Craig Murray: Netanjahu spielt „ Hühnchen“

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

24. September 2024

Israel plant, den Iran und seine Verbündeten so sehr zu demütigen, dass ein regionaler Krieg, in dem die Vereinigten Staaten an ihrer Seite kämpfen werden, unvermeidlich wird.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht am 24. Juli vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses. (C-Span-Screenshot)

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ist verzweifelt bemüht, den Krieg am Köcheln zu halten und die USA immer näher an sich zu binden. Gleichzeitig kann er keine Bodentruppen in den Südlibanon schicken, wo sie massive Verluste erleiden würden.

Israel kann Attentate verüben, es kann wahllosen Terrorismus einsetzen und es kann aus der Luft bombardieren, und all dies hat es bereits gegen den Libanon, Syrien, den Irak und den Iran getan. Aber Israel kann die Hamas oder die Hisbollah nicht vernichten, kann seine Geiseln aus Gaza nicht zurückholen und kann den Norden Israels nicht für seine Kolonialisten sicher machen.

Nichts, was Israel tut, bringt diese erklärten Ziele in irgendeiner Weise voran und macht es in der Tat immer unwahrscheinlicher, dass sie jemals erreicht werden.

Aber da US-Präsident Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris jede einzelne Eskalation und jede einzelne Rechtswidrigkeit akzeptieren und verstärken, wird Israels Würgegriff um seine westlichen Vasallenpolitiker immer stärker.

Sie alle (einschließlich der Minister der britischen Labour- und der Konservativen Partei) haben inzwischen eine Rechtswidrigkeit unterstützt, die weit über das Stadium hinausgeht, in dem es ein Zurück gibt. Sie müssen nun hoffen, dass sie durch einen militärischen Sieg „gerechtfertigt“ werden.

Der Irakkrieg zeigt, dass man, egal wie illegal der Krieg ist, die Regeln des Völkerrechts schreiben – oder zumindest interpretieren – kann, wenn man gewinnt. Ich wünschte, ich könnte gute Gegenbeispiele anführen. „Gerechtigkeit“ wird nur den Verlierern zuteil.

Ein US-Marine inspiziert eine Straßenszene in der Nähe von Haditha, Irak, wo am 19. November 2005 fünf unbewaffnete Zivilisten getötet wurden. (Unbekannte US-Marines und der Naval Criminal Investigative Service über die Washington Post, Wikimedia Commons, Public domain)

Das Problem für Netanjahu, den ehemaligen britischen Premierminister Rishi Sunak, den derzeitigen Premierminister Keir Starmer, die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und andere ist jedoch, dass niemand auch nur im Geringsten zu wissen scheint, wie ein Sieg aussehen soll.

Wir scheinen in einer abscheulichen Verzerrung des Existentialismus gefangen zu sein, in der das Töten von Arabern jeden Alters und Geschlechts an sich der Weg der Tugend und ein Grund zum Leben ist.

Israels Armee von Kindermördern, Vergewaltigern und Dessous-Präsentierern auf TikTok wird schwere Verluste erleiden, wenn sie in den Libanon vorrückt. Derzeit führt sie intensive Luftangriffe durch, aber auf diese Weise kann sie die Hisbollah nicht zerstören, selbst wenn sie die kolossale Menge an Sprengstoff, die sie auf Gaza abgeworfen hat, verdreifachen würde.

Netanjahus Strategie der Attentate und tödlichen Stunts scheint ein Versuch zu sein, die Hisbollah aus ihrem eigenen Gebiet herauszulocken und zu einem selbstmörderischen Vorstoß nach Israel zu bewegen. Doch Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah fällt nicht darauf herein.

Es ist erwähnenswert, dass Israel im Gegensatz zur Propaganda im letzten Jahr den Libanon mit fünf Raketen pro von der Hisbollah abgeschossener Rakete getroffen hat.

In der Zwischenzeit werden die Behauptungen des Vereinigten Königreichs, das Völkerrecht zu respektieren, als völlige Täuschung entlarvt, da es versäumt hat, für die Resolution der UN-Generalversammlung zu stimmen, die das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel in Kraft setzt.

[Siehe: Aufruf der Welt an Israel, die Besetzung zu beenden]

Das Urteil des Internationalen Gerichtshofs, dass die Besetzung selbst eine illegale Handlung ist und dass Staaten nichts tun dürfen, was Israel bei der Aufrechterhaltung der Besetzung unterstützen könnte, legt einen klaren rechtlichen Status quo fest, gegen den das Vereinigte Königreich ebenso eindeutig verstößt.

Als das Urteil des Internationalen Gerichtshofs am 19. Juli erging, lautete die Erklärung des britischen Außen-, Commonwealth- und Entwicklungsministeriums wie folgt:

„Wir haben das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom Freitag, dem 19. Juli, erhalten und prüfen es sorgfältig, bevor wir darauf reagieren. Das Vereinigte Königreich respektiert die Unabhängigkeit des Internationalen Gerichtshofs.“

Die versprochene Antwort ist nie gekommen; es sei denn, man betrachtet das Versäumnis, in der UN-Generalversammlung für die Umsetzung des IGH-Urteils zu stimmen, als Antwort.

Die Entscheidung, 8 Prozent der Waffenexportlizenzen für Israel auszusetzen, wurde nicht im Zusammenhang mit diesem IGH-Urteil getroffen – das logischerweise nur die Einstellung aller Waffenverkäufe an Israel verlangen kann –, sondern allgemeiner im Hinblick auf nicht näher bezeichnete mögliche Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht.

In seiner „Erklärung zur Abstimmung“ vor der UN-Generalversammlung ignorierte das Vereinigte Königreich bewusst einen zentralen Grundsatz des IGH-Gutachtens. Das Vereinigte Königreich erklärte:

„… unsere Enthaltung spiegelt unsere unerschütterliche Entschlossenheit wider, uns auf die Bemühungen um eine friedliche und verhandelte Zweistaatenlösung zu konzentrieren … “,

Dies ignoriert das Urteil des Internationalen Gerichtshofs, dass Israel die besetzten Gebiete vor jeglichen Verhandlungen verlassen muss. Ein besetztes Volk kann nicht mit einer Waffe verhandeln, die ihm an den Kopf gehalten wird. Aus diesem Grund hat der Internationale Gerichtshof ausdrücklich nicht akzeptiert, dass die Osloer Abkommen die Rechte der Palästinenser im Völkerrecht aushöhlen.

Das Vereinigte Königreich versucht immer noch – in direktem Widerspruch zum Internationalen Gerichtshof – zu behaupten, dass das Recht Palästinas, nicht besetzt zu werden, in Oslo abgetreten wurde.

Britische Militärflüge, Waffenlieferungen und nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit der israelischen Besatzung gehen unvermindert weiter. Starmer’s uneingeschränkte Unterstützung für Israel ist nun ein fester Bestandteil der Regierungslandschaft, wie das Versäumnis, die terroristischen Anschläge auf den Libanon zu verurteilen, deutlich macht.

Die USA und Großbritannien sind nun hoffnungslos an eine nihilistische Strategie Netanjahus gekettet, deren Hauptziel darin besteht, seine eigene Macht zu erhalten und sich durch einen permanenten Konflikt der Strafverfolgung zu entziehen, der seine Verbündeten immer mehr zu Mittätern macht und sie in die aktive militärische Unterstützung einbinden wird.

Dies erfordert eine ständige israelische Aggression gegen eine Achse des Widerstands, die sich bisher geweigert hat, sich zu einem größeren Konflikt provozieren zu lassen. Israels Plan ist es, den Iran und seine Verbündeten so sehr zu demütigen, dass ein umfassender regionaler Krieg unvermeidlich wird, in dem die Vereinigten Staaten an ihrer Seite kämpfen werden – und sehr wahrscheinlich auch die sunnitisch-arabischen Regime, was ich sehr bedauere.

Das ist schlicht und einfach Wahnsinn, der den Interessen der westlichen Mächte selbst völlig zuwiderläuft. Aber ihre Politiker, darunter ganz direkt Biden und Starmer, sind durch das Geld der zionistischen Lobby so sehr kompromittiert, dass es kein Entkommen zu geben scheint, es sei denn, es kommt zu einem Volksaufstand im Westen.

Der Westen ist durch den einfachen, unverfälschten Mechanismus von Geldzahlungen an Politiker an Israel gebunden. Das ist die Wahrheit.

Craig Murray ist Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Von August 2002 bis Oktober 2004 war er britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Spenden, um diesen Blog am Laufen zu halten, werden dankbar entgegengenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News.

