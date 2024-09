https://www.aljazeera.com/opinions/2024/9/2/polio-and-israels-attrition-genocide-in



Polio und Israels Zermürbungsgenozid in Gaza

Das Wiederauftreten der Kinderlähmung in Gaza ist ein weiteres Zeichen für Israels genozidale Strategien.

Von Nicola Perugini

Dozentin für Internationale Beziehungen an der Universität Edinburgh

2. September 2024

Eine vertriebene palästinensische Mutter, Wafaa Abdelhadi, geht an Trümmern vorbei, als sie mit ihren Töchtern Lynn und Roueida zu ihrer Unterkunft zurückkehrt, nachdem sie gegen Polio geimpft wurden, in Deir Al-Balah, im zentralen Gazastreifen am 1. September 2024 [Reuters/Ramadan Abed]

Im August gab das palästinensische Gesundheitsministerium den ersten nachgewiesenen Fall einer Polio-Infektion im Gazastreifen seit 25 Jahren bekannt. Das Virus hatte ein 10 Monate altes Baby in Deir el-Balah befallen, das dadurch gelähmt wurde. Auch wenn bisher nur ein Fall bestätigt wurde, bedeutet dies nicht, dass es sich um den einzigen Fall handelt oder dass die Ausbreitung des Virus begrenzt ist.

Obwohl Polio zu Lähmungen und sogar zum Tod führen kann, zeigen viele der mit dem Virus Infizierten keine Symptome. Deshalb sind Tests und medizinische Untersuchungen erforderlich, um das Ausmaß des Ausbruchs genau zu bestimmen. Doch das ist im Gazastreifen angesichts der völligen Zerstörung des Gesundheitswesens durch Israel nahezu unmöglich.

Wir wissen, dass das Poliovirus Typ 2 (cVDPV) in sechs Abwasserproben nachgewiesen wurde, die im Juli an zwei verschiedenen Orten in Khan Younis und Deir el-Balah entnommen wurden. Nach Bekanntwerden dieser Ergebnisse warnte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Ghebreyesus, dass es „nur eine Frage der Zeit ist, bis [das Virus] die Tausenden von Kindern erreicht, die ungeschützt geblieben sind“.

Israel lehnte die Forderung der Vereinten Nationen nach einem Waffenstillstand ab und stimmte lokalen „humanitären Pausen“ für nur wenige Tage zu. Parallel dazu verstärkte es die Bombardierung des Gazastreifens und die massenhafte Vertreibung von Zivilisten. Zwischen dem 19. und 24. August erteilte die israelische Armee die meisten Evakuierungsbefehle innerhalb einer Woche seit dem 7. Oktober, was die UNO dazu veranlasste, die humanitären Maßnahmen vorübergehend einzustellen.

Dennoch wurde am Sonntag offiziell eine Impfkampagne eingeleitet. Sie begann im zentralen Gazastreifen – im Gouvernement Deir el-Balah – und soll in den kommenden Tagen auf Khan Younis im südlichen Gazastreifen und dann auf die nördlichen Gouvernements ausgedehnt werden, wo Israel die Hilfe und die Mobilität stark einschränkt.

Angesichts der schwierigen Einsatzbedingungen, der dramatischen Zahl der Vertriebenen, der israelischen Beschränkung der Treibstofflieferungen, die für den Betrieb von Generatoren und Kühlschränken zur Lagerung der Impfstoffe benötigt werden, und der Weigerung Israels, die Kampfhandlungen vollständig einzustellen, ist unklar, ob die UNO ihr Ziel, 640.000 Kinder zu impfen, erreichen wird.

Damit der Impfstoff wirksam ist, müssen zwei Dosen im Abstand von mindestens einem Monat verabreicht werden. Es gibt noch keine Garantie dafür, dass die Bedingungen für die zweite Phase der Impfkampagne gegeben sind.

Leider ist der Ausbruch von Polio nicht die einzige gesundheitliche Notlage, mit der die Palästinenser in Gaza konfrontiert sind. Auch andere gefährliche Infektionskrankheiten, wie Hepatitis und Meningitis, breiten sich im Gazastreifen aus. Seit Oktober wurden im Gazastreifen mehr als 995.000 Fälle von akuten Atemwegsinfektionen und 577.000 Fälle von akuter wässriger Diarrhöe registriert.

Darüber hinaus erhalten Hunderttausende chronisch Kranke keine angemessene Versorgung, was zu vielen vermeidbaren Todesfällen führt, die in der offiziellen Zahl der Todesfälle im Gazastreifen nicht erfasst werden.

All dies ist Ausdruck des israelischen Zermürbungsgenozids, d. h. der Zerstörung der Überlebensbedingungen der Palästinenser als Gruppe durch Tötungstechniken, die weniger sichtbar sind als die schreckliche, live übertragene Gewalt, die wir in den letzten 11 Monaten erlebt haben.

