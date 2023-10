Dozens of rockets fired from blockaded Gaza Strip towards Israel All the updates from the latest escalation in the Israeli-Palestinian conflict on October 7, 2023.

Israel bombardiert Gaza nach groß angelegter Hamas-Operation

Hamas sagt, sie habe „eine große Anzahl“ israelischer Soldaten gefangen genommen

Hamas: Operation als Reaktion auf Schändung der Al-Aqsa-Moschee und Siedlerangriffe

Israel-Palästina-Eskalation live: Gaza nach Hamas-Angriff unter Beschuss

Rauch und Flammen steigen auf, nachdem israelische Streitkräfte ein Hochhaus in Gaza-Stadt angegriffen haben

Von Umut Uras, Mersiha Gadzo, Maram Humaid, Priyanka Shankar, Dalia Hatuqa, Joseph Stepansky und Usaid Siddiqui

Veröffentlicht am 7. Oktober 20237. Oktober 2023

Medizinischen Quellen in Gaza zufolge sind mindestens 232 Palästinenser bei israelischen Luftangriffen getötet worden, die nach einer Hamas-Offensive gegen Israel gestartet wurden, bei der mindestens 200 Menschen ums Leben kamen.

Die Gruppe, die die belagerte Enklave verwaltet, erklärte, ihre überraschende, groß angelegte Operation sei eine Reaktion auf die Schändung der Al-Aqsa-Moschee und die zunehmende Gewalt von Siedlern.

Die Hamas sagt, sie habe Tausende von Raketen abgefeuert und „eine große Anzahl“ von Israelis gefangen genommen, nachdem ihre Kämpfer vom Gazastreifen aus nach Israel eingedrungen waren.

Die Operation erfolgt, nachdem Tausende von Siedlern in den letzten Tagen während des jüdischen Feiertags Sukkot provokative Besichtigungen des Al-Aqsa-Moscheekomplexes im besetzten Ostjerusalem durchgeführt haben.

Vor 19m (20:15 GMT)

Hamas-Offensive ein „kolossaler“ Fehlschlag für Israel: Akademiker

Khaled Elgindy vom Nahost-Institut in Washington, DC, sagt, die Offensive der Hamas sei eine „kühne“ und „beispiellose“ Operation und ein riesiges Versagen des israelischen Geheimdienstes.

„Operativ und nachrichtendienstlich gesehen ist es ein kolossales Versagen … das kann man gar nicht hoch genug einschätzen“, sagte er.

„Der Gazastreifen ist eines der am stärksten überwachten Gebiete der Erde. Sie kontrollieren die Luft-, Land- und Seegrenzen. Sie wissen in der Regel, was dort passiert. Was in und aus dem Gazastreifen geht. Und die Tatsache, dass sie nicht wussten, dass diese Operation durchgeführt wurde und die Palästinenser in der Lage waren, die Grenzmauer zu durchbrechen und in israelisches Gebiet einzudringen … das ist ein kolossales Versagen.“

Darüber hinaus sagte Elgindy, dass dies auch ein politisches Versagen der israelischen Regierung sei und sagte voraus, dass es auch innenpolitische Auswirkungen geben werde.

„Das israelische politische Establishment hatte sich selbst eingeredet, dass es in der Palästina-Frage die Kurve gekriegt hat. In diesem neuen Nahen Osten würde Israel im Mittelpunkt stehen, und Normalisierungsabkommen mit wichtigen arabischen Staaten wie Saudi-Arabien stünden kurz bevor“, sagte er.

Lesen Sie hier, wie sich die Hamas-Offensive entwickelt hat.

vor 23m (20:11 GMT)

Streik im besetzten Westjordanland am Sonntag

Alle palästinensischen Fraktionen haben für Sonntag zu einem Generalstreik im besetzten Westjordanland aufgerufen.

Alle Ministerien und kommerziellen Einrichtungen werden geschlossen bleiben, um dem Aufruf zur Arbeitsniederlegung Folge zu leisten.

vor 30m (20:04 GMT)

Die Zahl der israelischen Todesopfer steigt auf 250: Behörden

Die Zahl der Todesopfer in Israel ist nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes auf 250 gestiegen.

Weitere 1500 Menschen wurden verletzt, 270 von ihnen befinden sich in einem ernsten Zustand.

Vor 34m (20:00 GMT)

Zahl der palästinensischen Todesopfer im Westjordanland steigt auf 6: Gesundheitsministerium

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind im Westjordanland sechs Palästinenser, darunter ein Kind, getötet worden.

Weitere 126 Palästinenser wurden nach Angaben der Palästinensischen Gesellschaft des Roten Halbmonds verletzt. Diese Zahl schließt das besetzte Ost-Jerusalem ein.

Eine Aufschlüsselung der Verletzungen:

33 wurden mit scharfer Munition getroffen

10 Verletzte durch gummiummantelte Geschosse

69 wurden wegen Tränengasinhalation behandelt

5 Verletzte durch Granatsplitter

8 wurden körperlich angegriffen

1 Messerstich durch einen israelischen Siedler

Hamas-Offensive folgt auf Eskalationen: Anschläge erschüttern besetztes Palästina im Jahr 2023

Ayman Nobani

vor 35m (19:59 GMT)

Ägypten spricht mit Saudi-Arabien und Jordanien, um die Kämpfe zu beruhigen

Ägypten führt Gespräche mit Saudi-Arabien und Jordanien, um die anhaltende Eskalation zu entschärfen, so das ägyptische Außenministerium.

Außenminister Sameh Shoukry habe telefonisch mit seinen saudischen und jordanischen Amtskollegen gesprochen, hieß es in der Erklärung.

Er betonte, wie wichtig es sei, „die internationalen und regionalen Bemühungen zu vereinen“, um die eskalierende Gewalt einzudämmen, hieß es in der Erklärung.

Ägypten unterhält Beziehungen sowohl zur Hamas als auch zu Israel und ist ein häufiger Gesprächspartner bei gewalttätigen Eskalationen gewesen. Übersetzt mit Deepl.com



