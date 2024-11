https://english.almayadeen.net/news/politics/hezbollah-targets-settlement-north-of-gaza–goes-all-out-in



Hisbollah nimmt Siedlung nördlich des Gazastreifens ins Visier und geht bei Operationen aufs Ganze

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Militärische Medien des Islamischen Widerstands im Libanon

24. November 2024



Der Islamische Widerstand im Libanon führt Dutzende von Operationen gegen die israelischen Besatzungstruppen im gesamten besetzten Palästina durch und hat einen Stützpunkt 170 km entfernt von

Ein Hisbollah-Kämpfer lädt Malak-2-Raketen, die auf Maalot Tarshiha im Norden des besetzten Palästina abgefeuert werden sollen, 24. November 2024 (Islamischer Widerstand im Libanon – Militärische Medien)

Der Islamische Widerstand im Libanon – Hisbollah hat am Sonntag eine Reihe von verstärkten Militäroperationen gegen israelische Siedlungen, militärische Einrichtungen und strategische Anlagen eingeleitet und dabei präzise Treffer an mehreren Orten erzielt, wobei auch moderne Angriffsdrohnen und komplexe kombinierte Angriffe eingesetzt wurden.

Die Hisbollah betonte, dass die Operationen zur Unterstützung des standhaften palästinensischen Volkes im Gazastreifen und in Solidarität mit seinem edlen und mutigen Widerstand sowie zur Verteidigung des Libanon und seines Volkes durchgeführt wurden.

Luftangriffe und Präzisionsschläge

Zum ersten Mal setzte der Widerstand ein Geschwader von Flugdrohnen ein, um den 150 Kilometer von der libanesisch-palästinensischen Grenze entfernten Marinestützpunkt Asdod anzugreifen. Die Operation war punktgenau und traf die vorgesehenen Ziele.

In ähnlicher Weise griffen Drohnen einen neu errichteten militärischen Kommandoraum in der Siedlung Metula an und trafen ihre Ziele mit großer Präzision. Wenige Minuten zuvor wurde ein militärischer Standort in Tel Aviv mit einer Kombination aus präzisionsgelenkten Raketen und Drohnen angegriffen.

Angriffe auf Siedlungen und Militärstützpunkte

Die Kampagne erstreckte sich auch auf Siedlungen in der Nähe des nördlichen Grenzgebiets, wobei Dutzende von Raketenangriffen wichtige Orte trafen:

Kfar Blum wurde zweimal angegriffen – einmal am Mittag und ein weiteres Mal weniger als zwei Stunden später. Die Siedlungen Maalot-Tarshiha, Hatzor HaGlilit, Kiryat Shmona und Amir wurden ebenfalls mit Raketen beschossen, Kiryat Shmona sogar zweimal im Laufe des Vormittags.

Die Siedlung Dishon, eine bekannte Artilleriestellung, wurde ebenfalls getroffen, und die Siedlungen Kerem Ben Zimra, Safad, Sa’sa‘, Meron und Yesod HaMa’ala wurden im Laufe des Tages in koordinierten Operationen getroffen.

Strategische militärische Einrichtungen

Der islamische Widerstand griff auch mehrere wichtige israelische Militäreinrichtungen an:

Die Hisbollah griff den Stützpunkt Biriya an, die wichtigste Luftverteidigungs- und Raketenzentrale im Norden, sowie den Stützpunkt Glilot, das Hauptquartier der Einheit 8200 in der Nähe von Tel Aviv.

Der Stützpunkt Dado, das Kommandozentrum der Nordregion, und der Stützpunkt Mishar, die wichtigste Geheimdienstzentrale der Nordregion, wurden mit Raketen beschossen, und auch der Stützpunkt Zevulun Military Industries nördlich von Haifa wurde mehrfach getroffen.

Darüber hinaus führte der Widerstand eine Verteidigungsoperation im westlichen Bekaa-Tal durch, bei der seine Kämpfer eine israelische Hermes 450-Drohne abfingen und mit einer modernen Boden-Luft-Rakete zum Rückzug zwangen.

