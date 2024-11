„Operationsplan Deutschland“ Bundeswehr bereitet Unternehmen auf Kriegsfall vor

https://www.n-tv.de/politik/Bundeswehr-bereitet-Unternehmen-auf-Kriegsfall-vor-article25370326.html

Politik

Im Verteidigungs- oder Spannungsfall drohen für die deutsche Wirtschaft massive Einschränkungen. Die Bundeswehr schult jetzt Unternehmen, worauf sich diese einstellen müssen. Besonders bei einer Beschäftigtengruppe könnte es einen massiven Mangel geben.

In Deutschland beginnen offenbar Vorbereitungen für den Fall eines Krieges, der noch direktere Auswirkungen auf die Bundesrepublik hat als der russische Angriff auf die Ukraine. Nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ schult die Bundeswehr seit Kurzem Unternehmen auf Grundlage des von der Politik beschlossenen „Operationsplans Deutschland“. Das Strategiepapier ist in seiner ersten Fassung 1000 Seiten lang und in den Details geheim.

Das Dokument führt beispielsweise auch alle Bauwerke und Infrastruktureinrichtungen auf, die aus militärischen Gründen besonders schützenswert sind. Darin sind dem Bericht zufolge auch Pläne ausformuliert, wie im Verteidigungs- oder Spannungsfall vorgegangen werden sollte, um auf eine etwaige Bedrohung von russischer Seite zu reagieren.