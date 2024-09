Erdogan klopft bei Brics an: Türkei sucht neue Verbündete Bernd Müller

https://www.telepolis.de/features/Erdogan-klopft-bei-Brics-an-Tuerkei-sucht-neue-Verbuendete-9854748.html?view=print

Erdogan klopft bei Brics an: Türkei sucht neue Verbündete

(Bild: tolga ildun / Shutterstock.com )

Ankara ist frustriert über ausbleibenden EU-Beitritt. Türkei beantragt Brics-Mitgliedschaft. Welche Folgen hat dieser Schritt für die geopolitische Landschaft?

Seit fast 20 Jahren verhandelt die Türkei über einen Beitritt zur Europäischen Union. Doch die Europäer halten das Land hin, werfen ihm zum Beispiel vor, demokratische Standards nicht einzuhalten. Nun zieht die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan Konsequenzen und wendet sich den Brics-Staaten zu.

Der Finanzdienst Bloomberg berichtete [1] am Montag, die Türkei habe offiziell die Mitgliedschaft in der Brics-Gruppe beantragt. Die Regierung in Ankara sehe darin eine Möglichkeit, den globalen Einfluss des Landes zu stärken und neue Beziehungen jenseits der traditionellen westlichen Verbündeten zu knüpfen.

EU-Frust und Nato-Zerwürfnisse treiben Türkei zu Brics

Der diplomatische Vorstoß spiegele das Bestreben der Türkei wider, in einer multipolaren Welt Beziehungen zu allen Seiten zu pflegen, so die anonymen Quellen. Gleichzeitig wolle man den Verpflichtungen als Nato-Mitglied nachkommen.