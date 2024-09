https://www.trtworld.com/asia/putin-touches-down-in-mongolia-for-high-stakes-diplomatic-visit-18203070



Putin landet in der Mongolei zu einem diplomatischen Besuch mit hohem Einsatz

3. September 2024

Der auf zwei Tage angesetzte Besuch des russischen Präsidenten wird eine Reihe von bilateralen Treffen umfassen, bei denen wichtige Fragen erörtert werden sollen.

Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt bei seiner Ankunft in Ulaanbaatar, Mongolei, an einer Begrüßungszeremonie teil / Foto: Reuters

Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu seinem ersten Besuch in der Mongolei eingetroffen und unterstreicht damit die laufenden diplomatischen Beziehungen und die Bemühungen um eine Stärkung der Beziehungen zur Mongolei.

„Wladimir Putin ist auf Einladung des Präsidenten der Mongolei, Ukhnaagiin Khurelsukh, zu einem offiziellen Besuch in der Mongolei eingetroffen, um an den Feierlichkeiten zum 85. Jahrestag des gemeinsamen Sieges der sowjetischen und mongolischen Streitkräfte über die japanischen Militaristen am Fluss Chalkhin Gol teilzunehmen“, teilte der Kreml am Montag in einer Erklärung mit.

Putins Besuch wird zwei Tage dauern, und am Dienstag sind mehrere bilaterale Treffen geplant, unter anderem mit Khurelsukh, sowie die Unterzeichnung einiger Dokumente und die Niederlegung von Blumen am Denkmal des Marschalls der Sowjetunion Georgi Zhukov.

„Bei ihren Gesprächen werden die beiden Staatsoberhäupter die Aussichten für die weitere Entwicklung der russisch-mongolischen Beziehungen im Rahmen einer umfassenden strategischen Partnerschaft erörtern und einen Meinungsaustausch über aktuelle internationale und regionale Fragen führen“, teilte der Kreml mit.

Es wird erwartet, dass Putin auch Gespräche mit dem Parlamentspräsidenten der Mongolei, Dashzegve Amarbayasgalan, und Premierminister Luvsannamsrain Oyun-Erdene führen wird.

Der Besuch Putins in der Mongolei erfolgte trotz eines vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellten Haftbefehls. Das ukrainische Außenministerium erklärte am Montag, dass der Besuch Putins in der Mongolei einen schweren Schlag für das internationale Strafrechtssystem darstelle, weil er nicht festgenommen worden sei.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

