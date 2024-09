https://consortiumnews.com/2024/09/03/craig-murray-the-end-of-western-pluralist-democracy/?eType=EmailBlastContent&eId=30007ee8-276a-43e6-9c93-cd29455addc2



Craig Murray: Das Ende der westlichen pluralistischen Demokratie

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

3. September 2024

Die „Five Eyes“-Geheimdienste bauen ganz offensichtlich Venn-Diagramme der demokratischen Opposition gegen den Zionismus und das neoliberale Projekt auf.

Der britische Premierminister Sir Keir Starmer bei seiner offiziellen Ernennung durch den König im Mai. (Simon Dawson/ No 10 Downing Street, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Keinbedeutender westlicher Staatschef wird jemals wieder über Menschenrechte oder ethische Werte sprechen können, ohne Spott und Hohn zu ernten. Sie wenden sich gegen ihr eigenes Volk, um Proteste gegen einen Völkermord zu verhindern, den sie aktiv unterstützen.

Der britische Premierminister Keir Starmer erhöhte am vergangenen Donnerstag den Druck auf die Gegner des zionistischen Völkermords mit der Verhaftung der Journalistin Sarah Wilkinson und der Anklage des Aktivisten Richard Barnard, die beide unter den drakonischen Paragraphen 12 des Terrorismusgesetzes fallen, auf den bis zu 14 Jahre Gefängnis stehen.

Die britische Presse hat diese Vorfälle natürlich ignoriert, ist aber allgemein empört über die Verurteilung von zwei Journalisten aus Hongkong wegen Aufwiegelung, die mit einer Höchststrafe von … zwei Jahren geahndet wird.

Aber sie sagen uns, dass China und nicht Großbritannien die autoritäre Diktatur ist.

(Um es klar zu sagen: Ich betrachte die Verurteilungen in Hongkong ebenfalls als ungerechtfertigten Eingriff in die Meinungsfreiheit. Ich weise lediglich auf die unglaubliche Heuchelei des britischen Establishments und die weitaus schlimmeren Gesetze hier hin).

Richard Barnard wurde angeklagt und wird vor Gericht gestellt, offenbar im Zusammenhang mit öffentlichen Reden zur Unterstützung des palästinensischen Rechts auf bewaffneten Widerstand.

Sarah Wilkinson wurde nach etwa 14 Stunden gegen Kaution freigelassen. Wie die kürzliche Verhaftung von Richard Medhurst und die Freilassung gegen Kaution ist die Verhaftung und die Freilassung gegen Kaution ein Mittel, um ihre Berichterstattung und ihren Aktivismus zu unterdrücken.

[WATCH: Medhurst spricht mit CN über seine Verhaftung].

Die Schikanen gegen regimekritische Journalisten an den Häfen, bei denen die weitreichenden Befugnisse des Terrorismusgesetzes für Verhöre und die Beschlagnahme von Kommunikationsgeräten genutzt werden, sind inzwischen Routine. Ich selbst wurde im vergangenen Oktober wegen „Terrorismus“ festgenommen, verhört und meine Ausrüstung beschlagnahmt.

Der Fall Sarah Wilkinson stellt jedoch eine Eskalation dar, da es sich um eine Razzia bei einer Journalistin handelt, in deren Haus 16 Polizisten um 7.30 Uhr eindrangen, während sie verhaftet und auf die Polizeiwache gebracht wurde, während ihre Wohnung gründlich durchsucht wurde, vermutlich auf der Suche nach bewaffneten Männern unter dem Bett.

Auf Kaution, um nie wieder einen Computer oder ein Telefon zu benutzen, während @swilkinsonbc monatelang auf einen Prozess wartet, der wahrscheinlich nicht kommen wird @georgegalloway @MoatsTV pic.twitter.com/pnF1OwiFVt

– Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) September 1, 2024

Es sind weitere Details der Razzia bekannt geworden, die kaum zu glauben sind. Bewaffnete Anti-Terror-Polizisten mit Sturmhauben wurden gegen eine friedliche Journalistin eingesetzt. Sie wurde misshandelt und körperlich verletzt. Die Asche in der Graburne ihrer Mutter wurde bei einer „Durchsuchung“ geschändet. Und zu Sarahs Kautionsbedingungen gehört, dass sie weder einen Computer noch ein Mobiltelefon benutzen darf.

