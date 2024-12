https://thecradle.co/articles/60-days-of-uncertainty-can-the-israel-hezbollah-ceasefire-hold-out

60 Tage der Ungewissheit: Kann der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah Bestand haben?

In den nächsten zwei Monaten wird sich zeigen, ob der brüchige Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah halten kann, da Tel Aviv angesichts der politischen Niederlage, der internen Skepsis und des internationalen Drucks seine militärische Strategie neu ausrichtet und sich gleichzeitig der unerschütterlichen Entschlossenheit des libanesischen Widerstands gegenübersieht.

Hassan Jouni

4. DEZEMBER 2024

In den frühen Morgenstunden des 27. November trat das wackelige Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft, das von den USA und Frankreich mit breiter internationaler und regionaler Unterstützung vermittelt worden war.

Der brüchige Waffenstillstand wurde von vielen Israelis – Beamten und Zivilisten – sofort mit Skepsis aufgenommen, da sie daran zweifelten, dass ihr Land in der Lage sein würde, das Abkommen einzuhalten.

Einige Beamte bezeichneten die Vereinbarung offen als Niederlage gegen die Hisbollah und gaben dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu die Schuld, weil er die erklärten und versteckten Ziele seines Libanonkriegs nicht erreicht habe – insbesondere die Ziele, die Widerstandsbewegung auszuschalten und Hunderttausende vertriebener Siedler in den Norden zurückzubringen.

Eine vom israelischen Fernsehsender Channel 12 durchgeführte Umfrage ergab, dass über 80 Prozent der Anhänger Netanjahus den Waffenstillstand ablehnen. Auch die Bewohner im Norden Israels, von denen viele wegen der Angriffe der Hisbollah evakuiert worden waren, äußerten sich empört. Innenpolitisch war Israel über die Vereinbarung tief gespalten: Umfragen zufolge befürworteten 37 Prozent die Waffenruhe und 32 Prozent lehnten sie ab.

Falsches Gefühl des Sieges

Der Schock unter den israelischen Eliten nach der Billigung des Waffenstillstandsabkommens durch den Premierminister war auf ein falsches Siegesgefühl zurückzuführen. Netanjahu und der frühere Verteidigungsminister Yoav Gallant hatten ihnen vorgegaukelt, das israelische Militär habe 80 Prozent der Raketenfähigkeiten der Hisbollah zerstört und damit den Eindruck erweckt, die libanesische Widerstandsbewegung stehe kurz vor dem Zusammenbruch.

Die Israelis sahen gedemütigt zu, wie die Hisbollah fünf feindliche Divisionen daran hinderte, mehr als drei bis fünf Kilometer in libanesisches Gebiet vorzudringen – ein Vorstoß, der ohnehin taktisch unbedeutend war, da die Divisionen 20 Kilometer tief hätten vordringen müssen.

Strategisch setzte die Hisbollah ihre Angriffe auf israelische Militäreinrichtungen weit jenseits der Grenze fort, wobei sie bis zum Marinestützpunkt Aschdod, 150 Kilometer innerhalb Israels, vordrang und weiterhin heftige Angriffe auf wichtige Städte wie Haifa und Tel Aviv verübte.

Diese Angriffe störten das tägliche Leben in den bevölkerungsreichsten Zentren des Besatzungsstaates erheblich, legten die militärischen Operationen lahm und zeigten Israel, dass die Eliminierung der Hisbollah kein realistisches Kriegsziel ist. Die Raketen der Hisbollah erreichten sogar Tel Aviv und verstärkten die Abschreckungsgleichung „Beirut-Tel Aviv“. Netanjahu räumte schließlich ein, dass die Diplomatie die einzige praktikable Lösung sei, insbesondere angesichts der zunehmenden Probleme innerhalb des Besatzungsmilitärs selbst: Erschöpfung, Verletzungen, Munitionsmangel und begrenzte Fortschritte.

Israels 60-Tage-Strategie

Das Unbehagen innerhalb Israels über dieses Abkommen hat Netanjahu und den neuen Verteidigungsminister Israel Katz dazu veranlasst, die Armee anzuweisen, innerhalb der nächsten 60 Tage eine neue Strategie zu entwickeln, eine Frist, die im Abkommen für den vollständigen Rückzug Israels aus dem libanesischen Gebiet festgelegt ist.

Diese Strategie umfasst zwei Hauptmaßnahmen: erstens die Durchführung gezielter Luftangriffe auf Hisbollah-Stellungen innerhalb und außerhalb des Gebiets südlich des Litani-Flusses und zweitens die Verhinderung der Rückkehr libanesischer Einwohner in Dörfer und Städte im Umkreis von 10 Kilometern um die Grenze.

