschmierten Gesichter und Körper der gequälten Kinder auf den Tragen der Krankenhäuser vergessen, die angesichts der Dunkelheit und des Schreckens ihre verschwundenen Mamas und Papas um Trost anflehen.

Die Präsidenten und Premierminister wollen, dass wir die schluchzenden Babys vergessen, die die in weiße Leichentücher gehüllten Körper ihrer Kinder trugen, und die Mamas, die über ihre eiligen Gräber weinten.

Die Präsidenten und Premierminister wollen, dass wir vergessen, dass sie gesagt haben, dass die Palästinenser über die Zahl ihrer Brüder und Schwestern, einschließlich Säuglingen und Kindern, die von ihrem lieben „demokratischen“ Freund getötet oder verstümmelt wurden, gelogen haben, von dem eine Legion von Israelis glaubt, dass er ein gewohnheitsmäßiger Lügner, Berufsbetrüger und eingebildeter Autoritarist ist.

Die Präsidenten und Premierminister wollen, dass wir vergessen, dass sie, als wir „Stopp“ riefen – wieder und wieder – dem Gewohnheitslügner, Karrieregauner und eingebildeten Autoritätsmenschen gesagt haben, er solle weiter Palästinenser töten, wann immer er wolle, wo immer er wolle, solange er wolle.

Aber beachten Sie: Wir werden uns erinnern.

Wir werden uns daran erinnern, was diese mitschuldigen Präsidenten und Premierminister – und ihre ranghohen Verbündeten in der Establishment-Presse – getan haben und was sie nicht getan haben, weil der Anstand und unsere dauerhafte Solidarität mit den Palästinensern und ihrer gerechten Sache es gebieten.

Diese kurzsichtigen Präsidenten und Premierminister fangen gerade erst an, die wahre und dauerhafte Breite der Unterstützung zu erkennen, die die Palästinenser bei Millionen ihrer aufgebrachten Wähler genießen, die angesichts eines unerbittlichen Völkermords dazu bewegt sind, heute und ganz sicher auch morgen etwas dagegen zu unternehmen.

Die Präsidenten und Premierminister haben sich verkalkuliert – und zwar gewaltig. Sie haben unsere Entschlossenheit, unser Engagement und unsere Entschlossenheit, uns nicht einschüchtern oder zum Schweigen bringen zu lassen, falsch eingeschätzt – heute und ganz sicher auch morgen.

Sie können uns nicht alle verbieten. Sie können uns nicht alle verhaften. Wir sind die vielen Trotzigen. Sie sind die feigen Wenigen.

Die alten Taktiken funktionieren nicht mehr. Wir werden uns nicht einschüchtern oder abschrecken lassen von den aalglatten Hetzern in Israel oder ihren dummen Stellvertretern innerhalb oder außerhalb des Kongresses oder des Parlaments, die Palästinenser als Wegwerfmaterial betrachten.

Und beachten Sie: Wir werden auch handeln.

Wir werden diese Präsidenten und Premierminister und ihre kriecherischen Erben bestrafen, indem wir ihnen das verwehren, was sie am meisten schätzen – Position und Macht.

Wir werden mobilisieren. Wir werden uns organisieren. Wir werden unsere Empörung kanalisieren. Wir werden unsere Macht ausüben.

Wir werden auch geduldig sein.

Mit der Zeit werden wir uns von diesen kranken Präsidenten und Premierministern und ihren Kollaborateuren befreien, indem wir für die Verteidigung der Menschheit und Palästinas stimmen – auch wenn die Ausübung unseres Wahlrechts von den üblichen pedantischen Apologeten als „Blutverleumdung“ oder „antisemitisch“ bezeichnet wird.

Wir werden weise wählen. Wir werden Kandidaten wählen, die sich nicht nur rhetorisch, sondern ganz konkret auf die Seite der Palästinenser stellen. Erstens, indem sie einen Waffenstillstand fordern. Dann, indem sie den Palästinensern helfen, ihre angestammte Heimat wieder aufzubauen, die von der unmoralischsten Armee der Welt besetzt und vernichtet wurde.

Wir, meist ganz normale Menschen aus ganz normalen Orten, werden das nie vergessen.

Übersetzt mit Deepl.com

Andrew Mitrovica ist ein Al Jazeera-Kolumnist mit Sitz in Toronto.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …