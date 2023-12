The contentious history of Palestinian armed resistance in Lebanon The Israeli war on Gaza has recalled the troubled history of Palestinian armed resistance in Lebanon – which remains a divisive topic

Palästinensische Pro-Arafat-Kämpfer inspizieren das Gebiet des Flüchtlingslagers Saida, 25. Oktober 1986 (Hilal Habli/AFP)

Der israelische Krieg gegen den Gazastreifen hat die bewegte Geschichte des bewaffneten palästinensischen Widerstands im Libanon in Erinnerung gerufen, die nach wie vor ein kontroverses Thema ist

Die umstrittene Geschichte des bewaffneten palästinensischen Widerstands im Libanon

Von Wassim Mroueh

31. Dezember 2023

Anfang dieses Monats forderte die Hamas-Bewegung im Libanon die palästinensische Jugend des Landes auf, sich einer neu gegründeten Gruppe anzuschließen: Vorhut der Al-Aqsa-Flut.

In ihrer Erklärung betonte die Hamas die „Rolle des palästinensischen Volkes, wo immer es sich befindet, um der Besatzung mit allen verfügbaren und legitimen Mitteln zu widerstehen“.

Diese Erklärung vom 4. Dezember zog schnell den Zorn lokaler Politiker auf sich. Der geschäftsführende Ministerpräsident Najib Mikati und eine Reihe libanesischer politischer Parteien kritisierten die Hamas für einen Aufruf, den sie als Verletzung der Souveränität des Libanon betrachteten.

Seit dem von der Hamas geführten Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober wurden bei einer massiven israelischen Offensive auf die palästinensische Küstenenklave mindestens 21.000 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Um die Befürchtungen der Libanesen über ihre Ankündigung zu zerstreuen, betonte die Hamas, dass sie nicht die Absicht habe, eine neue militärische Organisation zu gründen, sondern einen „populären Rahmen“, um die palästinensische Jugend zu mobilisieren.

Die Gründung des neuen Gremiums durch die Hamas, das nach ihrem Al-Aqsa-Flutangriff auf Israel benannt ist, bei dem rund 1 200 Menschen ums Leben kamen, erinnerte jedoch an die bewegte Geschichte des bewaffneten palästinensischen Widerstands im Libanon – ein Thema, das nach wie vor kontrovers diskutiert wird.

Im Jahr 1948 nahm der Libanon 100 000 der 750 000 Palästinenser auf, die von den Zionisten während der Nakba, der Gründung des Staates Israel, aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Sie ließen sich in 12 Flüchtlingslagern im ganzen Libanon nieder, und bis Ende der 1960er Jahre war der bewaffnete Widerstand der palästinensischen Flüchtlinge im Land gegen Israel sehr begrenzt.

Traumatisiert von der Zerstörung ihrer Gesellschaft im historischen Palästina und überfordert mit den Herausforderungen des Überlebens, setzten die Palästinenser ihre Hoffnung auf die arabischen Länder, insbesondere auf Ägyptens panarabischen Führer Gamal Abdel Nasser, um ihre Rückkehr in ihre Heimat zu sichern.

Außerdem lebten die Palästinenser unter katastrophalen humanitären Bedingungen und strengen Sicherheitsmaßnahmen in Flüchtlingslagern, die von den libanesischen Behörden streng überwacht wurden. Der libanesische Staat hielt sich an das im März 1949 mit Israel unterzeichnete Waffenstillstandsabkommen und lehnte jeden Angriff auf Israel vom Libanon aus vehement ab.

Dieser Status quo wurde jedoch nach der demütigenden Niederlage von 1967 auf den Kopf gestellt, als Israel eine Reihe arabischer Länder angriff und die palästinensischen Gebiete Ost-Jerusalem, das Westjordanland und den Gazastreifen sowie die ägyptische Sinai-Halbinsel und die syrischen Golanhöhen besetzte.

Die Geburt der PLO

Nachdem die Palästinenser das Vertrauen in die arabischen Regierungen verloren hatten, beschlossen sie, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Bewaffnete palästinensische Organisationen wie die Fatah und die Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) erlangten große Bedeutung.

1969 wurde der charismatische Führer der Fatah, Jassir Arafat, zum Vorsitzenden der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) gewählt, dem Dachverband der palästinensischen Guerillagruppen. In der PLO-Charta von 1968 heißt es: „Der bewaffnete Kampf ist der einzige Weg zur Befreiung Palästinas und daher strategisch und nicht taktisch“.

Die Reihen der Fatah füllten sich mit Rekruten und ihre Popularität stieg in der gesamten arabischen Welt an. Im Libanon begannen palästinensische Flüchtlinge mit Waffentraining, und Guerillaangriffe von PLO-Gruppen gegen Israel vom Südlibanon aus wurden immer häufiger. Israel bombardierte die Dörfer im Süden heftig, um die Bevölkerung im Süden gegen die PLO aufzubringen. Auch im Süden ging die libanesische Armee hart gegen palästinensische Guerillakämpfer vor, um deren Fähigkeit zu grenzüberschreitenden Angriffen einzuschränken.

