Protest gegen Auftritt der russischen Opernsängerin Anna Netrebko angekündigt

In einem offenen Brief fordern Akademiker, Kulturschaffende und ukrainische Organisationen, den Auftritt der russischen Opernsängerin Anna Netrebko in der Berliner Staatsoper abzusagen. Der Sängerin wird unter anderem vorgeworfen, sich nicht für den Krieg in der Ukraine entschuldigt zu haben.

In einem offenen Brief mit dem Titel „Keine Bühne für Anna Netrebko!“ wird aktuell die Absage des Auftritts der russischen Opernsängerin Anna Netrebko gefordert. Die 51-Jährige ist am Freitag in Giuseppe Verdis Oper „Macbeth“ in der Rolle der Lady Macbeth besetzt. Falls es zu keiner Absage kommen sollte, werde man am Tag des Auftritts vor der Staatsoper demonstrieren, heißt es in dem Schreiben.

Der Brief richtet sich an den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), Kultursenator Joe Chialo (CDU) und Opernintendant Schulz. Er wurde am Montag von „Vitsche“ veröffentlicht, einem Verein, der proukrainische Aktionen in Deutschland koordiniert. Unterschrieben wurde der Brief vor allem von Akademikern, Kulturschaffenden und ukrainischen Organisationen.