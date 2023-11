Bombing Gaza won’t bring Israel victory One only needs to look at the US carpet bombing of Cambodia.

Palästinenser suchen nach dem israelischen Bombardement von Khan Younis im südlichen Gaza-Streifen nach Überlebenden, 12. November 2023 [AP/Fatima Shbair]

Man braucht sich nur die US-Teppichbombenangriffe auf Kambodscha anzusehen.

Die Bombardierung des Gazastreifens wird Israel nicht zum Sieg verhelfen

Von Moncef Khane

Ehemaliger Beamter der Vereinten Nationen

13. November 2023

„Sie müssen da reingehen, und ich meine wirklich reingehen… Ich will, dass alles, was fliegen kann, da reingeht und die Hölle aus ihnen herausbricht. Es gibt keine Begrenzung der Kilometerzahl und keine Begrenzung des Budgets. Ist das klar?“ Das war der Befehl, den US-Präsident Richard Nixon seinem nationalen Sicherheitsberater Henry Kissinger am 9. Dezember 1970 gab.

Minuten später gab Kissinger den Befehl an seinen Stellvertreter, General Alexander Haig, weiter: „Er will eine massive Bombardierungskampagne in Kambodscha. Er will nichts hören. Es ist ein Befehl, er muss ausgeführt werden. Alles, was fliegt, auf alles, was sich bewegt. Haben Sie das verstanden?“

Vor über fünf Jahrzehnten führte die US-Luftwaffe die „Operation Menu“ und anschließend die „Operation Freedom Deal“ durch, um den Vietcong, die vietnamesische Volksarmee, aus Kambodscha zu vertreiben. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Bombardierung großer Landstriche, um den Ho-Chi-Minh-Pfad zu zerstören, ein riesiges Netz von Wegen und Tunneln, das von den Nordvietnamesen durch den Dschungel benutzt wurde und Nord- und Südvietnam über Kambodscha und Laos miteinander verband.

Die Bombardierung Kambodschas hatte bereits 1965 unter der Johnson-Regierung begonnen; Nixon verstärkte sie lediglich. Zwischen 1965 und 1973 wurden 2,7 Millionen Tonnen Bomben über dem Land abgeworfen. Zum Vergleich: Während des gesamten Zweiten Weltkriegs warfen die Alliierten schätzungsweise 2 Millionen Tonnen Bomben ab.

Damit ist Kambodscha möglicherweise das am stärksten bombardierte Land der Geschichte. Gemessen an der Quadratkilometerzahl und dem thermischen Wert könnte es diesen tragischen Rekord jedoch bereits an Gaza verloren haben.

Am 25. Tag des Krieges prahlte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant damit, dass allein auf Gaza-Stadt mehr als 10.000 Bomben und Raketen abgeworfen worden seien. Nach Angaben des in Genf ansässigen Euro-Med Human Rights Monitor könnte der seit dem 2. November in der Exklave eingesetzte Sprengstoff doppelt so stark sein wie eine Atombombe und damit das TNT-Äquivalent von Little Boy, der am 6. August 1945 über Hiroshima abgeworfenen 15-Kilotonnen-Atombombe, übertreffen.

Am 5. November ließ ein israelischer Kabinettsminister, Amichai Eliyahu, eine andere Art von Bombe fallen, indem er andeutete, dass der Einsatz von Atomwaffen auf Gaza eine Option sei. Er wurde zwar vom Kabinett „suspendiert“, aber seine Äußerungen dürften das erste Mal gewesen sein, dass ein amtierender israelischer Beamter öffentlich das offene Geheimnis von Israels Atomwaffenarsenal bestätigte.

Der erste eklatante Unterschied zwischen der Bombardierung Kambodschas und der Bombardierung des Gazastreifens besteht darin, dass die Bombardierung Kambodschas vor dem US-Kongress, dem amerikanischen Volk und der Welt geheim gehalten wurde, so bizarr das heute auch klingen mag; für die Kambodschaner war sie offensichtlich nicht so geheim. Die unaufhörliche Bombardierung des Gazastreifens hingegen wird von den israelischen Führern vor der Weltöffentlichkeit gepriesen und von den USA und anderen westlichen Mächten offen ermutigt und materiell unterstützt.

Der zweite Unterschied besteht darin, dass die kambodschanische Zivilbevölkerung versuchen konnte, vor dem furchterregenden Dröhnen der ankommenden B-52-Geschwader zu fliehen, während die Palästinenser in Gaza, die überwiegend selbst Flüchtlinge oder Nachkommen von Flüchtlingen sind, nirgendwo hinfliehen können, um zu hoffen, dass sie noch einen weiteren Tag überleben.

Seltsamerweise hat US-Präsident Joe Biden die Richtigkeit der vom palästinensischen Gesundheitsministerium veröffentlichten Zahl der Todesopfer in Frage gestellt und damit ähnlichen israelischen Behauptungen Glaubwürdigkeit verliehen. Und das, obwohl seine eigenen Mitarbeiter an diese Zahlen glauben und sie sogar noch höher einschätzen, wie die stellvertretende Außenministerin für Nahostangelegenheiten Barbara Leaf kürzlich erklärte.

US-Außenminister Antony Blinken wiederholte auch die israelische Darstellung, dass die „Terroristen“ der Hamas Schulen, Krankenhäuser, Moscheen und Kirchen der Vereinten Nationen als Kommando- und Kontrollposten sowie als Munitions- und Waffenlager nutzen, was sie zu legitimen militärischen Zielen mache.

Das humanitäre Völkerrecht legt jedoch etwas anderes nahe, denn selbst wenn die unbewiesenen israelischen Behauptungen zutreffen sollten, verbietet der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Angriffe auf militärische Ziele, wenn sie „voraussichtlich den Verlust von Menschenleben unter der Zivilbevölkerung, die Verletzung von Zivilisten, die Beschädigung von zivilen Objekten oder eine Kombination davon zur Folge haben werden, was im Verhältnis zu dem erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil übermäßig wäre“.

Israel wird es schwer haben, seine Argumente vorzubringen, wenn mehr als 11.000 palästinensische Zivilisten getötet wurden, darunter mehr als 4.500 Kinder und Säuglinge, und weitere Tausende unter den Trümmern verwesen.

Schlimmer noch, israelische Regierungs- und Militärvertreter haben wiederholt ihre völkermörderische Absicht unter Beweis gestellt, indem sie erklärten, dass es in Gaza „keine Unschuldigen“ gibt. Vor dem UN-Sicherheitsrat hat Israel sogar UN-Krankenwagenfahrer, medizinisches Personal und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen beschuldigt, Mitglieder der Hamas zu sein, und damit versucht, die Ermordung von mehr als 100 dieser Mitarbeiter und die direkten, vorsätzlichen Angriffe auf Krankenhäuser in Gaza zu rechtfertigen

Angesichts der offensichtlichen Begehung von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord, wie sie von renommierten Juristen behauptet werden, haben die meisten Regierungen der Welt schändlicherweise geschwiegen. Es ist beunruhigend, die vorsichtige Haltung von Staaten zu beobachten, die bereit sind, diplomatische Beziehungen zu Israel aufrechtzuerhalten, obwohl das Land die Zivilbevölkerung im Gazastreifen bombardiert.

Wenn Ägypten, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko oder die Türkei – ganz zu schweigen von den westlichen Mächten, China oder Indien – weiterhin diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu Israel unterhalten, warum sollte Israel dann seine jahrzehntelange Politik der Apartheid, der Entmenschlichung und Delegitimierung der Palästinenser, der Unterdrückung und Unterwerfung des palästinensischen Volkes überdenken, wenn es keinen Preis zu zahlen hat?

Warum sollte Israel seine unerbittliche Bombardierung der Exklave Gaza einstellen? Warum sollte es seine illegale Besatzung und Kolonisierung überdenken? Warum sollte es überhaupt zuhören, wenn der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, es beschuldigt, „Völkermord“ zu begehen, und die arabischen Führer auf dem arabisch-islamischen Gipfel zwar oberflächliche Erklärungen abgeben, aber keine entscheidenden Maßnahmen ergreifen?

Die Forderung nach einem „humanitären Waffenstillstand“, wie sie UN-Generalsekretär Antonio Guterres erhoben hat, oder nach einem einfachen „Waffenstillstand“, den er nicht einmal zu fordern wagte, ist notwendig, aber völlig unzureichend. Nach 37 Tagen unablässigen Bombardements zur „Auslöschung der Hamas“ gibt es kaum Anzeichen dafür, dass dieses Ziel in Reichweite ist.

Zum einen ist die Hamas nicht nur in Gaza, sondern auch im besetzten Westjordanland und anderswo präsent. Und selbst wenn es Israel theoretisch gelänge, die Hamas im Gazastreifen auszuschalten, so wie es dies einst mit Jassir Arafats Palästinensischer Befreiungsorganisation versucht hatte, was kommt dann?

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu weiß es selbst nicht wirklich, oder? Oder vielleicht weiß er es, kann es aber nicht sagen. Wie er es ausdrückt, liegt ein „langer und schwieriger“ Krieg vor ihm. Übersetzt bedeutet dies die Fortsetzung des völkermörderischen Angriffs auf die Palästinenser, es sei denn, die Haltung seiner westlichen Unterstützer – und der arabischen Zuschauer – ändert sich in Worten und Taten.

Bislang hat nur Bolivien die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen, um gegen die andauernden Kriegsverbrechen an den Palästinensern zu protestieren. Es sei denn, Ägypten, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Marokko brechen ihre diplomatischen Beziehungen zu Tel Aviv ab, wie es ihre Völker fordern; es sei denn, Länder wie die Türkei, Südafrika und Brasilien, die Israels Kriegsverbrechen angeprangert haben, stimmen ihre Diplomatie mit ihren eigenen Erklärungen ab; wenn diese Länder nicht dem prinzipienfesten diplomatischen Schritt Boliviens nacheifern und Druck auf ihre westlichen Partner ausüben; wenn Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, der Iran, Katar, Aserbaidschan und andere große Erdöl- und Erdgasexporteure nicht ihren wirtschaftlichen Einfluss auf Israels verblendete Hintermänner geltend machen, werden Gaza und seine Bevölkerung Zentimeter für Zentimeter, Seele für Seele zerstört werden. Und niemand wird sagen können: „Wir haben es nicht gewusst.“

Biden, Blinken und Netanjahu sollten daran erinnert werden, dass die schrecklichen, jahrelangen Teppichbombardements auf Kambodscha nur ein einziges zukunftsträchtiges politisches Ergebnis hervorgebracht haben: Die Übernahme Kambodschas durch die berüchtigten Roten Khmer. Die Frage, was die angebliche Vernichtung der Hamas bringen würde, ist also nicht leichtfertig gestellt. „Alles, was fliegt, auf alles, was sich bewegt“ und die Bombardierung, um „die Hölle aus ihnen herauszuholen“, säte Tod und Krater, die noch heute sichtbar sind. Es brachte Schande und Elend, aber keinen militärischen Sieg.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …