Robin Simcox: A cheerleader for the UK government’s own brand of extremism An independent commissioner for countering extremism should be taking issue with Suella Braverman’s ‚dangerous and divisive‘ rhetoric, rather than echoing it

Robin Simcox, abgebildet während eines Interviews mit der BBC-Sendung Newsnight am 18. Oktober 2023 (Screengrab

Robin Simcox: Ein Cheerleader für den Extremismus der britischen Regierung

Peter Oborne

Imran Mulla

8. November 2023

Ein unabhängiger Beauftragter für die Bekämpfung von Extremismus sollte sich mit Suella Bravermans „gefährlicher und spaltender“ Rhetorik auseinandersetzen, anstatt sie zu wiederholen

Robin Simcox, der britische Beauftragte für die Bekämpfung des Extremismus, hat sich seit seiner Ernennung vor zwei Jahren weitgehend zurückgehalten.

Doch am 19. Oktober meldete er sich zum ersten Mal öffentlich zu Wort, indem er die Bedingungen für den Diskurs über den israelisch-palästinensischen Krieg festlegte.

Nach allem, was man hört, war dies ein wichtiger Beitrag. Simcox schlug die Pro-Palästina-Proteste nieder. Er nannte das Vereinigte Königreich ein „freizügiges Umfeld“ für Antisemitismus. Er warnte vor einem Hamas-Unterstützungsnetzwerk im Land und forderte ein hartes Durchgreifen gegen den gewaltlosen Islamismus.

Seine Äußerungen wurden vor dem Royal United Services Institute (RUSI), einem führenden Think Tank für Verteidigung und Sicherheit, gemacht und in den Medien mit nahezu respektlosem Respekt behandelt.

Seine Ansichten scheinen weitgehend mit denen der Innenministerin Suella Braverman und des Ministers für das Gemeinwesen, Michael Gove, übereinzustimmen, die Berichten zufolge ein „hartes Durchgreifen gegen Extremismus“ angeordnet haben, das die Ausarbeitung einer neuen Definition von Extremismus beinhaltet, Jahre nachdem frühere konservative Regierungen versucht hatten, eine rechtsverbindliche Definition zu formulieren, und daran gescheitert waren.

Braverman, dem schon früher vorgeworfen wurde, sich aufrührerisch über Migranten und Flüchtlinge geäußert zu haben, hat im vergangenen Monat seine Rhetorik gegenüber pro-palästinensischen Demonstranten verschärft.

In einem Schreiben an die Polizeichefs forderte Braverman diese zunächst auf, zu prüfen, ob das Schwenken einer palästinensischen Flagge oder pro-palästinensische Sprechchöre einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung darstellen könnten. Dann beschuldigte sie Menschen, die an pro-palästinensischen Demonstrationen in London teilnehmen, an „Hassmärschen“ teilzunehmen.

Am Montag wiederholte Braverman diese Äußerungen, als die Organisatoren einer weiteren pro-palästinensischen Demonstration, die am Samstag, dem Tag des Waffenstillstands, in London stattfinden sollte, unter Druck gesetzt wurden, den Marsch abzusagen.

„Die Hassmarschierer müssen begreifen, dass anständige Briten genug von diesen Darbietungen brutaler Einschüchterung und Extremismus haben“, schrieb Braverman auf X, der früher als Twitter bekannten Social Media-Plattform.

Zusammen mit ähnlichen Äußerungen von Regierungsministern scheint die Rede von Simcox darauf hinzudeuten, dass ein neuer nationaler „Krieg gegen den Terror“ beginnen wird. Umso wichtiger ist es, dass Simcox selbst zur Rechenschaft gezogen wird.

Unerbittliche Islamophobie

In diesem Artikel werden wir argumentieren, dass Simcox nicht als neutraler Schiedsrichter in Sachen Extremismus betrachtet werden sollte – wie man es in einer solchen Rolle vielleicht erwarten würde – sondern eher als parteiische Figur innerhalb der Landschaft, über die er ernannt wurde, um sie unter die Lupe zu nehmen.

Wir werden Simcox‘ Verbindungen zu rechtsgerichteten Netzwerken untersuchen, die beschuldigt werden, die Islamophobie sowohl in der britischen als auch in der amerikanischen Politik und den Medien zu fördern.

