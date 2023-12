Biden administration bypasses Congress on weapons sales to Israel For second time in a month, US approves munitions for Israel while calling for end to mass civilian deaths.

Die Regierung von Präsident Joe Biden hat die Waffenverkäufe an Israel trotz internationaler Kritik an dem anhaltenden Gemetzel in Gaza fortgesetzt [Datei: Evan Vucci/AP Photo].

Regierung Biden umgeht den Kongress bei Waffenverkäufen an Israel



30. Dezember 2023

Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats genehmigen die USA Waffenlieferungen an Israel und fordern gleichzeitig ein Ende des massenhaften Todes von Zivilisten.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat erneut den Kongress umgangen, um einen dringenden Waffenverkauf an Israel zu genehmigen, das seine Angriffe auf den Gaza-Streifen trotz wachsender internationaler Empörung intensiviert und ausgeweitet hat.

US-Außenminister Antony Blinken teilte dem Kongress mit, dass er innerhalb von weniger als einem Monat eine zweite Dringlichkeitsentscheidung getroffen habe, die den Verkauf von Ausrüstungsgütern im Wert von 147,5 Millionen Dollar an Israel betrifft, teilte das Außenministerium am Freitag mit.

„In Anbetracht der Dringlichkeit der israelischen Verteidigungsbedürfnisse hat der Minister den Kongress darüber informiert, dass er von der ihm übertragenen Befugnis Gebrauch gemacht hat, um festzustellen, dass ein Notfall vorliegt, der die sofortige Genehmigung des Transfers erfordert“, hieß es.

„Die Vereinigten Staaten sind der Sicherheit Israels verpflichtet, und es ist für die nationalen Interessen der USA von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass Israel in der Lage ist, sich gegen die Bedrohungen zu verteidigen, denen es ausgesetzt ist.“

Das Paket umfasst auch Zubehör wie Zünder, Ladungen und Zündkapseln, die Israel benötigt, um die 155-mm-Granaten, die es zuvor gekauft hatte, funktionsfähig zu machen.

Die Dringlichkeitsentscheidung vom Freitag, die zwar selten vorkommt, aber von mindestens vier früheren US-Regierungen angewandt wurde, bedeutet, dass das Erfordernis einer möglicherweise langwierigen Prüfung durch den Kongress für ausländische Militärverkäufe umgangen wird.

Patty Culhane von Al Jazeera berichtete aus Washington, D.C., dass es wichtig sei, auf den breiteren Kontext der Nachricht hinzuweisen.

„Seit Wochen hören wir von allen Spitzenbeamten der Biden-Administration, dass es für Israel an der Zeit ist, zu einem Konflikt mit geringerer Intensität überzugehen. Im Wesentlichen: Stoppt die Massenbombardierungen. Stoppt den Massentod von Zivilisten“, sagte sie.

„In diesem Zusammenhang – und in dem Wissen, dass sie genau das wollen – verkaufen sie Israel jetzt die Munition, die es braucht, um eine Kampagne mit hoher Intensität fortzusetzen.

‚Moralisch skandalös‘

Israel wird auch 155mm M107 Geschosse kaufen, das sind Artilleriegranaten, die in einem dicht besiedelten Gebiet wie dem Gazastreifen weitreichende Zerstörungen anrichten können, berichtete Culhane.

„Sie haben nicht genau gesagt, wie viele [Granaten] in diesem 147,5-Millionen-Dollar-Paket enthalten sein werden. Aber bei früheren Paketen bedeutet dies, dass Tausende und Abertausende von Bomben nach Israel gehen werden.“

Israel mit Waffen zu versorgen, um die intensive Phase des Krieges fortzusetzen, und es gleichzeitig zu drängen, die Intensität der Kämpfe zu verringern, ist für Washington „strategisch selbstzerstörerisch“, so der leitende politische Analyst von Al Jazeera, Marwan Bishara, der die Entscheidung vom Freitag „erstaunlich“ nannte.

„Man muss wirklich tief blicken, um zu sehen, ob es eine sinnvolle Erklärung dafür gibt, warum die Regierung Biden den Kongress umgehen will, um Waffen an ein Land zu liefern, das in Kriegsverbrechen verwickelt ist“, sagte er am Samstag.

