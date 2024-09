https://scheerpost.com/2024/08/29/patrick-lawrence-the-sound-of-enforced-silence/



Patrick Lawrence: Der Klang des erzwungenen Schweigens

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

29. August 2024

Ballons fallen nach der Rede von Vizepräsidentin Kamala Harris auf der Democratic National Convention von Chris Bentley ist lizenziert unter CC BY 2.0.

Gibt es eine Verbindung – nicht ganz offiziell, aber vielleicht doch – zwischen Zensur und Präsidentschaftspolitik? Ich stelle diese Frage als Überlebender der Russiagate-Jahre, als illiberale Liberale anfingen, von „Absolutisten der freien Meinungsäußerung“ zu sprechen, und als Unternehmensjournalisten die Zensur von nicht inkorporierten Journalisten bejubelten, solange sie „Inhaltsmoderation“ genannt wurde.

Ich kann meine eigene Frage nicht beantworten, ganz ehrlich. Aber da die Wahlen im November dieses Jahres näher rücken, ist eine neue und aggressive Kampagne zur Unterdrückung abweichender Meinungen – in den sozialen Medien, an Flughäfen, auf Universitäten und anderswo – unübersehbar. Dies ist eine transatlantische, transnationale Operation. Das sollten wir unbedingt zur Kenntnis nehmen.

Wahrscheinlich haben Sie sofort bemerkt, dass die offen undemokratische Elite der Demokratischen Partei sich geweigert hat, einen Redner mit palästinensischem Hintergrund zuzulassen, der letzte Woche auf dem Parteitag in Chicago gesprochen hat. Dies ist an sich schon beschämend und kann als Hinweis darauf gewertet werden, wie die Demokraten mit der Gaza-Krise und anderen außenpolitischen Fragen umzugehen gedenken, wenn es ihnen gelingt, ihre Macht um weitere vier Jahre zu verlängern.

Ja, sie werden weiterhin das terroristische Israel und das von den Nazis verseuchte Regime in der Ukraine unterstützen, so wie sie es bisher getan haben, aber sie werden es vermeiden, mit Ihnen und mir über die grausamen Geschäfte des Imperiums zu sprechen, so wie sie sie betreiben. Schweigen in solchen Angelegenheiten wird für diese Leute Gold wert sein, besonders zwischen jetzt und dem 5. November. Kamala Harris, oder die zynischen Agenten, die Kamala Harris erfunden haben, verkaufen in dieser politischen Saison „Freude“ und nicht irgendeine Art von nüchterner, verantwortungsvoller Betrachtung unserer Umstände. Harris soll auf einem Teppich der guten Laune ins Weiße Haus einziehen. Gaza, der Krieg in der Ukraine, die Provokationen Washingtons am anderen Ende des Pazifiks: Nein: All diese Fragen sind schlechte Vibes.

Die Russiagate-Jahre haben unter anderem die enge Zusammenarbeit zwischen der Demokratischen Partei und dem Staatssicherheitsdienst offengelegt. Menschen, die ihre Geschichte kennen, haben schon lange verstanden, dass die „Intelligence Community“ – ein so abscheulicher Begriff – seit ihren Anfängen in den späten 1940er Jahren in ihrer Kultur und ihren Empfindungen eher liberal als konservativ war. Hillary Clintons peinliche Niederlage im Jahr 2016 hat diese Beziehung gefestigt. Es ist jetzt schwer zu sagen, wo die Demokratische Partei aufhört und der Staat der nationalen Sicherheit beginnt.

Seit den Russiagate-Jahren kann ich mit dem Begriff „Deep State“ gut leben. Und jetzt ist er wieder da, wie immer in Abhängigkeit von seinen Anhängseln in den Big-Tech-Social-Media-Plattformen und den eher abstoßenden Quadranten der Konzernmedien, die versuchen, alle anderen als die genehmigten Meinungen und Perspektiven auszulöschen.

■

Von den vielen jüngsten Vorfällen von Zensur, Unterdrückung und Einschüchterung betrifft derjenige, der mich zur Tastatur getrieben hat, Sharmine Narwani, die diesen Monat vor drei Jahren eine Online-Zeitschrift für Nachrichten und Kommentare mit dem Namen The Cradle (die Wiege der Zivilisation) gegründet hat. Narwani, die in Beirut lebt, schreibt nun regelmäßig Kolumnen und redigiert Beiträge für die englischsprachige Version der Website. Sie nennt The Cradle eine kollektive Anstrengung, „ein Online-Magazin, das die Geopolitik Westasiens aus der Region heraus behandelt“. Diese letzten vier Worte sind die, die mir am meisten am Herzen liegen.

