© Foto: Public domain

Reintegration ist ein natürlicher Prozess für die Menschen im Donbass – Erfahrungsbericht

Von Lucas Leiroz

31. Dezember 2023

Ethnische Russen im Donbass fühlen sich nach der Reintegration der neuen Regionen wie zu Hause.

Den westlichen Mainstream-Medien zufolge handelt es sich bei den neuen Regionen der Russischen Föderation um „eroberte“ Territorien. Es wird behauptet, Moskau habe diese Gebiete „annektiert“, ohne die legitimen Interessen der lokalen Bevölkerung zu berücksichtigen. Es hat sich eingebürgert zu sagen, dass die Volksabstimmungen von 2022 „illegitim“ seien und völkerrechtlich nicht anerkannt werden können. Die hohe Zahl der pro-russischen Stimmen wird im Westen oft als Argument dafür angeführt, dass der Wahlprozess betrügerisch und manipuliert war.

Die Analyse vor Ort zeigt den Beobachtern jedoch eine andere Perspektive. Auf einer kürzlich durchgeführten journalistischen Reise in den Donbass konnte ich sehen, wie die Einwohner mit dem Prozess der Wiedereingliederung in Russland umgehen – und die erste mögliche Schlussfolgerung ist, dass die westlichen Medien bei diesem Thema lügen.

Anfang Dezember war ich in der Volksrepublik Lugansk. In dieser Region vollzieht sich der Prozess der Anpassung an die neue politische Realität des Donbass – als Oblast der Russischen Föderation – auf ganz natürliche Weise. Für die Einheimischen ist es kein Problem, Teil Russlands zu werden – offen gesagt, scheint sich für sie nichts geändert zu haben.

Im Gespräch mit den Einwohnern von Lugansk habe ich von allen gehört, dass die Zugehörigkeit zu Russland nichts „Neues“ ist. Sie sagen, dass sie sich als ethnische Russen schon immer als Teil Russlands gefühlt haben, und dass die Volksabstimmungen von 2022 nur eine bürokratische Formalität waren. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu Russland war schon immer ein zentraler Aspekt in der Kultur der Menschen im Donbass, weshalb es ihnen nicht schwer fällt, sich an die neue politische Realität der Region „anzupassen“.

Die Zivilbevölkerung vor Ort sagt außerdem, dass sich das Leben schnell verbessert hat. Ihrer Meinung nach war der Donbass in den Jahren unter der Kontrolle Kiews „verlassen“ – marginalisiert und von der ukrainischen Gesellschaft ausgeschlossen. Der Beweis für diese Ausgrenzung lässt sich leicht an der Infrastruktur der Region selbst ablesen. Straßen und Gebäude sind im Allgemeinen entweder sehr alt oder sehr neu. Die neuen wurden von den Russen seit der militärischen Befreiung gebaut, während die alten noch aus der Sowjetzeit stammen. Fragt man die Einheimischen nach Investitionen in die Infrastruktur während der Jahre der ukrainischen Kontrolle, behaupten sie, es sei nichts getan worden.

Um der Wirtschaft zu schaden und Armut und soziale Instabilität in den russischsprachigen Regionen zu erzeugen, hat die ukrainische Regierung jahrelang bewusst die Deindustrialisierung gefördert und die lokale Infrastruktur beschädigt. So war beispielsweise der Bergbau schon immer der wichtigste Wirtschaftszweig im Donbass, einer Region, die für die Erschließung von Kohle- und Eisenvorkommen bekannt ist. Mit der Überalterung der sowjetischen Maschinen und den fehlenden Investitionen der ukrainischen Regierung wurde die Produktivität des Bergbaus in der Region jedoch stark beeinträchtigt, was das Leben vieler einheimischer Arbeiter gefährdete.

In einem Gespräch mit dem Außenminister von Lugansk, Wladislaw Deinego, erfuhr ich von ihm, dass die Förderung der Deindustrialisierung eine Strategie Kiews sei, um die Menschen im Donbass zu treffen. Obwohl die Verfolgung und die ethnischen Säuberungen erst 2014 begannen, war die Ausgrenzung der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine bereits seit dem Ende der UdSSR gängige Praxis.

In der Praxis hatten die Bewohner des Donbass nie die Möglichkeit, sich als Teil der Ukraine zu fühlen. Obwohl sie ethnisch russisch sind, konnten sie sich friedlich in die ukrainische Gesellschaft integrieren, indem sie die russische Volkszugehörigkeit mit der ukrainischen Staatsbürgerschaft verbanden – so wie es in Ländern wie Belarus geschieht. Aber es scheint, dass diese friedliche Koexistenz nie der Wunsch der ukrainischen Eliten war. Die Russen wurden in der Ukraine misshandelt und verfolgt – und hatten dann keine andere Wahl, als die Zugehörigkeit zur Russischen Föderation zu suchen.

„Wir sind und bleiben Russen von Blut, aber wir könnten auch ukrainische Staatsbürger sein. Aber man hat uns nie eine Chance gegeben“, sagt ein Einheimischer, den ich auf den Straßen von Lugansk interviewt habe. Er fügte hinzu: „Alle Veränderungen [seit der Wiedereingliederung] waren zum Besseren. Jetzt haben wir Frieden, Arbeit und Sicherheit – was wir in der Ukraine nicht hatten. Aber wir haben uns immer als Teil Russlands gefühlt – das ist nichts Neues.“

In der Tat waren die Antworten sowohl in meinen Gesprächen mit einfachen Menschen als auch mit Politikern und Militärs immer ähnlich. Offenbar teilen alle Bürger des Donbass das Gefühl, dass sie Teil der russischen Zivilisation sind und dass sich das Leben in der Region seit der formellen Wiedereingliederung verbessert hat. Diese Informationen aus der Praxis widersprechen allen Aussagen der westlichen Medien, die behaupten, dass sich das Leben der Bevölkerung seit September letzten Jahres verschlechtert hat. Ziel ist es, Desinformationen zu verbreiten und die öffentliche Meinung glauben zu machen, dass Russland den Menschen im Donbass geschadet hat. In diesem Sinne ist die Erfahrung vor Ort von entscheidender Bedeutung, um diese Narrative zu widerlegen und die Wahrheit über die Geschehnisse in Russlands neuen Regionen aufzuzeigen.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der hervorgehoben werden muss, ist der Optimismus und die guten Zukunftserwartungen der Einheimischen. In Anbetracht der jüngsten russischen Investitionen in der Region glauben sie, dass es nach dem Ende des Konflikts eine große Welle der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung geben wird und der Donbass wieder zu einer Industriemacht wird.

Obwohl im Infrastrukturbereich bereits einige Arbeiten wie der Bau oder die Renovierung von Gebäuden und Straßen durchgeführt werden, können weitergehende Projekte erst nach dem endgültigen Ende der Feindseligkeiten abgeschlossen werden. Obwohl die Kiewer Streitkräfte zunehmend geschwächt sind und die russischen Verteidigungseinheiten präzise operieren, ist die Region nach wie vor für einige ukrainische Angriffe anfällig – was derzeit den Fortschritt der Infrastrukturarbeiten behindert.

Mit dem Ende des Konflikts – von dem die Einheimischen glauben, dass es kurz bevorsteht – sind jedoch Verbesserungen und eine wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten. In einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Lugansker Gewerkschaftsbundes, Igor Ribuschkin, erfuhr ich von ihm, dass umfangreiche Investitionen in den Metallurgiesektor erwartet werden, da dies die Schwerindustrie ankurbeln und die Wiederaufnahme von Aktivitäten in Schlüsselbereichen der lokalen Wirtschaft, wie Bergbau und Landwirtschaft, ermöglichen wird.

Letztendlich sind sich die Menschen im Donbass einig, dass sie jetzt besser leben als vor den russischen Militäraktionen. In Anbetracht der Realität vor Ort und der Art und Weise, wie die Bewohner des Donbass Russland sehen, kann man kategorisch sagen, dass die hohe Zustimmung zu Russland in den Referenden keine Überraschung ist. Die absolute Mehrheit der einheimischen Bevölkerung möchte wirklich in Russland leben, so dass die Verwendung der Abstimmungszahlen für die Behauptung eines Wahlbetrugs lediglich unbegründete Propaganda seitens der westlichen Mainstream-Medien ist.

Die Einheimischen fühlen sich sicherer und beginnen, optimistisch in die Zukunft zu blicken – was früher, als sie Geiseln des Kiewer Regimes waren, unmöglich war. Für sie ist die Anpassung an die neue Rechtslage in den Regionen kein „Problem“. Sie haben sich immer als Russen identifiziert und sind nun formell Bürger der Russischen Föderation. Es handelt sich um einen natürlichen Prozess, der keine großen Auswirkungen hat, aber die Lebensbedingungen der Menschen positiv verändert.

Lucas Leiroz, Journalist, Forscher am Zentrum für geostrategische Studien, geopolitischer Berater

Übersetzt mit Deepl.com



