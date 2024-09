https://www.middleeastmonitor.com/20240902-un-official-israel-using-hamas-to-create-greater-israel/



UN-Beamter: Israel benutzt Hamas, um „Groß-Israel“ zu schaffen

2. September 2024

Eine Gruppe jüdischer Siedler unter dem Schutz israelischer Soldaten stürmt die Altstadt von Hebron im Westjordanland am 17. August 2024. (Wisam Hashlamoun – Anadolu Agency)

Israels andauernde Angriffe im besetzten Westjordanland, wo die Hamas nicht an der Macht ist, „sind eine eindringliche Erinnerung daran, dass die Hamas nur der letzte Vorwand für den Staat #Israel ist, um in den palästinensischen Gebieten Verwüstung anzurichten“, sagte die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, gestern in einem Tweet .

„Die weit verbreiteten Verwüstungen und Massaker der israelischen Armee in #Jenin und anderen Teilen des besetzten nördlichen Westjordanlandes, wo die Hamas nicht regiert, sind eine eindringliche Erinnerung daran, dass die Hamas nur der letzte Vorwand für den Staat #Israel ist, um in den palästinensischen Gebieten Verwüstung anzurichten“, schrieb sie und fügte hinzu: „Seit 57 Jahren macht Israel überall das Leben der Palästinenser unter einer brutalen militärischen Besatzung unmöglich und versucht, ein „#GreaterIsrael“ zu verwirklichen.“

Sie forderte eine internationale Schutzpräsenz, „um die Massaker, die mutwillige Zerstörung und die Zwangsvertreibung zu stoppen.“

Dies geschieht, nachdem Israel seine größte Militärkampagne im besetzten Westjordanland seit 20 Jahren gestartet hat, in deren Verlauf es nach Angaben lokaler Beamter etwa 70 Prozent der Infrastruktur von Dschenin zerstört, medizinische Einrichtungen belagert, Krankenwagen daran gehindert hat, Kranke und Verletzte zu erreichen, und Hunderte von palästinensischen Männern zusammengetrieben und festgenommen hat.

Als Reaktion auf die israelischen Angriffe sagte Albanese: „Israel behauptet, dass das, was es im Westjordanland tut, durch das Recht auf Selbstverteidigung gerechtfertigt ist. Diese Behauptung hat keine Gültigkeit.

Vor zwanzig Jahren stellte der @CIJ_ICJ fest, dass Israel sich nicht auf Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UN-Charta berufen kann, um seine Mauer in den besetzten palästinensischen Gebieten zu rechtfertigen. Im Juli dieses Jahres stellte der Gerichtshof fest, dass die Anwesenheit Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten selbst unrechtmäßig ist.

In einem bahnbrechenden Gutachten erklärte der Internationale Gerichtshof (IGH) am 19. Juli Israels jahrzehntelange Besetzung palästinensischen Landes für „illegal“ und forderte die Räumung aller bestehenden Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem sowie die Zahlung von Entschädigungen an die Palästinenser.

Übersetzt mit Deepl.com