Letzte Woche – am ersten Tag der Democratic National Convention – verbannte Meta The Cradle dauerhaft von Facebook und Instagram, den am meisten genutzten sozialen Medien der Holding. Narwani wird nun beschuldigt, „terroristische Organisationen zu loben“ und „zu Gewalt aufzurufen“. Dieses Urteil kam ohne Vorwarnung. Alles, was Narwani bekam, war dies:

Ihr Konto oder die Aktivitäten auf diesem Konto entsprechen nicht unseren Gemeinschaftsrichtlinien. Niemand kann Ihr Konto sehen oder finden und Sie können es nicht benutzen. Alle Ihre Informationen werden dauerhaft gelöscht. Sie können keine Überprüfung dieser Entscheidung beantragen.

Klingt das nicht nach liberalem Autoritarismus? Big Brother hätte die Poesie der faschistischen Endgültigkeit nicht besser auf den Punkt bringen können.

Narwani, die an der Columbia University einen Master-Abschluss in internationalen Angelegenheiten erwarb, bevor sie sich dem Großen Handwerk anschloss, schreibt unverblümt und ohne Rücksicht darauf, wie sehr ihre Berichterstattung die bequemen Fehlinformierten schockieren mag. Ihr Buch ist keine Strandlektüre, und genau darin liegt seine Stärke. Narwanis Recherchen auf dem Höhepunkt der verdeckten Operationen der CIA in Syrien waren besonders herausragend, erwiesen sich aber für die amerikanischen Medien – New York Times, The Guardian, Salon und so weiter – als einfach zu ehrlich, um sie weiter zu übernehmen. Als die Huffington Post ihre Arbeit nicht mehr annahm, löschte sie ihr gesamtes Archiv.

Ich habe 2019 ein langes, zweiteiliges Interview mit Narwani veröffentlicht, kurz bevor sie offenbar in weiser Voraussicht zu dem Schluss kam, dass eine wahrheitsgetreue Berichterstattung ihrer Art in einer Mainstream-Medienszene, die vollständig der Propagandamaschine des Imperiums ausgeliefert ist, nicht mehr möglich ist. Es war Narwani, die mich zum ersten Mal lehrte, dass „der Nahe Osten“ besser als „Westasien“ zu verstehen ist. Ich sah auf den Seiten von The Cradle, mit anderen Worten, die wahre Macht der Perspektive, wenn sie dezentriert ist – oder besser gesagt, richtig rezentriert ist.

Der Verlust alternativer Perspektiven ist genau das, was in dieser neuen Runde der Zensur auf dem Spiel steht. Narwani schrieb letzte Woche (die Kursivschrift ist von ihr):

Metas Vorwürfe, dass [The Cradle] „terroristische Organisationen lobt“ und „zur Gewalt aufruft“, beziehen sich größtenteils auf Beiträge und Videos, die Informationen oder Zitate von westasiatischen Widerstandsbewegungen wie der Hamas, der Hisbollah und der Ansarallah wiedergeben – die von vielen westlichen Regierungen auf die schwarze Liste gesetzt wurden – und die ein wesentlicher Bestandteil der Nachrichten sind, die sich in einer Region am Rande eines großen Krieges abspielen.

Es ist auch wichtig zu erkennen, dass es sich hierbei um wichtige westasiatische politische Organisationen handelt, die im Libanon, in Palästina und im Jemen tief verwurzelt und Teil der Struktur dieser Gesellschaften sind. Sie sind in der Regierung vertreten, betreiben Schulen, Krankenhäuser und Versorgungseinrichtungen und verteilen die Gehälter an Millionen von Zivilarbeitern.

Ich bin sehr froh, dass Narwani diesen wichtigen Punkt angesprochen hat. Wir verlieren all diese Dichte des Verständnisses, wenn die Macht – die politische Macht, die Macht der Medien, die Macht von Big Tech – einer Organisation, einer Person oder einer Gruppe von Menschen das Etikett „Terrorist“ anheftet. Alle werden von nun an zweidimensional, während wir unwissend sind – genau der beabsichtigte Zustand. Und in dieser neuen Welle der Zensur geht es darum, dass auch Journalisten als Terroristen oder als deren Komplizen beschuldigt werden können.