Der Anstieg der militärischen Aktivitäten der PLO vom Libanon aus verschärfte die Spaltung des Landes. Die Mehrheit der Christen lehnte die bewaffnete Präsenz der PLO im Libanon ab, da sie ihrer Meinung nach die Souveränität des Landes verletze.

Die Tatsache, dass der Großteil der palästinensischen Flüchtlinge Muslime waren, weckte bei den Mitgliedern der christlich-maronitischen politischen Klasse die Befürchtung, dass sich das empfindliche konfessionelle Gleichgewicht des Landes verändern könnte. Das politische System des Libanon war eine Konkordanzdemokratie, in der die Macht an bestimmte Konfessionen vergeben wurde. Das mächtige Amt des Präsidenten wurde den maronitischen Christen zugewiesen, während die weniger einflussreichen Ämter des Premierministers und des Parlamentspräsidenten von einem Sunniten bzw. einem Schiiten besetzt wurden.

Ein undatiertes Bild aus dem Archiv der Palästinensischen Autonomiebehörde zeigt Palästinenserführer Jassir Arafat im Jahr 1978 im Südlibanon (AFP)

Da die meisten Muslime im Libanon mehr Sympathien für die palästinensische Sache hegten, unterstützten sie die Präsenz der PLO-Guerilla in ihrem Land. Für einige muslimische Politiker war eine bewaffnete PLO eine Quelle der Stärke, auf die sie sich verlassen konnten, um die maronitischen Führer unter Druck zu setzen, damit sie den Muslimen die Macht überließen. Im Südlibanon sahen viele Einwohner die palästinensischen Guerillas als Abschreckung gegen die zahlreichen israelischen Übergriffe auf den Libanon, die gegen das Waffenstillstandsabkommen verstießen.

Die bewaffneten Zusammenstöße zwischen der libanesischen Armee und den bewaffneten Gruppen der PLO verschärften sich 1969, und die Uneinigkeit zwischen den libanesischen Parteien über die Herangehensweise an das Thema führte zu einem siebenmonatigen Stillstand der Verhandlungen zur Regierungsbildung.

Der Durchbruch kam von Ägypten, als Nasser die Kairoer Abkommen zur Regelung der Beziehungen zwischen der PLO und den libanesischen Behörden vermittelte.

Das Kairoer Abkommen, das einen wichtigen Wendepunkt in den libanesisch-palästinensischen Beziehungen darstellte, räumte der PLO-Guerilla das Recht ein, Israel vom Libanon aus anzugreifen, wobei ihre Transport- und Versorgungslinien von der libanesischen Armee unterstützt wurden. Die PLO-Einheiten durften bestimmte Posten im Südlibanon unterhalten und ihre Flüchtlingslager unabhängig von den libanesischen Behörden führen.

1971 wurde der Libanon zum einzigen Stützpunkt der PLO-Kämpfer, nachdem Jordanien durch ein gewaltsames Vorgehen, das als Schwarzer September 1970 bezeichnet wird, die Präsenz der PLO im Königreich ausgelöscht hatte.

Nach und nach dehnte sich die Autorität der PLO auf Gebiete außerhalb der Flüchtlingslager in Beirut und im Südlibanon aus. Einige Gebiete im Süden wurden als „Fatah-Land“ bekannt, während im Westen Beiruts die „Fakhani-Republik“ entstand, in Anspielung auf das Viertel der Hauptstadt, in dem sich das Hauptquartier der PLO befand.

Bürgerkrieg

Da in der Palästinafrage kein Durchbruch erzielt werden konnte, setzte die PLO ihre Angriffe fort. Im Mai 1972 wurden bei einem Anschlag auf den israelischen Flughafen in der Nähe von Lydd 25 Menschen getötet. Der Anschlag wurde von drei Mitgliedern der japanischen Roten Armee verübt und von der PFLP geplant. Israel reagierte im Juli mit der Ermordung des PFLP-Intellektuellen Ghassan Kanafani durch eine Autobombe im Beiruter Vorort Hazmieh, wobei auch seine Nichte getötet wurde.

Im September nahmen militante Palästinenser 11 Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft in München als Geiseln und forderten ihren Austausch gegen 200 palästinensische Gefangene, die von Israel festgehalten wurden. Bei dem Anschlag und den anschließenden bewaffneten Auseinandersetzungen wurden die Israelis, fünf bewaffnete Palästinenser und ein westdeutscher Polizeibeamter getötet. Die Operation wurde von der geheimnisvollen Organisation Schwarzer September beansprucht, aber von den PLO-Funktionären Salah Khalaf und Mohammad Dawoud Awdah geplant.