Tief hinter den Linien zuschlagen

Der Widerstand demonstrierte seine Fähigkeit, strategische Einrichtungen tief im israelischen Hoheitsgebiet anzugreifen. Am Freitag wurde der Stützpunkt Palmahim, eine wichtige Einrichtung der israelischen Luftwaffe südlich von Tel Aviv, mit Präzisionsraketen angegriffen. Der Stützpunkt beherbergt unbemannte Flugzeuge, Militärhubschrauber und moderne Raketenabwehrsysteme.

Mehrere Operationen in Khiam

Der Widerstand nahm wiederholt israelische Militärversammlungen östlich von Khiam ins Visier und verübte im Laufe des Tages vier separate Angriffe. Die Angriffe um 8:45 Uhr, 13:30 Uhr, 13:45 Uhr und 15:20 Uhr fügten den feindlichen Streitkräften erheblichen Schaden zu.

Der Widerstand kombinierte fortschrittliche Drohnentechnologie, präzisionsgelenkte Raketen und koordinierte Angriffe und markierte damit eine bedeutende Eskalation gegen die israelische Besatzung, nicht nur in Bezug auf die Quantität, sondern auch auf die Qualität der Angriffe und den Umfang der Operationen, da die Hisbollah mehrmals tief im besetzten Palästina zuschlug. Die beispiellosen Luftangriffe und Tiefschläge sind eine klare Warnung, dass alle israelischen Stellungen, ob nah oder fern, in Reichweite des Widerstands bleiben.

Überblick über die Operationen

– Am Freitag griffen die Kämpfer des Islamischen Widerstands den Stützpunkt Palmahim, eine wichtige Einrichtung der israelischen Luftwaffe südlich von Tel Aviv, mit Präzisionsraketen an und erreichten damit ihr Ziel.

– Im westlichen Bekaa-Tal fingen die Kämpfer des Islamischen Widerstands eine israelische Hermes 450-Drohne ab und zwangen sie mit einer Boden-Luft-Rakete zum Rückzug.

– Um 12:05 Uhr beschossen die Kämpfer des Islamischen Widerstands die Siedlung Kfar Blum mit einem Raketenhagel.

– Um 6:30 Uhr starteten die Kämpfer des Islamischen Widerstands eine komplexe Operation, bei der sie mit einer Kombination aus Präzisionsraketen und einem Geschwader von Flugdrohnen eine Militäranlage in der Stadt Tel Aviv angriffen und ihr Ziel erreichten.

– Um 7.00 Uhr führten die Kämpfer des islamischen Widerstands einen Luftangriff mit einem Geschwader von Flugdrohnen auf einen neu errichteten israelischen Kommandoraum in der Siedlung Metula durch, wobei sie ihre Ziele genau trafen.

– Um 7:30 Uhr beschossen die Kämpfer des islamischen Widerstands eine Gruppe israelischer Soldaten in der Siedlung Metula mit einem Raketenhagel.

– Um 8:45 Uhr beschossen die Kämpfer des Islamischen Widerstands eine Gruppe von israelischen Soldaten östlich der Stadt Khiam mit einem Raketenhagel.

– Um 9.00 Uhr griffen die Kämpfer des islamischen Widerstands zum ersten Mal den 150 Kilometer von der libanesisch-palästinensischen Grenze entfernten Marinestützpunkt Ashdod aus der Luft an, wobei sie ein Geschwader von Flugdrohnen einsetzten.

– Um 9.10 Uhr beschossen die Kämpfer des Islamischen Widerstands die Siedlung Maalot-Tarshiha mit einem Raketenhagel.

– Um 9.10 Uhr beschießen die Kämpfer des Islamischen Widerstands die Siedlung Hatzor HaGlilit mit einem Raketenhagel.

– Um 10.30 Uhr beschossen die Kämpfer des islamischen Widerstands eine Gruppe israelischer Soldaten in der Siedlung Kiryat Shmona mit einem Raketenhagel.

– Um 11:00 Uhr beschossen die Kämpfer des islamischen Widerstands zum zweiten Mal eine Gruppe israelischer Soldaten in der Siedlung Kiryat Shmona mit einem Raketenhagel.