Gerade als ich über Metas permanentes Verbot von The Cradle nachdachte, stieß ich (etwas verspätet) auf den Fall Andrew Napolitano, der in einem früheren Leben als Richter am Superior Court in New Jersey tätig war. Der tägliche Webcast von Richter N., Judging Freedom, ist in meinem Haushalt (und in vielen anderen, wenn man die Zahlen betrachtet) zur Pflichtlektüre geworden. Napolitano hat eine Gabe für knappe, prägnante Fragen, die die aufschlussreichen Antworten einer außergewöhnlichen Liste von wiederkehrenden Gästen hervorrufen. Ray McGovern, Chas Freeman, Jeffrey Sachs, Alistair Crooke, John Mearsheimer, Larry Johnson – das sind hochkarätige Namen, die in den Medien der Konzerne allesamt unerwünscht sind.

Die Zensoren kamen im Juni, als YouTube, ein Google-Eigentum, ein Segment von Napolitanos Programm aus der Sendung nahm und es mit einem „Erstschlag“ belegte. Wenn Sie drei davon erhalten, wird YouTube, das seit langem als einer der aggressivsten Zensoren abweichender Meinungen bekannt ist, Ihren Webcast dauerhaft entfernen, und zwar mit einer Höflichkeit im Meta-Stil.

Als ich Napolitano neulich danach fragte, antwortete er mir in einer Notiz:

Uns wurde von YT – ohne Vorankündigung – mitgeteilt, dass der Streik auf ein Gespräch zurückzuführen sei, das ich im Juni dieses Jahres mit einem Gast geführt habe. In dem 20-sekündigen Gespräch ging es um die bekannten und gut dokumentierten Nazi-Herkünfte des ukrainischen Asow-Bataillons und die Neigung vieler seiner Mitglieder, Hakenkreuz-Tätowierungen zu tragen. Dasselbe Thema wurde auch in der NY Times, auf CNN und anderswo angesprochen.

YT nannte es Hassrede. Wir haben es durch die üblichen und angesehenen KI-Plattformen laufen lassen, und alle kamen zu dem Schluss, dass es sich nicht um Hassrede handelt. Natürlich stimmte Google mit seinen Nachkommen zu.

In diesem Zusammenhang gibt es einige Dinge zu beachten – drei, wenn ich so darüber nachdenke.

Erstens: Es ist mittlerweile extrem ermüdend, wenn Leute im Propagandaapparat so tun, als gäbe es in der Ukraine keine aktiven Neonazis, obwohl das Kiewer Regime von ihnen durchsetzt ist und Asow und andere solche Gruppen, die von einem unbändigen Hass auf Russland und seine Bevölkerung getrieben werden, die schlagkräftigsten Bataillone der ukrainischen Streitkräfte anführen. Wie ich und zahlreiche andere hervorgehoben haben und wie Napolitano andeutet, sind die neonazistischen Elemente des Landes in den westlichen Mainstream-Medien je nach geopolitischen Erfordernissen aufgetaucht und verschwunden. Richter N. bekam eine Abreibung, weil er auf allgemein bekanntes Wissen hinwies.

Zweitens müssen wir, wenn wir das Kaliber von Napolitanos Stammgästen betrachten, zu dem Schluss kommen, dass die Betreiber der Zensurmaschine einen anderen Gang einlegen. Was bisher ein eher punktuelles, fliegendes Vorgehen war, entwickelt sich zu einer allgegenwärtigen Bedrohung der freien Meinungsäußerung und des Rechts auf eine abweichende Meinung, vor der nicht einmal unsere besten Köpfe gefeit sind.

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen, um zu betonen, dass der Begriff „Hassrede“ und alle Bemühungen, sie zu verbieten, in jeder Gesellschaft, die sich als demokratisch ausgibt, absolut verwerflich sind und am Ende nichts anderes als Gedankenkontrolle bedeuten. Verachtung mag ein edleres Gefühl sein, aber Hass ist ein ganz und gar menschliches Gefühl, und wir alle haben ein Recht darauf. Die Deutschen, die den Amerikanern in dieser Hinsicht weit voraus sind, sind ein guter Indikator dafür, wohin die Unterdrückung von „Hassreden“ führt: Sie führt zu einem Gemeinwesen, das sich selbst nicht mehr kennt, weil seine Bürger aus Angst vor Gefängnis oder Geldstrafen ihr Leben nicht mehr sozusagen öffentlich leben. Alles wird heimlich.

