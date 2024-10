https://www.palestinechronicle.com/legal-implications-un-rapporteur-slams-germanys-support-for-israels-actions-in-gaza/



„Rechtliche Auswirkungen“: UN-Berichterstatterin kritisiert Deutschlands Unterstützung für Israels Vorgehen in Gaza

17. Oktober 2024

UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. (Design: Palestine Chronicle)

Von Palestine Chronicle Staff

Albanese warnte, dass es sich um eine politische Entscheidung mit erheblichen rechtlichen Konsequenzen handelt, wenn Deutschland sich tatsächlich einem Staat anschließt, der internationale Verbrechen begeht.

Die UN-Sonderberichterstatterin für Palästina, Francesca Albanese, hat ihre tiefe Besorgnis über die Unterstützung Deutschlands für die Militäroperationen Israels in Gaza zum Ausdruck gebracht, insbesondere angesichts der jüngsten Verteidigung der israelischen Aktionen durch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.

In einem Beitrag auf X warnte Albanese vor den rechtlichen Konsequenzen der Unterstützung eines Staates, der wegen internationaler Verbrechen angeklagt ist, und betonte die möglichen Auswirkungen einer solchen Haltung auf die globale Gerechtigkeit.

Baerbock sprach am Montag vor der deutschen Bundesversammlung und rechtfertigte die israelischen Angriffe auf zivile Gebiete mit der Behauptung, dass „Selbstverteidigung nicht nur den Angriff auf Terroristen, sondern auch deren Vernichtung bedeutet“.

Sie fuhr fort: „Wenn sich Hamas-Terroristen hinter Menschen, hinter Schulen verstecken … verlieren zivile Orte ihren Schutzstatus, weil Terroristen ihn missbrauchen.“

Albanese widersprach Baerbocks Interpretation entschieden und erklärte: „Als unabhängige UN-Expertin bin ich zutiefst besorgt über die Haltung Deutschlands gegenüber Israel/Palästina und die gefährlichen Auswirkungen und Folgen, die dies mit sich bringt.“

Albanese betonte die Notwendigkeit der Rechenschaftspflicht angesichts militärischer Aggressionen und forderte Baerbock auf, Beweise für ihre Behauptungen über die Rechtmäßigkeit der Handlungen Israels vorzulegen.

„Ministerin Baerbock sollte aufgefordert werden, Beweise für ihre Behauptungen vorzulegen“, betonte sie.

Albanese warnte, dass, wenn Deutschland sich tatsächlich dafür entschieden hat, sich einem Staat anzuschließen, der internationale Verbrechen begeht, dies eine politische Entscheidung ist, die erhebliche rechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

„Möge Gerechtigkeit dort siegen, wo die Politik auf abscheuliche Weise versagt hat„, fügte sie hinzu und betonte die dringende Notwendigkeit, sich an das Völkerrecht und die Menschenrechtsstandards zu halten.

“Abscheulich“

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas verurteilte ihrerseits Baerbocks Äußerungen als ‚abscheulich‘.

In einer Erklärung argumentierte die Hamas, dass ihre Äußerungen Israel grünes Licht für weitere Völkermordakte gegen Palästinenser geben und damit gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstoßen. Die Gruppe bezeichnete Baerbocks Verteidigung als offenes Eingeständnis der Mitschuld Deutschlands an der Unterstützung der anhaltenden Aggression Israels.

Die Hamas äußerte starke Missbilligung über Baerbocks Rechtfertigung militärischer Aktionen und sagte, dass „dies eine zionistische Mentalität widerspiegelt, die frei von allen menschlichen Werten und Prinzipien ist“.

Sie behaupteten, dass die deutsche Regierung die volle Verantwortung für die politischen, rechtlichen, moralischen und humanitären Auswirkungen dieser Aktionen trage, insbesondere im Hinblick auf das anhaltende Leid in Gaza.

Andauernder Völkermord

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit Beginn des andauernden Völkermords in Gaza am 7. Oktober 2023 durch Israel 42.438 Palästinenser getötet und 99.246 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen sagen, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die zum Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, geführt hat.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – der größte Massenexodus in Palästina seit der Nakba von 1948.

Später im Krieg begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(The Palestine Chronicle)