– Um 11.30 Uhr beschossen die Kämpfer des Islamischen Widerstands eine Gruppe israelischer Soldaten in der Siedlung Manara mit einem Raketenhagel.

– Um 11:30 Uhr beschossen die Kämpfer des Islamischen Widerstands israelische Artilleriestellungen in der Siedlung Dishon, die für Angriffe auf libanesische Dörfer genutzt werden, mit einem Raketenhagel.

– Um 12:05 Uhr beschossen die Kämpfer des Islamischen Widerstands die Siedlung Kerem Ben Zimra mit einem Raketenhagel.

– Um 12.10 Uhr beschießen die Kämpfer des islamischen Widerstands die Stadt Safad mit einem Raketenhagel.

– Um 12:10 Uhr beschossen die Kämpfer des islamischen Widerstands den Stützpunkt Biriya, die wichtigste Luftverteidigungs- und Raketenabwehrzentrale im Norden, mit einem Raketenhagel.

– Um 12.45 Uhr beschossen die Kämpfer des islamischen Widerstands die Kaserne in der Siedlung Doviv mit einem Raketenhagel.

– Um 13.00 Uhr beschossen die Kämpfer des islamischen Widerstands den Stützpunkt Glilot, das Hauptquartier der Einheit 8200 in Tel Aviv, mit Präzisionsraketen.

– Um 13.10 Uhr beschossen die Kämpfer des islamischen Widerstands den Stützpunkt Shraga, das Verwaltungshauptquartier der Golani-Brigade nördlich der Stadt Akka, mit einem Sperrfeuer von Präzisionsraketen.

– Um 13.10 Uhr beschossen die Kämpfer des Islamischen Widerstands die Siedlung Yiron mit einem Raketenhagel.

-Um 13.30 Uhr beschossen die Kämpfer des Islamischen Widerstands zum zweiten Mal eine Gruppe israelischer Soldaten östlich der Stadt Khiam mit einem Raketenhagel.

– Um 13.40 Uhr beschießen die Kämpfer des islamischen Widerstands die Siedlung Kfar Blum zum zweiten Mal mit einem Raketenhagel.

– Um 13.40 Uhr beschießen die Kämpfer des islamischen Widerstands die Siedlung Amir mit einem Raketenhagel.

– Um 13.50 Uhr beschießen die Kämpfer des islamischen Widerstands die Siedlung Sa’sa‘ mit einem Raketenhagel.

– Um 14.18 Uhr beschießen die Kämpfer des islamischen Widerstands die Siedlung Meron mit einem Raketenhagel.

– Um 14.30 Uhr beschossen die Kämpfer des islamischen Widerstands den Stützpunkt Dado, das Hauptquartier der Nordregion, mit einem Raketenhagel.

– Um 14.30 Uhr beschossen die Kämpfer des islamischen Widerstands den Stützpunkt Mishar, das Hauptquartier des Nachrichtendienstes der Nordregion, mit einem Raketenhagel.

– Um 15.00 Uhr beschossen die Kämpfer des islamischen Widerstands das 100. Lager, einen Ausbildungsstützpunkt der Bodentruppen in der Nähe der Siedlung Ayelit HaShahar, mit einem Sperrfeuer von Raketen.

– Um 15.15 Uhr beschossen die Kämpfer des islamischen Widerstands die Siedlung Yesod HaMa’ala mit einem Raketenhagel.

– Um 15.20 Uhr beschießen die Kämpfer des Islamischen Widerstands zum vierten Mal eine Gruppe israelischer Soldaten östlich der Stadt Khiam mit einem Raketenhagel.

– Um 15.20 Uhr beschießen die Kämpfer des islamischen Widerstands israelische Artilleriestellungen nordöstlich der Siedlung Gatton, von denen aus libanesische Dörfer angegriffen werden, mit einem Raketenhagel.

– Um 15.30 Uhr beschossen die Kämpfer des islamischen Widerstands den Militärstützpunkt Zevulun nördlich der Stadt Haifa mit einem Raketenhagel.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …