Die Welt reagiert auf die Angaben Israels, wonach der Hamas-Führer Sinwar getötet wurde

Die Hamas hat sich noch nicht zu den Angaben der israelischen Armee geäußert, wonach ihre Streitkräfte am Mittwoch den Anführer der Gruppe im südlichen Gazastreifen getötet haben.

Die Hamas ernannte Yahya Sinwar im Juli zum neuen Anführer der Gruppe, nachdem ihr ehemaliger Chef Ismail Haniyeh ermordet worden war [Datei: John Minchillo/AP Photo]

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024

Israel hat behauptet, seine Streitkräfte hätten den Hamas-Führer Yahya Sinwar bei einem Angriff im südlichen Gazastreifen getötet.

Das israelische Militär bestätigte Sinwars Tod am Donnerstag, aber die Hamas hat sich noch nicht zu der Behauptung geäußert.

Laut der israelischen Militärerklärung wurde Sinwar am Mittwoch getötet, nachdem Soldaten „drei Kämpfer eliminiert“ hatten.

Im August ernannte die Hamas ihren Gaza-Führer Sinwar zum Leiter des Politbüros der Gruppe als Nachfolger von Ismail Haniyeh. Haniyeh wurde am 31. Juli während eines Besuchs im Iran ermordet.

Hier sind einige Reaktionen auf Sinwars Tod, beginnend mit denen, die der Situation am nächsten stehen:

Israel

Premierminister Benjamin Netanjahu sagt, dass Israel mit Sinwar „abgerechnet“ habe, der „Krieg aber noch nicht beendet“ sei.

Netanjahu sagte in einer Fernsehansprache, dass „das Licht über die Dunkelheit siegt“ in der Region und dass Sinwars Tod ein „wichtiger Meilenstein“ im Niedergang der Gruppe sei.

Die Hamas werde Gaza nicht länger beherrschen, sagte er.

Unterdessen bezeichnete Außenminister Israel Katz die Töt

„Dies ist ein wichtiger Erfolg mit einer klaren Botschaft – wir werden unsere Feinde bis zum Ende verfolgen, jederzeit und überall“, schrieb Gantz auf der sozialen Plattform X.

Er sagte, das israelische Militär werde ‚noch jahrelang im Gazastreifen operieren, und jetzt müssen die Reihe von Erfolgen und die Ausschaltung von Sinwar genutzt werden, um die Rückkehr der Entführten und die Ablösung der Hamas-Herrschaft herbeizuführen‘.

Familien israelischer Gefangener

Die israelische Kampagnengruppe „Hostages and Missing Families Forum“ begrüßte die Erklärung der israelischen Armee und sagte, dass der Tod von Sinwar dazu beitragen sollte, die Freilassung der noch in Gaza befindlichen Gefangenen zu „sichern“.

Das Forum „begrüßt die Eliminierung von Yahya Sinwar und fordert dazu auf, diese große Errungenschaft zu nutzen, um die Rückkehr der Geiseln zu sichern“, hieß es in einer Erklärung.

Vereinigte Staaten

US-Präsident Joe Biden sagte, dass der Tod von Sinwar für die Israelis einen Moment der Erleichterung darstelle und gleichzeitig die Möglichkeit für einen „Tag danach“ in Gaza ohne die an der Macht befindliche Gruppe biete.

„Yahya Sinwar war ein unüberwindbares Hindernis für die Erreichung all dieser Ziele. Dieses Hindernis existiert nicht mehr. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns“, sagte Biden in einer Erklärung.

„Ich werde bald mit Premierminister Netanjahu und anderen israelischen Führungspersönlichkeiten sprechen, um ihnen zu gratulieren, um den Weg zu besprechen, wie die Geiseln zu ihren Familien nach Hause gebracht werden können, und um diesen Krieg ein für alle Mal zu beenden, der so viel Verwüstung unter unschuldigen Menschen angerichtet hat“, sagte Biden.

Vizepräsidentin Kamala Harris begrüßte Sinwars Tod und sagte, dies sei eine Chance, ‚den Krieg in Gaza endlich zu beenden‘.

„Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan“, sagte Harris gegenüber Reportern. “Sinwar war für die Tötung Tausender unschuldiger Menschen verantwortlich, darunter die Opfer

„Heute kann ich nur hoffen, dass die Familien der Opfer der Hamas ein Gefühl und ein gewisses Maß an Erleichterung verspüren“, fügte sie hinzu.

Mike

„Sinwars Leben war die Verkörperung des Bösen und geprägt von Hass auf alles Gute in der Welt„, sagte Mike Johnson in einer Erklärung. ‚Sein Tod bringt Hoffnung für alle, die in Freiheit leben wollen, und Erleichterung für die Israelis, die er zu unterdrücken suchte.“

Der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, sagte, Sinwars ‘Überzeugungen und Handlungen haben dem israelischen und palästinensischen Volk so viel Schmerz zugefügt“.

„Ich bete dafür, dass seine Ausschaltung von der Bildfläche den Weg dafür ebnen wird, alle Geiseln – einschließlich der sieben Amerikaner – dringend und unverzüglich nach Hause zu bringen und ein Ende der Feindseligkeiten auszuhandeln, das die Sicherheit des israelischen Volkes gewährleistet und umfassende humanitäre Hilfe sowie einen neuen Weg für die Menschen im Gazastreifen bietet.“

Deutschland

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock bezeichnete Sinwar in einer Erklärung als „grausamen Mörder und Terroristen“.

Sie sagte, die Hamas solle „sofort alle Geiseln freilassen“, die sie bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober gefangen genommen habe, und „ihre Waffen niederlegen“.

Frankreich

Präsident Emmanuel Macron forderte die Freilassung „aller Geiseln“, die von der Hamas in Gaza festgehalten werden, nachdem Israel die Tötung von Sinwar bekannt gegeben hatte.

„Yahya Sinwar war die Hauptperson, die für die Terroranschläge und barbarischen Handlungen vom 7. Oktober verantwortlich war„, postete Macron auf X. ‚Frankreich fordert die Freilassung aller Geiseln, die noch von der Hamas festgehalten werden.“

NATO

NATO-Chef Mark Rutte sagte Reportern auf einer Pressekonferenz in Brüssel, dass ‘er persönlich Sinwar nicht vermissen würde, wenn er gestorben ist“, und bezog sich dabei auf Sinwar.

Der

Außenminister Antonio Tajani sagte: „Es scheint, dass der militärische Anführer der Hamas getötet wurde, und ich glaube, dass Israel unter diesem Gesichtspunkt möglicherweise Selbstverteidigung gegen die Hamas-Terroristen ausgeübt hat.“

Er fügte hinzu: “Ich hoffe, dass das Verschwinden des Hamas-Führers zu einem Waffenstillstand in Gaza führt.“

Vereinigtes Königreich

John Healey, der Verteidigungsminister des Vereinigten Königreichs, sagte: „Ich für meinen Teil werde den Tod eines Terroristenführers wie Sinwar nicht betrauern, der für den Terroranschlag vom 7. Oktober verantwortlich war.“

Er sagte, der Angriff Israels auf den Süden Israels im vergangenen Jahr habe „nicht nur den dunkelsten und tödlichsten Tag für das jüdische Volk seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst, sondern auch einen mehr als einjährigen Konflikt und eine unerträgliche Zahl palästinensischer Zivilopfer.“

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