■

Als Scott Ritter im Juni aus dem Flugzeug gezerrt wurde, gerade als er eine Reise nach St. Petersburg, Russland, antrat, um an einer jährlichen Konferenz teilzunehmen, war es offensichtlich, dass das Verhalten der New Yorker Polizei und des Außenministeriums, das die Aktion genehmigt hatte, ein gewisses Maß an Schauspielerei oder Demonstration beinhaltete. Ritter, ein ehemaliger UN-Waffeninspekteur und heutiger Kommentator für militärische und außenpolitische Angelegenheiten, wurde sein Reisepass abgenommen und kann vorläufig nicht reisen. Das Außenministerium hätte die Sache auch ohne das ganze Theater um Kennedy erledigen können.

Wer konnte damals schon ahnen, wohin das führen würde? Wer konnte ahnen, dass dies der Anfang eines Versuches war, Journalisten aller Art einzuschüchtern, indem man ihnen direkt mit Gefängnis drohte, wenn sie des Terrorismus oder der Arbeit als Agent einer ausländischen Macht oder wer weiß was beschuldigt wurden?

Anfang des Monats, als Ritter in seinem Vorort Albany festsaß, führte das FBI eine Razzia in seinem Haus durch und nahm alle seine elektronischen Kommunikationsgeräte sowie zahlreiche Kisten mit Dokumenten mit. Wie die Times später berichtete, ist dies Teil einer Untersuchung darüber, ob Ritter als ausländischer Agent handelt, wenn er für RT International, das russische Äquivalent der BBC, schreibt oder an einigen Sendungen von RT teilnimmt.

Das maßgebliche Gesetz ist das Foreign Agents Registration Act (Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten), und die Frage, um die es geht, ist, ob Ritter gegen das Gesetz verstoßen hat, als er es versäumte, sich als Agent der Russischen Föderation registrieren zu lassen. „Es werden bald weitere Durchsuchungen erwartet“, berichtete die Times unter Berufung auf Beamte. „Auch strafrechtliche Anklagen sind möglich.“

Einen Moment mal. Weitere Durchsuchungen? Strafanzeigen? Wenn gegen die US-Korrespondenten der BBC in ähnlicher Weise ermittelt wird – was natürlich undenkbar ist – werde ich diese Berufung auf das FARA-Gesetz ernst nehmen. Aber unsere Zensoren haben, wie die Aufzeichnungen immer wieder zeigen, keine besonderen Bedenken, ernsthaft zu handeln. Die Macht hat keine solche Verpflichtung.

Ich muss jetzt um Leute wie Chris Hedges fürchten, der ein Programm auf RT America hatte, bevor die US-Regierung das Netzwerk effektiv abschaltete – und zu diesem Zeitpunkt löschte YouTube das sechsjährige Archiv von Hedges‘ RT America-Programm „On Contact“. Ich habe meine eigenen Ansichten über die Weisheit oder das Gegenteil der Arbeit für RT International, wenn nicht für RT America, das in der Praxis als Zufluchtsort für regimekritische Amerikaner verschiedener Couleur diente, aber ich werde diese Gedanken vorerst beiseite lassen. Die Vorstellung, dass Hedges, der während seiner gesamten Laufbahn durch und durch ein Profi war, als ausländischer Agent eingestuft werden könnte, ist einfach absurd.

Habe ich „absurd“ gesagt? Ah, ich komme zum Fall Richard Medhurst.

Medhurst, in Syrien geboren und britischer Staatsbürger, verfügt über ein beneidenswertes Wissen über westasiatische Angelegenheiten und ist ein entschiedener Kritiker der Terrorkampagne des zionistischen Israels gegen die Palästinenser in Gaza. Als er letzte Woche durch London reiste – er wohnt in Wien – wurde Medhurst nicht am Flughafen Heathrow festgenommen: Er wurde verhaftet und fast 24 Stunden lang gemäß Artikel 12 des britischen Terrorismusgesetzes in Einzelhaft gehalten. Er wurde nicht wegen eines Verbrechens angeklagt – und ich vermute, das wird er auch nicht, so absurd ist diese Übung -, aber es wird drei Monate lang gegen ihn ermittelt.

Hier ist Hedges zum Fall Medhurst, und ich hoffe, er wird mir meine Auslassungen verzeihen:

Die Verhaftung des Reporters Richard Medhurst, der einer der glühendsten Kritiker des Völkermordes in Gaza und des israelischen Apartheidstaates war … ist Teil des stetigen Marsches zur Kriminalisierung des Journalismus….

Sie soll eine abschreckende Wirkung auf die Berichterstattung haben, die Israels völkermörderische Kampagne in Gaza und zunehmend auch im Westjordanland sowie die aktive Mitwirkung an dieser Ausrottung des palästinensischen Volkes durch die Regierungen der USA und Großbritanniens beleuchtet….

