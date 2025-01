https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-chief-of-staff-announces-resignation-citing-october



Israelischer Generalstabschef kündigt Rücktritt an und nennt Versäumnisse vom 7. Oktober als Grund

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

Halevis Eingeständnis, dass „nicht alle“ Ziele des Gaza-Krieges erreicht wurden, spiegelt die Kämpfe der israelischen Streitkräfte und die Demoralisierung in ihren Reihen aufgrund unerreichter militärischer und politischer Ziele wider.

Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi nimmt am Montag, dem 6. Mai 2024, an einer Kranzniederlegung zum Holocaust-Gedenktag in der Halle der Erinnerung in Yad Vashem, dem Weltzentrum für Holocaust-Gedenken, im besetzten al-Quds, Palästina, teil (Pool-Foto über AP).

Der Stabschef der israelischen Besatzungstruppen (IOF), Herzi Halevi, gab am Dienstag bekannt, dass er am 6. März 2025 von seinem Posten zurücktreten wird, und begründete dies mit der Verantwortung für die Misserfolge des Militärs während der Operation Al-Aqsa Flood.

„Ich habe den Verteidigungsminister heute (Dienstag) darüber informiert, dass ich aufgrund meiner Anerkennung meiner Verantwortung für das Scheitern der [IOF] am 7. Oktober und zu einem Zeitpunkt, an dem die [IOF] bedeutende Erfolge erzielt hat und dabei ist, das Abkommen zur Freilassung unserer Geiseln umzusetzen, darum gebeten habe, meine Rolle am 6. März 2025 niederzulegen“, sagte Halevi in einer Erklärung.

„In der verbleibenden Zeit werde ich die Untersuchungen abschließen und die [IOF]-Maschinerie für Sicherheitsherausforderungen aufrechterhalten. Ich werde das Kommando über die [IOF] auf qualitative und gründliche Weise an meinen Nachfolger übergeben. Ich habe dem Verteidigungsminister und dem Premierminister ein Schreiben zu diesem Thema übermittelt.“

Halevis Rücktritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die IOF wegen ihres Umgangs mit den Ereignissen vom 7. Oktober, als das Militär von dem groß angelegten Angriff überrascht wurde, immer stärker in die Kritik gerät. Der Vorfall deckte Mängel in der Aufklärung und Einsatzbereitschaft der IOF auf, was zu erheblichen Verlusten und Geiselnahmen führte.

Kurz nach Halevis Ankündigung reichte auch Generalmajor Yaron Finkelman, Leiter des Südkommandos der israelischen Armee, seinen Rücktritt ein. Finkelman leitete das Kommando, das für das Gebiet in der Nähe von Gaza zuständig war, das die Hauptlast des Hamas-Angriffs trug.

„Israel“ hat es nicht geschafft, die Dynamik des Krieges zu ändern

Zvi Yehezkeli, der Kommentator für arabische Angelegenheiten beim israelischen Sender i24News, äußerte sich frustriert über die Feierlichkeiten im Gazastreifen und den öffentlichen Auftritt von Hamas-Kämpfern nach der Umsetzung des Waffenstillstands am Sonntagmorgen.

In einem Interview mit der israelischen Zeitung Maariv bezeichnete Yehezkeli diese Szenen als „das Schlimmste, was man sehen kann“, und erklärte, sie stünden in völligem Widerspruch zu den Zielen des Krieges und den Zielen „Israels“ in Gaza. Dann fragte er: „Was haben wir in einem Jahr und drei Monaten erreicht?“

Der israelische Kommentator fuhr fort: “Wir haben viele Häuser zerstört, unsere besten Söhne geopfert, und am Ende haben wir dasselbe Ergebnis erzielt … Die Hamas feiert, die Hilfe fließt und die Elitetruppen kehren zurück.“

Yehezkeli kritisierte das Ergebnis des 15-monatigen Krieges in Gaza scharf und behauptete, dass die aktuelle Realität „eines bestätigt“ – dass „15 Monate Kampf es nicht geschafft haben, die Dynamik des Krieges im Gazastreifen zu ändern“.

Die Äußerungen Yehezkelis trugen zur wachsenden Kritik nach der Bekanntgabe des Waffenstillstands im Gazastreifen bei, wobei Beamte und Analysten einräumten, dass die Besatzung ihre Ziele in dem 470 Tage andauernden Vernichtungskrieg nicht erreicht hat.

Der Widerstand hielt bis zum Schluss an, und Kämpfer der al-Qassam-Brigaden wurden dabei beobachtet, wie sie unter ihrem Volk feierten, als das Abkommen in Kraft trat.