In Anlehnung an den jüdisch-polnischen Juristen Raphael Lemkin, der 1944 den Begriff des Völkermordes einführte, stellen die „Gefährdung der Gesundheit“ und die Schaffung „gesundheitsfeindlicher“ Lebensbedingungen eine der wichtigsten Techniken des Völkermordes dar.

In den vergangenen 11 Monaten hat Israel das Gesundheitssystem des Gazastreifens fast vollständig zerstört. Die jüngsten vom Global Health Cluster der WHO veröffentlichten Daten sprechen für sich: In den ersten 300 Tagen des Krieges wurden 32 von 36 Krankenhäusern beschädigt, 20 (von 36) Krankenhäusern und 70 Zentren der medizinischen Grundversorgung (von 119) sind nicht funktionsfähig. Es wurden 492 Angriffe auf die Gesundheitsversorgung gemeldet, denen 747 Menschen zum Opfer fielen.

Die israelische Armee hat auch das Wasser- und Abwassersystem in Gaza systematisch zerstört. Einem im Juli veröffentlichten Oxfam-Bericht zufolge stehen den Menschen im Gazastreifen nur noch 4,74 Liter Wasser pro Person und Tag zur Verfügung, das sie zum Trinken, Kochen und Waschen verwenden können.

Dies bedeutet einen Rückgang der bis Oktober verfügbaren Wassermenge um 94 Prozent und liegt deutlich unter dem international anerkannten Mindeststandard von 15 Litern Wasser pro Person und Tag für das Überleben in Notsituationen.

Gleichzeitig hat Israel seit Oktober 70 Prozent aller Abwasserpumpen und 100 Prozent der Kläranlagen zerstört. Die Zerstörung und Behinderung der Wasser- und Abwasserinfrastruktur im Gazastreifen hatte katastrophale Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und führte mit Sicherheit zu einer beträchtlichen Anzahl indirekter Todesfälle.

Prominente Berichte über die öffentliche Gesundheit haben erschreckende Szenarien für die Todesfälle durch die Ausbreitung von Infektionskrankheiten in Gaza entworfen. Laut einer Studie der London School of Hygiene und der Johns Hopkins University sind in den letzten sechs Monaten möglicherweise Tausende von Palästinensern an Infektionskrankheiten gestorben.

Israel rechtfertigt diese Todesfälle damit, dass sie das Ergebnis einer tragischen humanitären Krise sind, die von den Palästinensern verursacht wurde. Sie waren jedoch nicht unbeabsichtigt, wie ehrlichere Aussagen israelischer Beamter gezeigt haben.

Im November 2023 schrieb der ehemalige Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrats Giora Eiland und jetzige Berater des Verteidigungsministers Yoav Gallant in Yedioth Aharonoth, dass „die internationale Gemeinschaft uns vor einer humanitären Katastrophe in Gaza und vor schweren Epidemien warnt. Wir dürfen nicht davor zurückschrecken, so schwierig das auch sein mag“, und fügte hinzu, dass ‚schließlich schwere Epidemien im Süden des Gazastreifens den Sieg näher bringen und die Zahl der Opfer unter den Soldaten der Armee verringern werden‘.

Netanjahus Finanzminister Bezalel Smotrich twitterte, er stimme mit „jedem Wort“ überein, das Eiland in seiner Kolumne geschrieben habe. Mit anderen Worten: Infektionskrankheiten gehören zu den von der israelischen Führung in Betracht gezogenen Mitteln des Völkermords durch Vernichtung.

Dies ist keine völlig neue Geschichte. Israel hat die Palästinenser bereits einer systematischen Politik des langsamen Todes und der Invalidisierung unterworfen, die während der beiden Intifadas ihren Höhepunkt erreichte. Doch seit dem 7. Oktober hat diese Politik ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht und erfüllt zwei wesentliche Normen der Völkermordkonvention.

Erstens sorgt Israel durch die Zerstörung des Gesundheitswesens und die Behinderung der Verteilung von medizinischen Gütern und Dienstleistungen dafür, dass die Palästinenser im Gazastreifen schweren körperlichen und geistigen Schäden ausgesetzt sind.

Zweitens hat das israelische Militär durch die fast vollständige Zerstörung des Wasser- und Abwassersystems und die Schaffung einer lähmenden Umwelt den Palästinensern im Gazastreifen Lebensbedingungen auferlegt, die darauf abzielen, ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen.

Auf diese Weise betreibt Israel einen Zermürbungsgenozid in Gaza.

Nicola Perugini Dozentin für Internationale Beziehungen an der Universität von Edinburgh Nicola Perugini ist Senior Lecturer für Internationale Beziehungen an der Universität Edinburgh. Er ist Mitautor von The Human Right to Dominate (OUP 2015) und Human Shields. A History of People in the Line of Fire (2020).