Simcox wurde zunächst im März 2021 unter Innenministerin Priti Patel zum Interimsbeauftragten ernannt und dann im Juli 2022 von Braverman in seinem Amt bestätigt.

Er hatte sich bei zwei einflussreichen neokonservativen Denkfabriken auf beiden Seiten des Atlantiks, der Henry Jackson Society (HJS) in London und der Heritage Foundation in Washington, einen Namen gemacht.

Davor, von 2008 bis 2011, arbeitete Simcox am Centre for Social Cohesion (CSC), einer rechten Denkfabrik, die sich in ihrer Arbeit auf Terrorismusbekämpfung und Muslime konzentrierte.

Sein Direktor war Douglas Murray, der 2006 in einer Rede vor dem niederländischen Parlament gefordert hatte, die Bedingungen für Muslime in Europa „durchgängig zu verschärfen“.

Beim CSC verfasste Simcox unter anderem einen Bericht, in dem er sich kritisch über die ausländische Finanzierung britischer Universitäten äußerte. Ein Kritiker bezeichnete diesen Bericht als „seltsame Schlussfolgerungen, die nur im Zusammenhang mit der unerbittlichen Islamfeindlichkeit des CSC wirklich Sinn machen“.

Der Think Tank führte auch eine Kampagne gegen eine islamische Schulstiftung, die er fälschlicherweise als Tarnung für die umstrittene Organisation Hizb-ut-Tahrir (HT) bezeichnete.

Im Jahr 2011 wurde das CSC in die Henry Jackson Society integriert. Simcox wurde Forschungsstipendiat, Murray wurde stellvertretender Direktor.

Einige der schärfsten Kritiken an der HJS kommen von ehemaligen Insidern.

Einer ihrer Gründer, Matthew Jamison, prangerte sie als „monströses Tier“ und als „zutiefst antimuslimische rassistische Organisation“ an.

Ein anderes ehemaliges Mitglied, Marko Atilla Hoare, beschrieb die Organisation als „ein aggressiv rechtes Forum mit antimuslimischer Färbung, das polemische und oberflächliche Beiträge von aufstrebenden Journalisten und Meinungsmachern veröffentlicht“.

Im Jahr 2016 überquerte Simcox den Atlantik, um eine neue Rolle als Margaret Thatcher Fellow bei der Heritage Foundation zu übernehmen.

Die Hauptaufgabe des CCE scheint heute darin zu bestehen, die Politik des Innenministeriums abzusegnen und den Anschein einer pseudounabhängigen Aufsicht zu erwecken

Die Heritage Foundation ist eine rechtsgerichtete Denkfabrik, die als so wichtig für die Trump-Administration gilt, dass die New York Times sie 2018 als „Besatzung von Trumps Regierung“ mit ihren Mitarbeitern bezeichnete.

Einige der Arbeiten, die Simcox dort durchgeführt hat, nahmen seinen späteren Ansatz als Beauftragter für die Bekämpfung von Extremismus vorweg.

Im Jahr 2017 erstellte er einen Bericht, in dem er die Trump-Regierung aufforderte, die Muslimbruderschaft in den USA zu untersuchen, und in dem er den gewaltlosen Islamismus als ideologische Bedrohung bezeichnete.

Im Jahr 2019 nahm Simcox an einer Veranstaltung des Centre for Immigration Studies (CIS) teil, bei der die offensichtlichen Verbindungen zwischen Flüchtlingen und Terrorismus diskutiert wurden.

Nafeez Ahmed hat für Byline Times darüber geschrieben, dass das CIS von dem Eugeniker John Tanton gegründet wurde und explizit antisemitisches, antimuslimisches und weißes supremacistisches Gedankengut propagiert hat.

In jenem Jahr beschrieb Simcox in einem Beitrag für die Heritage Foundation den Begriff Islamophobie als „schlüpfriges Konzept“, das dazu verwendet werde, „Kritik“ am Islam zu unterbinden.

