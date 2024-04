Propaganda im Zweiten Kalten Krieg: Das Spiel mit der „Russophobie“ In Zeiten des Krieges ist Propaganda allgegenwärtig. In Deutschland, so heißt es, bedroht uns vor allem die des Kremls. Warum das falsch ist. Gastkommentar.

Propaganda im Zweiten Kalten Krieg: Das Spiel mit der „Russophobie“ Robert Schwierkus

Bild: stdesign / Shutterstock.com

In einem Artikel der Berliner Zeitung [1] beleuchtet der britische Russland-Experte Richard Sakwa [2] die Perspektiven beider Pole des ablaufenden Zweiten Kalten Krieges und dessen heißer Manifestation in der Ukraine.

Er sucht auf beiden Seiten nach Fehlern. Die Reaktion auf solche Darstellungen ist oft abwehrend, während fast schon reflexartig eine Verschwörung des Kremls vermutet wird.

Dabei ist die Tatsache, dass Sakwa langjähriges Mitglied der britischen Akademie sowie der sehr traditionellen britischen Denkfabrik Chatham House [3] ist, kaum geeignet, dem Wissenschaftler zu unterstellen, ihm gehe es insgeheim um nichts anderes, als die westliche „Heimatfront“ zu zersetzen. Weiterlesen bei telepolis.de