Der Schritt sei „moralisch skandalös“ angesichts der Tatsache, dass der Krieg rekordverdächtige Schäden verursacht und zehntausende palästinensische Zivilisten getötet habe, sagte Bischara, aber er sei auch „politisch verdächtig in dem Sinne, dass man den Kongress zweimal im selben Monat umgehen will. Wo liegt die Dringlichkeit, die eigenen Richtlinien zu umgehen?“

Am 9. Dezember traf die Regierung Biden eine weitere Dringlichkeitsentscheidung und genehmigte den Verkauf von fast 14.000 Schuss Panzermunition im Wert von mehr als 106 Millionen Dollar an Israel.

Basem Naim, ein hochrangiger Hamas-Funktionär, kritisierte die Rolle der USA in diesem Krieg mit den Worten: „Diese Verbrechen wurden zwar von israelischer Seite begangen, aber sie wurden von der US-Regierung gesponsert und unterstützt.“

In einer am Samstag im Fernsehen übertragenen Erklärung fügte er hinzu, dass die Gruppe die Regierung Biden „für ihre direkte Rolle bei der Förderung und Inszenierung dieses andauernden Völkermords gegen unser Volk“ zur Rechenschaft ziehe.

Verwüstung in Rekordhöhe

Der Schritt, mehr Waffen zu liefern, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Bidens Antrag auf ein riesiges 106-Milliarden-Dollar-Paket, das Hilfe für die Ukraine, Israel und andere nationale Sicherheitsbedürfnisse beinhaltet, den Kongress noch nicht passiert hat, da er in eine Debatte über die US-Einwanderungs- und Grenzsicherheitspolitik verwickelt ist.

Die Regierung Biden hat versucht, der Kritik an der steigenden Zahl der Todesopfer im Gazastreifen und den fortgesetzten US-Waffenverkäufen an Israel zu begegnen, indem sie erklärte, sie stehe in ständigem Kontakt mit Israel, um zu betonen, wie wichtig es sei, die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren.

Luciana Zaccara, außerordentliche Professorin für Golfpolitik an der Universität Katar, sagte jedoch gegenüber Al Jazeera, die USA verfolgten in Bezug auf den Krieg einen zweigleisigen“ Ansatz.

„Einerseits versuchen sie, die öffentliche Meinung davon zu überzeugen, dass die USA wirklich um zivile Opfer besorgt sind, andererseits unterstützen sie Israel (militärisch)“, sagte er. „Das ist völlig widersprüchlich … es ist schwer zu verstehen, wie das im nationalen Interesse sein soll.“

Diese Politik sei besonders verwirrend angesichts des „wachsenden Drucks“ in den USA, auch unter den Demokraten, gegen den Krieg, da die Zahl der zivilen Opfer in Gaza weiter steige, sagte Zaccara.

Das Wall Street Journal berichtete am Samstag, der Krieg verursache „Zerstörungen in einem Ausmaß, das mit der verheerendsten Kriegsführung in der modernen Geschichte vergleichbar ist“.

Bis Mitte Dezember habe Israel 29.000 Bomben, Munition und Granaten auf den Gazastreifen abgeworfen und dabei fast 70 Prozent der Häuser zerstört oder beschädigt, heißt es in dem Bericht.

Einige demokratische Abgeordnete haben vorgeschlagen, dass weitere umfangreiche Hilfen für Israel von konkreten Zusagen der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu abhängig gemacht werden sollten, die Zahl der zivilen Opfer in Gaza zu verringern.

Seit dem 7. Oktober wurden in der belagerten Enklave mehr als 21.000 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Kinder und Frauen, was allgemein als kollektive Bestrafung bezeichnet wird. Tausende weitere werden vermisst.

Philippe Lazzarini, der Leiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA), erklärte am Samstag, dass die israelischen Behörden den Zugang für humanitäre Hilfe trotz Hilfslieferungen aus Ägypten und über den Grenzübergang Rafah weiterhin „stark einschränken“.

Er sagte auch, dass die israelischen Behörden „einen Strom von unbegründeten Fehlinformationen“ verbreiten, um Hilfsorganisationen wegen der Lücken in den Lieferungen zu beschuldigen.

Unterdessen warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres erneut davor, dass sich der Konflikt auf die gesamte Region ausweiten könnte, wenn er nicht sofort gestoppt wird.

Übersetzt mit Deepl.com