Er riet der Regierung, sich vor Forderungen nach einer parteiinternen Untersuchung der Islamophobie zu hüten, und forderte, den Muslim Council of Britain (MCB), die größte Organisation, die behauptet, britische Muslime zu vertreten, „im Regen stehen zu lassen“.

Simcox, Shawcross und Prevent

Simcox‘ Vergangenheit in rechten, antimuslimischen Denkfabriken bringt uns zu dem zentralen Problem seiner Ernennung in die Kommission zur Bekämpfung von Extremismus (CCE).

Die CCE wurde 2018 eingerichtet, nachdem es den früheren konservativen Regierungen unter David Cameron und Theresa May nicht gelungen war, eine rechtsverbindliche Definition von Extremismus zu formulieren oder ein versprochenes Gesetz zur Bekämpfung von Extremismus vorzulegen, das auf die Bekämpfung von gewaltlosem Extremismus abzielt.

Das Gremium soll die Regierung „unparteiisch und fachkundig beraten und prüfen, welche Instrumente, Strategien und Ansätze zur Bekämpfung des Extremismus erforderlich sind“.

Sara Khan, die von vielen britischen muslimischen Gruppen wegen mangelnder Glaubwürdigkeit heftig kritisiert wurde, wurde zur Beauftragten ernannt.

Trotz der Kritik an ihrer Ernennung scheint sich Khan mit einem gewissen Maß an Fleiß und Zielstrebigkeit auf diese Aufgabe eingelassen zu haben.

Prevent-Überprüfung: Hamas- und Islamischer Staat-Anhänger gleich behandeln, sagt Shawcross

Mehr lesen “

Sie gab Forschungsarbeiten bei Akademikern und Politikexperten in Auftrag und versuchte, eine Arbeitsdefinition für gewaltlosen Extremismus zu finden, den sie als „hasserfüllten Extremismus“ bezeichnete.

Unter Khan erweiterte die CCE das Spektrum der Extremismusbekämpfung und konzentrierte sich nicht nur auf islamistischen Extremismus, sondern auch auf die extreme Rechte und andere Ideologien. Khan befürwortete auch einen „opferzentrierten Ansatz“ zur Bekämpfung des Extremismus.

Simcox und seine Mitstreiter in den neokonservativen Denkfabriken Großbritanniens waren mit diesem Ansatz nicht einverstanden.

Im Jahr 2021 beauftragte die Regierung von Boris Johnson, die für ihre rechtspopulistische Rhetorik berüchtigt ist, William Shawcross – einen ehemaligen Direktor der Henry Jackson Society, der selbst für seine kontroversen Äußerungen über Muslime bekannt ist – mit der Überprüfung der umstrittenen Prevent-Strategie.

Die Überprüfung wurde erst im Februar dieses Jahres veröffentlicht. Aber regierungsnahe Zeitungen veröffentlichten in regelmäßigen Abständen bemerkenswert präzise Leaks, die vorhersagten, dass Shawcross die Prevent-Strategie kritisieren würde, weil sie sich zu sehr auf die extreme Rechte konzentriere, und die Regierung aufforderte, sich stärker auf den so genannten islamistischen Extremismus zu konzentrieren.

Dies war der Ansatz, der von der Henry Jackson Society und ihren Anhängern bevorzugt wurde. Simcox hatte, wie wir gezeigt haben, schon seit Jahren ein härteres Vorgehen gegen gewaltlosen Islamismus gefordert.

Mit dem Rechtspopulismus der Regierung wurde die Ansicht der Henry Jackson Society, dass die Regierung hart gegen das vorgehen sollte, was sie als islamistischen Extremismus ansieht, selbst wenn es sich um gewaltfreie und legale Formen handelt, von der britischen Regierung in ihrem Apparat zur Bekämpfung des Extremismus übernommen.

Khan ist nach wie vor eine einflussreiche Persönlichkeit und berät Goves Ministerium in ihrer derzeitigen Funktion als unabhängige Beraterin der Regierung für sozialen Zusammenhalt und Resilienz weiterhin in Sachen Extremismus.

In einem BBC-Interview im vergangenen Jahr kritisierte sie implizit den von Shawcross propagierten neuen Ansatz zur Bekämpfung des Extremismus und sagte, dieser sollte „ideologisch blind“ sein.

