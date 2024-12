https://english.almayadeen.net/news/Arts&Culture/pro-palestine-artist-jasleen-kaur-wins-turner-prize-2024



Pro-Palästina-Künstlerin Jasleen Kaur gewinnt Turner-Preis 2024

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

4. Dezember 2024



Der Turner-Preis wird an einen in Großbritannien geborenen oder arbeitenden Künstler für eine herausragende Ausstellung oder Präsentation seines Beitrags im vergangenen Jahr verliehen.

Jasleen Kaur, Preisträgerin des Turner-Preises 2024, hat sich nicht nur mit ihrer zum Nachdenken anregenden Kunst, sondern auch mit ihrer starken Pro-Palästina-Haltung einen Namen gemacht.

Im Mittelpunkt ihrer Beiträge steht die Belebung von Alltagsgegenständen, um die Vielfalt von Identität und Gemeinschaft zum Ausdruck zu bringen.

Der Turner-Preis, der als eine der renommiertesten Auszeichnungen in der Kunstwelt gilt, wird einem in Großbritannien geborenen oder arbeitenden Künstler für eine herausragende Ausstellung oder Präsentation seines Beitrags im Vorjahr verliehen.

Die 38-jährige Kaur, die jüngste Künstlerin auf der diesjährigen Auswahlliste, wurde für ihre Installation Alter Altar bei Tramway in Glasgow nominiert, die Skulpturen und Klanglandschaften umfasst und mit einem Preisgeld von 25.000 £ (31.762 $) ausgezeichnet wird.

Zu den Objekten gehörte ein roter Ford Escort, der mit einem riesigen Deckchen drapiert war – eine Anspielung auf das erste Fahrzeug ihres Vaters und auf Inder, die nach Großbritannien zogen und in Textilfabriken arbeiteten.

Weitere Nachrichten

Vor der Veranstaltung versammelten sich Demonstranten, die für Palästina eintraten, während die mit einer palästinensischen Flagge bekleidete Künstlerin einen Waffenstillstand und ein Waffenembargo gegen „Israel“ forderte und die Tate aufforderte, ihre Beziehungen zu Organisationen, die mit dem israelischen Regime in Verbindung stehen, zu beenden, wobei sie darauf drängte, dass politische Äußerungen in Galerien mit realen Aktionen in Einklang gebracht werden sollten.

Sie äußerte ihre Frustration darüber, warum von Künstlern verlangt wird, dass sie in der Galerie von der Befreiung träumen, aber wenn dieser Traum das Leben bedeutet, werden wir abgeschaltet“.

Die Künstlerin erklärte: „Wenn ihr uns drinnen haben wollt, müsst ihr uns draußen zuhören“, und betonte, dass die politische Meinungsäußerung in den Galerien mit realen Aktionen in Einklang gebracht werden müsse.

Waffenstillstand jetzt, Waffenembargo jetzt, freies Palästina“, erklärte sie.

Die Künstlerin wuchs in der Glasgower Sikh-Gemeinde in Pollokshields auf und hat ihre Technik bereits als „Sinngebung für das, was nicht sichtbar ist oder zurückgehalten wird“ definiert.

Die diesjährige Auswahl wurde von Themen wie Kolonialismus, Nationalismus und Identitätspolitik dominiert und spiegelt die wachsende Beteiligung von Künstlern aus schwarzen Bevölkerungsgruppen an Museums- und Galerieausstellungen nach der Black-Lives-Matter-Kampagne wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …