Recyceltes Spielbuch: Wie Israel den Völkermord in Gaza als Rechtfertigung im Libanon benutzt

Von Berra Ince

24. September 2024

Von der Anschuldigung, die Hisbollah würde Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzen, bis hin zur Verhöhnung der Eigenstaatlichkeit des Libanon – Israel greift den Libanon mit denselben Argumenten an wie Gaza.

Israels Militärchef hat versprochen, die Angriffe auf den Libanon zu beschleunigen, einen Tag nachdem die libanesischen Behörden über 500 Tote durch israelische Luftangriffe gemeldet hatten. / Foto: Reuters

Vor dem Hintergrund des völkermörderischen Krieges Israels gegen Gaza klingen diese Phrasen, die gegen die Hisbollah und den Libanon geworfen werden, unheimlich vertraut – Vorwürfe des Einsatzes von „menschlichen Schutzschildern“, der Verweigerung der Eigenstaatlichkeit und Behauptungen über in zivilen Häusern versteckte Raketen.

Aber dann sind es dieselben Leute, die diese Vorwürfe erheben.

Am 24. September richtete der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine kurze Videobotschaft an das libanesische Volk.

„Israel führt keinen Krieg gegen Sie, sondern gegen die Hisbollah. Die Hisbollah benutzt Sie schon viel zu lange als menschliche Schutzschilde“, sagte Netanjahu.

Nur wenige Monate zuvor – genauer gesagt am 24. Juli – hatte der israelische Premierminister in seiner Rede vor dem US-Kongress eine sehr ähnliche Aussage gemacht, die sich jedoch an die Palästinenser richtete und die Hamas als beschuldigte Partei bezeichnete.

„Die israelische Armee hat Millionen von Flugblättern abgeworfen, Millionen von Textnachrichten verschickt und Hunderttausende von Telefonanrufen getätigt, um palästinensische Zivilisten aus der Gefahrenzone zu bringen„, sagte Netanjahu. ‚Die Hamas tut alles in ihrer Macht Stehende, um palästinensische Zivilisten in Gefahr zu bringen.“

Die Erzählung von den ‘menschlichen Schutzschildern“ ist nach wie vor eine wiederkehrende Rechtfertigung Israels für seine Gräueltaten, obwohl nachfolgende Medienberichte, die den Einsatz von Palästinensern als menschliche Schutzschilde durch Israel aufdeckten, zu einer teilweisen Aushöhlung dieser Rechtfertigung führten.

„Menschliche Schutzschilde sind zur wichtigsten juristischen Verteidigung für die Verbrechen geworden, die Israel in beiden Regionen gegen die Zivilbevölkerung begeht“, erklärt der israelische Wissenschaftler Neve Gordon von der Queen Mary University of London gegenüber TRT World.

Gordon, Co-Autor des gut recherchierten Buches „Human Shields: A History of People in the Line of Fire“ mit Nicola Perugini, argumentiert, dass es eine spürbare Verlagerung des israelischen Arguments der „menschlichen Schutzschilde“ von Gaza in den Libanon gibt, wobei Israel die gesamte zivile Infrastruktur im Libanon als Schutzschilde darstellt.

Der jüdische Staat folgt heute demselben Muster, indem er die Schuld für die über 500 libanesischen Zivilisten, die bei israelischen Luftangriffen getötet wurden, und für die noch kommenden, auf die Hisbollah abwälzt.

„Staatenlose“

Israelische Beamte haben wiederholt die Lebensfähigkeit eines palästinensischen Staates in Frage gestellt, um internationale Diskussionen über seine Souveränität zu untergraben.

„Es gibt kein solches Ding wie ein palästinensisches Volk„, sagte der israelische Minister für Siedlungen und nationale Missionen, Orit Strook, am 22. Februar 2023.

„Es wird niemals einen palästinensischen Staat im Land Israel geben“, fügte er hinzu. „Jeder kultivierte Mensch auf der Welt weiß, dass dieses Land uns gehört, dem israelischen Volk und nur uns.“

Dieselbe Herangehensweise wird derzeit auf den Libanon angewendet, der ein international anerkannter souveräner Staat mit einer Regierung, festgelegten Grenzen und politischen Institutionen ist.

In einer Reihe von Social-Media-Beiträgen am 22. September behauptete der israelische Minister für Diaspora-Angelegenheiten, Amichai Chikli, dass der Libanon nicht der Definition von Staatlichkeit entspreche. Er sagte, dass dies auf drei Gründe zurückzuführen sei: die mangelnde Kontrolle der libanesischen Regierung über die Hisbollah im Südlibanon, den „unprovozierten“ Territorialkrieg der Hisbollah gegen Israel und das Versäumnis des Libanon, die UN-Resolutionen 1559 und 1701 durchzusetzen.

Chikli fuhr fort, dass nach derselben Logik auch Syrien und der Irak nicht als legitime Staaten gelten könnten.

Der rechtsextreme Minister fügte hinzu, dass Israel „angesichts dieser Tatsachen“ das Recht habe, die Kontrolle über Gebiete im Libanon zu übernehmen, von denen aus Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert werden könnten, was darauf hindeutet, dass Israel berechtigt ist, die territoriale Integrität eines anerkannten Staates unter klarer Verletzung des Völkerrechts zu untergraben.

„Es ist das Richtige und Gerechteste, sowohl aus sicherheitspolitischer als auch aus politischer und moralischer Sicht“, schrieb Chikli.

Zivilhäuser als „legitime Ziele“

Der Vorwurf, dass Raketen in Wohngebieten versteckt werden, war für die militärischen Rechtfertigungen Israels in dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens von zentraler Bedeutung.

So behauptete das israelische Militär beispielsweise immer wieder, dass die Hamas Raketen und Waffen in Krankenhäusern im gesamten Gazastreifen lagere, um Luftangriffe auf solche Einrichtungen zu rechtfertigen, trotz internationaler Bedenken hinsichtlich der steigenden Zahl ziviler Todesopfer.

Das israelische Militär hat diese Behauptungen nun auf den Libanon ausgeweitet.

„Die Hisbollah lagert strategische Waffen in zivilen Gebäuden, setzt die Bevölkerung wissentlich als menschliche Schutzschilde ein und gefährdet sie“, sagte der israelische Militärsprecher Danial Hagari in einer offiziellen Erklärung am 23. September.

Am selben Tag wurden bei israelischen Luftangriffen auf den Libanon über 500 Menschen getötet, darunter mindestens 50 Kinder, die tödlichste Bombardierung des Landes seit dem Krieg von 2006.

Die israelischen Minister fordern in letzter Zeit immer offener eine direkte militärische Intervention gegen den Libanon.

Vergangene Woche äußerte sich der israelische Bildungsminister Yoav Kisch ähnlich wie eine Abgeordnete der Likud-Partei, die am 1. November erklärt hatte, Gaza solle „vom Erdboden getilgt werden“.

Diesmal lag der Fokus jedoch auf dem Libanon.

„Es gibt keinen Unterschied zwischen der Hisbollah und dem Libanon. Der Libanon wird vernichtet werden. Er wird aufhören zu existieren“, sagte Kisch.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

Berra Ince ist stellvertretende Produzentin bei TRT World.