Israel reagierte im selben Monat mit einem Bodenangriff auf den Südlibanon, bei dem mindestens neun Soldaten der libanesischen Armee getötet und 10 weitere verwundet wurden. Israel begann auch eine Reihe von Attentaten auf PLO-Mitglieder. Im April 1973 tötete eine israelische Kommandoeinheit die palästinensischen Funktionäre Kamal Nasser, Kamal Adwan und Mohammad Youssef Najjar, nachdem sie deren Wohnungen in Beirut gestürmt hatte.

Palästinenser fliehen am 13. August 1976 aus den Ruinen des palästinensischen Flüchtlingslagers Tal al-Zaatar, nachdem die rechten Kräfte das Lager am 12. August überrannt hatten (Xavier Baron/AFP)

Diese Entwicklungen trugen nur dazu bei, die Spaltung der Libanesen in Bezug auf die offizielle Haltung des Libanon zur palästinensischen Sache zu verschärfen. Die Mehrheit der Muslime und der Linken warf der Armee vor, ihrer Verantwortung bei der Verteidigung des Libanon gegen die zunehmenden israelischen Angriffe nicht in vollem Umfang gerecht zu werden, während sich die christlichen Gruppierungen hinter das militärische Establishment stellten. In einer scheinbaren Wiederholung der Ereignisse vom Schwarzen September unternahm die Armee im Mai 1973 einen erfolglosen Versuch, die bewaffneten PLO-Gruppen zu zerschlagen.

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Libanesen über die Rolle der PLO in ihrem Land und die Verteilung der politischen Macht unter den Sekten führten schließlich am 13. April 1975 zu einem regelrechten Bürgerkrieg. Bewaffnete palästinensische Gruppierungen spielten in der ersten Phase des Konflikts, die besser als „zweijähriger“ Krieg bekannt ist, eine aktive Rolle. PLO-Gruppen verbündeten sich mit linken und muslimischen Milizen, die gegen die Libanesische Front kämpften, eine Koalition rechtsgerichteter christlicher bewaffneter Gruppierungen, die von Israel unterstützt wurden.

Das ganze Jahr 1976 hindurch belagerten die Milizen der Libanesischen Front palästinensische Flüchtlingslager in überwiegend christlichen Gebieten östlich von Beirut und lieferten sich heftige Kämpfe mit PLO-Kämpfern. Die Lager wurden schließlich von den christlichen Milizionären zerstört, die viele unbewaffnete Flüchtlinge massakrierten und den Rest in den überwiegend muslimischen Westen Beiruts vertrieben. Bei einem Massaker im Lager Tal al-Zaatar, dem größten dieser Lager, kamen zwischen 1.500 und 2.000 Menschen ums Leben. Andere Quellen gehen davon aus, dass seit Beginn der Belagerung des Lagers mehr als 4.000 Menschen ums Leben kamen.

Im selben Jahr verübten Kämpfer der prosyrischen palästinensischen Gruppierung al-Saeqa zusammen mit linken libanesischen Gruppen einen Großangriff auf Stellungen der Libanesischen Front in der christlichen Stadt Damour südlich von Beirut. Die Stadt wurde entvölkert, und zwischen 80 und 250 ihrer Einwohner wurden massakriert.

Die erste Phase des Bürgerkriegs war im Herbst 1976 beendet, als syrische Truppen im Rahmen eines Plans der Arabischen Liga zur Beendigung des Konflikts im Libanon stationiert wurden.

Libanon-Invasion

In der Zwischenzeit kam es zu weiteren Angriffen der PLO vom Libanon aus auf Israel, zumal die Notlage der Palästinenser bei den Friedensgesprächen zwischen Israel und Ägypten, die nach dem Besuch von Präsident Anwar Sadat im November 1977 in Jerusalem aufgenommen wurden, in den Hintergrund trat. Drei Jahre zuvor hatte die PLO in ihrem 10-Punkte-Programm vom Juni 1974 angedeutet, dass sie bereit sei, eine Zwei-Staaten-Lösung zu akzeptieren.

Im März 1978 landete eine PLO-Kommandoeinheit aus dem Libanon per Boot südlich von Haifa im Norden Israels, kaperte einen Bus und stieß mit Polizisten zusammen, wobei mehr als 30 Menschen getötet wurden. Israel marschierte in den Südlibanon ein, um die PLO-Kämpfer nördlich des Litani-Flusses zu vertreiben. Bei den Kämpfen wurden 1.000 Libanesen und Palästinenser – die meisten von ihnen Zivilisten – und 18 israelische Soldaten getötet. Israel zog seine Truppen im Juni aus dem größten Teil des Südens zurück, nachdem der UN-Sicherheitsrat die Resolution 425 verabschiedet und UN-Friedenstruppen in dem Gebiet stationiert hatte.