Es ist eine faschistische Regierung, die 16 Polizisten schickt, um eine friedliche Journalistin um 7.30 Uhr in ihrem Haus zu verhaften.

Wie das Anhalten von Richard Medhursts Flugzeug auf der Rollbahn durch Polizeifahrzeuge und sein Herauszerren aus dem Flugzeug (das gerade gelandet war und sich ohnehin auf dem Weg zum Flugsteig befand) ist dies ein autoritäres Theater der Einschüchterung, ein Nazi-Stempel für die Gewalt des Staates.

Richard Barnard ist Mitbegründer der brillanten Palestine Action, die viel dafür getan hat, die israelische Rüstungsindustrie im Vereinigten Königreich zu stören, die weiterhin lebenswichtige Ausrüstung für die Massenvernichtung der Zivilbevölkerung in Gaza liefert.

Richard wurde nach Abschnitt 12 des Terrorismusgesetzes angeklagt, weil er zwei Reden zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands gehalten hat.

Ich habe dies natürlich schon früher gesagt, aber ich muss es wiederholen:

Palästina hat das legitime Recht auf Selbstverteidigung gegen die illegale Besatzung.

Die Besatzungsmacht Israel hat kein Recht auf Selbstverteidigung. Das ist die eindeutige Position im internationalen Recht.

[Siehe: Craig Murray: Medhurst & das Recht auf bewaffneten Widerstand]

Im Vereinigten Königreich ist es jedoch legal, Israels Völkermord aus voller Kehle zu unterstützen und die Ausrottung aller Palästinenser zu wünschen.

IDF-Teilnehmer am Völkermord bewegen sich problemlos zwischen Israel und dem Vereinigten Königreich, ohne dass dies rechtliche Konsequenzen hat.

Dennoch ist es illegal, bestimmte palästinensische Organisationen zu unterstützen, wenn sie sich an legalen bewaffneten Widerstandshandlungen beteiligen.

Das staatliche Vorgehen gegen Aktivisten wurde – wie ich vorausgesagt hatte – verschärft, seit Starmer an die Macht kam.

[Siehe: Der britische Premierminister terrorisiert Palästina-Unterstützer]

Fünf junge Aktivisten in Glasgow wurden vor 10 Tagen zu Haftstrafen zwischen 12 Monaten und 24 Monaten verurteilt, weil sie eine direkte Aktion gegen die Thales-Waffenfabrik in Govan durchgeführt hatten, die Teile für Israels Watchkeeper-Drohnen herstellt, die häufig gegen Zivilisten in Gaza eingesetzt werden.

BREAKING: Fünf Aktivisten wurden heute zu Haftstrafen verurteilt, nachdem sie die Waffenfabrik von Thales in Glasgow besetzt und über 1 Million Pfund gekostet hatten.

Für die Störung von Schottlands Komplizenschaft bei Kolonialismus und Völkermord wurden drei zu 12 Monaten und zwei zu 14 und 16 Monaten verurteilt…. pic.twitter.com/5Uef9v6sxa

– Palestine Action (@Pal_action) August 20, 2024

Die von Sheriff McCormick verhängten Strafen waren drastisch – weit höher als die, die normalerweise für die genannten Vorwürfe verhängt werden, nämlich Landfriedensbruch, Vandalismus, ungebührliches Verhalten und Beleidigung.

Diese würden normalerweise höchstens zu einer Bewährungsstrafe bei einem Erstvergehen führen. McCormick ignorierte auch die Leitlinien der schottischen Regierung, keine Freiheitsstrafen von 24 Monaten oder weniger zu verhängen, sondern nach Alternativen zu suchen.

Noch bezeichnender ist, dass McCormick das eigentliche Problem völlig außer Acht ließ: den Völkermord in Gaza, an dem Thales beteiligt ist.

(Die Tatsache, dass die Aktion vor dem Völkermord stattfand, sollte als lobenswerter Akt der Voraussicht gewertet werden.)

Das zionistische Starmerite-Establishment war schnell dabei, sich über die Verhaftung zu freuen – insbesondere Luke Akehurst und John Woodcock (der heutzutage lächerlicherweise Lord Walney heißt und Regierungsberater für politische Gewalt ist), die sagten: „Aktivisten, die das Gesetz brechen wollen, um ihren Willen durchzusetzen, müssen sehen, dass das Konsequenzen hat.“

Dies folgt auf ähnlich harte Verurteilungen von Klimawandel-Aktivisten, darunter auch solche, die sich lediglich an Zoom-Aufrufen zur Diskussion über direkte Aktionen beteiligt hatten.

Die autoritäre Reaktion der bedrohten zionistischen herrschenden Klasse ist ein weltweites Phänomen. Die gefürchtete australische Journalistin Mary Kostakidis wurde unter dem australischen Gesetz gegen Rassendiskriminierung angeklagt, weil sie pro-palästinensische Tweets getwittert hatte.

Der amerikanische Aktivist Professor Danny Shaw wurde bei seiner Rückkehr in die USA vom FBI nach einer Reise, bei der er neben mir auf dem Palestine International Film Festival auf einer Podiumsdiskussion sprach, verhaftet.

Auch in den Vereinigten Staaten wurde mein Freund Scott Ritter vom F.B.I. durchsucht und seine gesamte Elektronik und andere Materialien beschlagnahmt.

[Siehe: SCOTT RITTER: Ein Abschied von der Wahrheit].

Ich habe mit Danny Shaw und mit Richard Medhurst gesprochen. Bei all diesen Verhaftungen und Festnahmen, auch bei meiner eigenen, lag der Schwerpunkt auf der Beschlagnahmung von elektronischen Geräten und auf Verhören, die sich sehr stark auf Kontakte, Treffen und Finanzquellen konzentrierten.

Die „Five Eyes“-Geheimdienste sind eindeutig dabei, Venn-Diagramme der demokratischen Opposition gegen den Zionismus und das neoliberale Projekt zu erstellen. Es ist bemerkenswert, dass viele derjenigen, die kürzlich wegen Palästina ins Visier genommen wurden – darunter Mary Kostakidis, Richard Medhurst, Scott Ritter und ich selbst – in der Kampagne zur Freilassung von Julian Assange aktiv waren.

Ich habe immer behauptet, dass Keir Starmer eine noch größere Gefahr für die bürgerlichen Freiheiten darstellt als die Torys. Es ist erwähnenswert, dass alle jüngsten drakonischen Gesetze der Tories – das Gesetz zur öffentlichen Ordnung, das Gesetz zur nationalen Sicherheit und sogar das Ruanda-Gesetz – von Starmer als angeblichem „Oppositionsführer“ nicht abgelehnt oder unterstützt wurden.

Starmer und Cooper setzen die Politik der Tories fort, indem sie ein von der Menschenrechtsgruppe Liberty erwirktes Urteil des Obersten Gerichtshofs anfechten, wonach Suella Braverman rechtswidrig gehandelt hat, als sie ein Sekundärgesetz einbrachte, mit dem die Schwelle für das Verbot einer Demonstration aufgrund von Unannehmlichkeiten für die Öffentlichkeit gesenkt wurde.

Das bevorstehende Gesetz zur Online-Sicherheit wird wirklich abschreckend sein und unter anderem die Veröffentlichung von Informationen, die die Regierung als Fehlinformationen ansieht, illegal machen.

Starmer stand schon immer unter der Kontrolle des MI5. Die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft während der Tory-Regierung alle wichtigen Unterlagen vernichtet hat, die Starmers Beteiligung an den Fällen Assange, Savile und Janner belegen (wobei der letzte Fall weitaus wichtiger ist, als allgemein angenommen wird), zeigt, in welchem Ausmaß Starmer ein geschützter Aktivposten des Tiefen Staates ist.

Wenn wir diesen Abstieg in den Faschismus als Gesellschaft überleben wollen, müssen wir jetzt bereit sein, zu widersprechen, und jeder von uns muss bereit sein, wenn nötig ins Gefängnis zu gehen.

Ein letztes Wort an Craig Mokhiber, den ranghohen internationalen UN-Anwalt, der aus Protest gegen die Gleichgültigkeit der Vereinten Nationen gegenüber dem Völkermord zurückgetreten ist:

Ein dunkles Übel hat sich über den Westen gesenkt. Während der Völkermord in Palästina weitergeht, gehen die Regierungen der USA, Großbritanniens, Deutschlands und anderer westlicher Länder nicht gegen diejenigen vor, die den Völkermord begehen, unterstützen und anstiften, sondern gegen diejenigen, die sich dem Völkermord widersetzen. Menschenrechte…

– Craig Mokhiber (@CraigMokhiber) August 31, 2024

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

Die darin geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

Übersetzt mit Deepl.com

