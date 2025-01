Rechtsextreme Oath Keepers, ehemalige Anführer der Proud Boys, nach Begnadigung durch Trump freigelassen

https://www.aljazeera.com/news/2025/1/21/far-right-oath-keepers-ex-proud-boys-leaders-released-after-trump-pardons



Stewart Rhodes und Enrique Tarrio, die zu den längsten Haftstrafen für den Aufstand im US-Kapitol am 6. Januar 2021 verurteilt wurden, sind aus dem Gefängnis entlassen worden.

Stewart Rhodes und Enrique Tarrio gehörten zu den Personen, die beschuldigt wurden, am 6. Januar 2021, dem Tag des Angriffs auf das US-Kapitol, Gewalt geplant zu haben [Reuters]

Veröffentlicht am 21. Januar 2025 21. Januar 2025

Zwei führende rechtsextreme Persönlichkeiten in den Vereinigten Staaten wurden aus dem Gefängnis entlassen, nur wenige Stunden nachdem Präsident Donald Trump Begnadigungen für mehr als 1.500 Personen erlassen hatte, die wegen ihrer Beteiligung an den Ausschreitungen im US-Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt waren.

Ein Anwalt von Enrique Tarrio, dem ehemaligen Anführer der rechtsextremen Proud Boys-Gruppe, gab bekannt, dass er am Dienstag freigelassen wurde. Er war zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Stewart Rhodes, der ehemalige Anführer der Oath Keepers-Miliz, wurde am Dienstag ebenfalls kurz nach Mitternacht in Cumberland, Maryland, freigelassen. Trump wandelte seine 18-jährige Haftstrafe um.

Rhodes und Tarrio waren zwei der prominentesten Angeklagten des 6. Januar und erhielten einige der härtesten Strafen in den jahrelangen Bemühungen des Justizministeriums, den Aufstand im US-Kapitol zu untersuchen.

Trump hatte versprochen, diejenigen zu begnadigen, die im Zusammenhang mit den Ereignissen dieses Tages angeklagt wurden, als eine Menge seiner Anhänger das US-Parlament stürmte, um zu verhindern, dass der Kongress seine Niederlage bei den Wahlen 2020 bestätigt.

Trump hatte in den Wochen vor dem Aufstand wiederholt falsche Behauptungen aufgestellt, dass ihm die Wahl gestohlen worden sei. Während einer Kundgebung kurz vor Beginn des Angriffs forderte er seine Anhänger außerdem auf, „wie die Hölle zu kämpfen“ und „den Diebstahl zu stoppen“.

Rhodes wurde 2023 verurteilt, nachdem er wegen aufrührerischer Verschwörung für schuldig befunden worden war, eine seltene Anklage, die besagt, dass der Angeklagte die Autorität der US-Regierung untergraben oder sie angreifen wollte.

Die Staatsanwälte beschuldigten Rhodes, Mitglieder der Oath Keepers zu einem Angriff auf das US-Kapitol angestiftet zu haben. Rhodes bestritt jegliches Fehlverhalten und sagte, er sei Opfer politisch motivierter Verfolgung.

„Seit Jahrzehnten, Herr Rhodes, ist klar, dass Sie die Demokratie dieses Landes in Gewalt abgleiten lassen wollen“, sagte der US-Bezirksrichter Amit Mehta bei der Urteilsverkündung

„Sobald Sie freigelassen werden, wann auch immer das sein mag, werden Sie bereit sein, die Waffen gegen Ihre Regierung zu erheben.“

Tarrio wurde seinerseits wegen mehrerer Anklagepunkte verurteilt, darunter wegen aufrührerischer Verschwörung. Obwohl Tarrio sich während der Erstürmung des US-Kapitols nicht in Washington, D.C., aufhielt, gaben Staatsanwälte an, dass er die Proud Boys, die an diesem Tag dort waren, organisiert und angeführt habe, um anzugreifen

In einer Erklärung, in der die Freilassung von Tarrio aus dem Gefängnis bestätigt wurde, teilte seine Familie mit, dass er voraussichtlich am Dienstagnachmittag in Miami, Florida, eintreffen werde.

„Wir danken Ihnen, dass Sie bei uns sind, das goldene Zeitalter ist angebrochen!“, hieß es in der Erklärung, die Trumps Aufruf zu einem ‚goldenen Zeitalter‘ unter seiner Präsidentschaft aufgriff

Nur wenige Stunden nach seinem Amtsantritt am Montag begnadigte Trump alle Personen, die im Zusammenhang mit dem Aufstand angeklagt waren. Er begnadigte mehr als 1.500 Menschen und wandelte die Strafen von 14 weiteren Personen um.

Dieser Schritt „beendet eine schwere nationale Ungerechtigkeit, die dem amerikanischen Volk in den letzten vier Jahren angetan wurde, und leitet einen Prozess der nationalen Versöhnung ein“, sagte Trump in einer Proklamation, die auf der Website des Weißen Hauses veröffentlicht wurde.

Craig Sicknick, dessen Bruder, der Polizist Brian Sicknick vom Capitol Police Department, während des Aufstands angegriffen wurde und am nächsten Tag an mehreren Schlaganfällen starb, bezeichnete Trump am Dienstag als „das pure Böse“.

„Der Mann, der meinen Bruder getötet hat, ist jetzt Präsident“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.

„Mein Bruder ist umsonst gestorben. Alles, was er getan hat, um das Land zu schützen, um das Kapitol zu schützen – warum hat er sich die Mühe gemacht? Sicknick sagte. „Was Trump getan hat, ist verabscheuungswürdig und beweist, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr über ein Justizsystem verfügen, das diesem Namen auch nur annähernd gerecht wird.“

Michael Fanone, ein ehemaliger Beamter des Metropolitan Police Department, der bei den Unruhen schwere Verletzungen erlitt, zeigte sich ebenfalls empört darüber, dass die sechs Personen, die ihn an diesem Tag angegriffen hatten, auf freiem Fuß bleiben würden.

„Ich wurde von meinem Land verraten“, sagte er am Montag gegenüber CNN.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