Dennoch kam es im Juli 1981 zu einer weiteren großen Konfrontation zwischen der PLO und Israel. Während der zweiwöchigen Kämpfe zerstörten israelische Flugzeuge ein Wohnhaus in Fakhani und töteten 300 Menschen. Beim Beschuss Nordisraels durch die PLO wurden sechs Israelis getötet und fast 100 verwundet. Die Kämpfe wurden im Rahmen eines vom US-Gesandten Philip Habib vermittelten Waffenstillstandsabkommens beendet.

Im Juni 1982 brach Israel den Waffenstillstand und begann eine massive Invasion des Libanon unter dem Vorwand eines fehlgeschlagenen Attentats auf Israels Botschafter in London, Shlomo Argov. Zu dem Anschlag bekannte sich eine Splittergruppe der PLO unter der Führung von Sabri al-Banna, auch bekannt als Abu Nidal.

Bei der israelischen Invasion wurden 19.000 Libanesen und Palästinenser – hauptsächlich Zivilisten – und über 370 Israelis getötet, von denen die meisten im Militärdienst standen. Die Invasion zwang die PLO, ihr Hauptquartier in Beirut im Rahmen eines neuen, von Habib vermittelten Abkommens zu räumen. Mit der Verlegung von rund 12 000 Kämpfern in zahlreiche arabische Länder bedeutete die Invasion das Ende der bedeutenden und aktiven PLO-Präsenz im Libanon.

Abreise

Kaum zwei Wochen nach dem Abzug der PLO massakrierten die Libanesischen Streitkräfte, eine christliche Miliz, zwischen 1.000 und 3.000 palästinensische Flüchtlinge und Libanesen in den palästinensischen Flüchtlingslagern von Sabra und Schatila im Süden Beiruts. Die Gräueltaten geschahen entgegen den Zusicherungen Habibs gegenüber palästinensischen Führern hinsichtlich der Sicherheit der Flüchtlinge nach dem Abzug ihrer Kämpfer aus Beirut.

Nachdem sich Israel im Frühjahr 1985 aufgrund der zunehmenden bewaffneten Angriffe verschiedener libanesischer Gruppierungen teilweise aus dem Südlibanon zurückgezogen hatte, zogen sich die PLO-Kämpfer in die Flüchtlingslager der Region zurück. Sie gruppierten sich neu und bereiteten sich auf die Wiederaufnahme bewaffneter Aktivitäten gegen die im Südlibanon verbliebenen israelischen Besatzungstruppen vor.

Die Rückkehrer gerieten jedoch mit der Amal-Bewegung aneinander, die die schiitische Gemeinschaft des Libanon vertrat und im Südlibanon sehr beliebt war. Obwohl die Amal-Bewegung ihre eigenen militärischen Operationen gegen die israelische Armee im Süden durchführte, wollte sie eine Wiederaufnahme der PLO-Angriffe aus dem neu befreiten Gebiet nicht zulassen.

Für viele Bewohner des Südens waren die bewaffneten Aktivitäten der PLO, die von ihren Städten und Dörfern aus durchgeführt wurden, unwirksam und riefen nur zerstörerische israelische Vergeltungsangriffe hervor. Andere waren die Unterdrückungspraktiken der PLO gegenüber den Menschen im Süden vor 1982 leid. Die Amal belagerte palästinensische Flüchtlingslager im Südlibanon und in Beirut, was als „Krieg der Lager“ bekannt wurde, der sich zwischen 1985 und Ende 1987 in zahlreichen Runden abspielte.

Eine Reihe von Entwicklungen in den folgenden Jahren trug dazu bei, dass die bewaffneten Aktivitäten der Palästinenser im Libanon zum Erliegen kamen. Das Kairoer Abkommen wurde im Mai 1987 vom libanesischen Parlament aufgehoben. Im Oktober 1989 unterzeichneten die libanesischen Abgeordneten schließlich eine von Saudi-Syrien vermittelte Vereinbarung zur Beendigung des Bürgerkriegs im Land. In dem Bemühen, ihre Autorität im ganzen Land wiederzuerlangen, rückte die libanesische Armee im Juli 1991 in weiten Teilen des Südlibanon ein und zwang die PLO-Kämpfer, sich in Flüchtlingslager zurückzuziehen.

Drei Monate später vermittelten die Vereinigten Staaten die Madrider Friedenskonferenz zur Beendigung des arabisch-israelischen Konflikts, und im September 1993 unterzeichnete die PLO die Osloer Verträge mit Israel und gab den bewaffneten Kampf auf.

Trotz der Annullierung des Kairoer Abkommens werden die meisten palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon derzeit noch von der PLO verwaltet. Die Wiederherstellung der staatlichen Autorität in den Lagern muss im libanesisch-palästinensischen Dialog geklärt werden.