Wenn wir uns nicht energisch gegen die Verhaftung von Medhurst wehren, wenn wir nicht die Anwendung von Terrorismusgesetzen anprangern, mit denen versucht wird, Journalisten zum Schweigen zu bringen … wird die Verhaftung von Medhurst zur „Norm“ werden.

Es gibt noch mehr, wo dies alles herkommt. John Kiriakou, ein CIA-Whistleblower, der verurteilt wurde, weil er das Folterprogramm der CIA aufgedeckt hatte, wurde kürzlich in Toronto zu seinem Anschlussflug eskortiert und in Washington festgenommen, als er von Athen über Kanada nach Hause flog. „Es gibt keine guten Nachrichten in diesen Geschichten“, schreibt Kiriakou in einem Rückblick auf seinen und andere Fälle in einem Artikel von Consortium News, der am Dienstag unter der Überschrift ‚The Slide into Authoritarianism‘ veröffentlicht wurde. „Das ist die Zukunft, wenn wir nicht aufstehen und uns dagegen wehren.“

■

Wenn ich über diese Ereignisse nachdenke, denke ich an den Nationalkongress der Demokraten zurück. Ich denke an all die verträumten, anbetungswürdigen Gesichter mit erhobenen Augen, auf die sich die Kameras im Laufe der Reden der verschiedenen Parteieliten richteten, und natürlich an Kamala Harris, als sie am vergangenen Donnerstagabend offiziell ihre Nominierung entgegennahm. Wie unschuldig begierig schienen sie zu sein, etwas, jemanden zu haben, an den sie glauben können. Wie verloren sie für die Welt, die sie umgibt, waren. Und wie zynisch die illiberalen Liberalen, die die Partei leiten, die Emotionen dieser Menschen manipulieren und sie gleichzeitig zur Ignoranz gegenüber dem Imperium verdammen, das die Partei aufrechterhalten will.

Edward Luce, früherer Washingtoner Büroleiter der Financial Times und heute einer der lesenswerteren Kommentatoren der FT, veröffentlichte eine Kolumne über den Parteitag mit der Überschrift:„Gaza“ ist das Wort, das die Demokraten in Chicago nicht zu flüstern wagen. Einen Tag nach dem Kongress veröffentlichte The Intercept einen Artikel mit der Überschrift „Demokratische Partei vereint unter dem Banner des Schweigens zum Gaza-Völkermord“.

So war es, mehr oder weniger, auch auf dem DNC in Chicago. Es wurde viel über AIPAC gesprochen, das antidemokratische American Israel Public Affairs Committee – ein ausländischer Agent, wenn es je einen gab – aber nur auf den Straßen außerhalb der Kongresshalle. Harris sprach schließlich in ihrer Dankesrede die Gaza-Krise an, aber Junge, wie schnell sie dieses Thema abgehakt hat. Das war „strategische Vagheit“ – dieser entzückende Ausdruck, den die New York Times geprägt hat, um aus Harris‘ Wetterfahnen-Leerheit eine Tugend zu machen – vom Feinsten.

Es war das Übliche, wenn Harris dem Gazastreifen ein paar Sätze widmete: Ihr Weißes Haus wird noch mehr Krokodilstränen für das Leiden der Palästinenser vergießen, aber die unerschütterliche, bedingungslose Unterstützung, die die „Biden-Harris-Regierung“ dem Apartheidstaat Israel gewährt, wird unerschütterlich und bedingungslos bleiben. Wenn Sie Harris sagen hören: „Ich werde immer für das Recht Israels eintreten, sich selbst zu verteidigen“, wie sie letzten Donnerstag erklärte, dann ist das der Empfänger von AIPAC-Geldern, der in dem Code spricht, den die Israel-Lobby versteht: Machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden das bekommen, wofür Sie bezahlt haben.

Meine Meinung: Bis zum 5. November wird es Schweigen über die Taten des Imperiums geben. Und wenn Harris im November gewählt wird, wird es eine eskalierte Version des Zensurregimes erfordern, das der Staat der nationalen Sicherheit und Big Tech während der Trump-Jahre über abweichende Stimmen verhängt haben, allerdings mit einem Unterschied: Damals ging es darum, unseren fünfundvierzigsten Präsidenten zu stürzen; dieses Mal wird es darum gehen, unseren verblüffend unqualifizierten siebenundvierzigsten zu unterstützen.

Patrick Lawrence

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein neues Buch, Journalists and Their Shadows, ist jetzt bei Clarity Press erschienen. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite.