Die Luftangriffsdirektive soll Israels militärische Handlungsfreiheit bekräftigen, auch um der israelischen Öffentlichkeit zu versichern, dass die Besatzungstruppen weiterhin in der Lage sind, die Hisbollah bei Bedarf anzugreifen. Diese umstrittene Klausel, die vom Libanon vollständig abgelehnt wurde, war Teil privater, nicht sichtbarer US-Garantien für Tel Aviv, die ohne Beiruts Zustimmung gegeben wurden.

Netanjahu versucht, Israel so darzustellen, als habe es das Abkommen aus einer Position der Stärke heraus akzeptiert, um Zeit zu gewinnen, bis der fünfköpfige Überwachungsausschuss seine Beiträge zur Behandlung von Waffenstillstandsverletzungen aufnimmt. Während der nächsten 60 Tage wird die Präsenz der Besatzungstruppen im Libanon die Spannungen hoch halten und eine genaue Überwachung der Hisbollah erfordern, um die Sicherheit dieser Truppen bis zu ihrem vollständigen Abzug zu gewährleisten.

Die Entscheidung, die libanesischen Bewohner der Grenzgebiete an der Rückkehr in ihre Häuser zu hindern, zielt darauf ab, einen unangenehmen Kontrast zwischen der Wiederansiedlung der Bewohner des Südlibanon und der fortgesetzten Vertreibung der Nordisraelis zu vermeiden. Ein solches Bild wäre für die israelische Regierung politisch schädlich.

Rückzug steuern und Stärke bewahren

Die Strategie des israelischen Militärs für die kommenden 60 Tage besteht im Wesentlichen darin, den Anschein von Stärke aufrechtzuerhalten und den heiklen Abzugsprozess zu steuern, an dessen Ende die libanesische Armee in Abstimmung mit der UNIFIL die volle Kontrolle über die Sicherheit in der Region übernehmen wird.

Danach wird der Überwachungsausschuss die Einhaltung der UN-Resolution 1701 durchsetzen, die israelische Militäraktionen im Libanon untersagt. Dies bestätigte der Generalsekretär der Hisbollah, Scheich Naim Qassem, in seiner letzten Rede, als er ankündigte, dass er sich zu dem Abkommen bekenne und dass die Koordinierung mit der libanesischen Armee auf höchster Ebene erfolgen werde.

Wenn Israel darauf besteht, das auf US-Garantien basierende Abkommen, die der Libanon weder gesehen noch akzeptiert hat, weiterhin zu verletzen und unter der Aufsicht des Überwachungsausschusses und seines amerikanischen Vorsitzenden weiterhin Angriffe zu starten, könnte dies eine Gegenreaktion des Libanon hervorrufen und möglicherweise zu einer Wiederaufnahme der Feindseligkeiten führen. Die Hisbollah hat bereits am 2. Dezember einen Warnschuss abgegeben, der auf das von Israel besetzte libanesische Gebiet abzielte. Dies geschieht, nachdem Israel die Waffenruhe seit ihrem Inkrafttreten vor sieben Tagen Dutzende Male verletzt hat. Tel Aviv hat auf den einzigen Vergeltungsschlag der Hisbollah unverhältnismäßig reagiert und eine Reihe von Einrichtungen im Libanon getroffen. CNN selbst gibt unter Berufung auf eine Quelle der UN-Friedenstruppen zu, dass es bis zum 3. Dezember über 100 Verstöße gegeben hat.

Doch sowohl Israel als auch der Libanon brauchen dieses Abkommen: Die zweimonatige militärische Konfrontation hat gezeigt, dass ein fortgesetzter Krieg nur zu weiterer Erschöpfung und untragbaren Verlusten auf beiden Seiten führen würde. Der Waffenstillstand kam auch aufgrund des internationalen Drucks zustande, insbesondere seitens der USA, die als Hauptvermittler auftraten, um einen Konflikt zu beenden, der durch Israels Missachtung des Völkerrechts und des Lebens von Zivilisten zu einer Peinlichkeit geworden war. Trotz anhaltender Verstöße, darunter Artilleriebeschuss, Luftangriffe und Drohneneinsätze, scheint das Abkommen die Situation aufgrund der gegenseitigen Notwendigkeit zu stabilisieren. Für Israel würde ein fortgesetzter Konflikt nur zu einer größeren Zermürbung führen, während der Libanon davon profitiert, dass die Aggression gestoppt und die Stabilität entlang der Grenze gewährleistet wird.

In Anbetracht dieser Umstände scheint es wahrscheinlich, dass das Abkommen Bestand haben wird, was allen Parteien zugute kommt. Etwaige Verstöße sollten vom Überwachungsausschuss behandelt werden, der sich um die Wiederherstellung der Stabilität entlang der Grenze bemühen wird, insbesondere nach Ablauf der 60-Tage-Frist und dem vollständigen Einsatz der libanesischen Armee.