Doch unter Simcox‘ Führung und im Innenministerium von Suella Braverman wurden viele ihrer Ideen über Bord geworfen.

Die Hauptaufgabe des CCE scheint heute darin zu bestehen, die Politik des Innenministeriums zu unterstützen und abzusegnen und den Anschein einer pseudounabhängigen Aufsicht zu erwecken.

Suella Braverman

Suella Braverman wurde vom Muslim Council of Britain (AP) beschuldigt, „extremistische Sprache“ zu verwenden.

Man könnte argumentieren, dass Simcox, wenn er seine Rolle ernst nehmen würde, sich zunächst auf Suella Braverman selbst hätte konzentrieren sollen.

Man denke nur an ihr berüchtigtes Gerede über eine „Invasion“ von Migranten oder ihre gefährliche Rhetorik über „Grooming Gangs“.

Nachdem Braverman pro-palästinensische Demonstrationen als „Hassmärsche“ bezeichnet hatte, wurde sie vom MCB beschuldigt, „eine eskalierende extremistische Sprache“ zu verwenden und „offen und ungestraft Islamophobie zu schüren“.

Einige der schärfsten und eindringlichsten Kritiken an ihrem jüngsten Angriff auf pro-palästinensische Demonstranten kamen von ihrer eigenen konservativen Parteikollegin Sayeeda Warsi, einer ehemaligen Kabinettsministerin, die jetzt im Oberhaus sitzt.

In einem Beitrag auf X am Dienstag bezeichnete Warsi Braverman als „gefährlich und spaltend“ und als „Ermutigung für die extreme Rechte“.

„Ihre Äußerungen können nicht länger als das belanglose Geschwätz einer Frau abgetan werden, die verzweifelt versucht, Premierministerin zu werden“, so Warsi.

Es wäre also nicht unvernünftig zu erwarten, dass der Kommissar seine tiefe Besorgnis über die aufrührerische und spaltende Rhetorik der Innenministerin zum Ausdruck bringt.

Middle East Eye hat Fragen an die Kommission für Extremismusbekämpfung geschickt, um zu erfahren, ob Simcox über Bravermans Sprache besorgt war. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag jedoch noch keine Antwort vor.

Stattdessen stellte Simcox in seiner Rede vor RUSI die Muslime und den Nahen Osten in den Mittelpunkt seiner ersten bedeutenden Intervention.

Es ist verwunderlich, dass Simcox nichts Substanzielles über den zutiefst unangenehmen antipalästinensischen und antiarabischen Rassismus zu sagen hatte, der zu einem Mainstream-Phänomen geworden ist

Er bezeichnete den beliebten Slogan „vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ als „völkermörderisch“ und argumentierte, dass man zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man diesen Satz skandiert, „sein Recht auf den Vorteil des Zweifels über seine Absicht verwirkt hat“.

Die israelische Botschafterin im Vereinigten Königreich, Tzipi Hotovely, hat jedoch zu Protokoll gegeben, dass Israel einen historischen Anspruch auf das Land vom Fluss bis zum Meer hat und die Gründung eines palästinensischen Staates ablehnt.

Im September hielt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu während seiner Rede vor der UN-Vollversammlung eine Karte hoch, auf der Palästina vollständig ausradiert war.

Wenn Simcox diese Äußerungen von Palästinensern und ihren Anhängern verurteilt, die nachdrücklich bestreiten, antisemitisch zu sein, dann sollte er der Ausgewogenheit halber auch auf diese Äußerungen von Netanjahu und Hotovely hinweisen. Das MEE wandte sich mit diesem Anliegen auch an den MOE-Staat, erhielt jedoch keine Antwort.

Simcox widmete einen großen Teil seiner Rede dem Übel des Antisemitismus, und das zu Recht – aber auch hier ist es verwunderlich, dass er nichts Substanzielles über den zutiefst unangenehmen antipalästinensischen und antiarabischen Rassismus zu sagen hatte, der zu einem Mainstream-Phänomen geworden ist.

Laut den Bedingungen seiner Ernennung soll Simcox ein unabhängiger Prüfer der Politik zur Bekämpfung des Extremismus sein, der unparteiisch arbeitet und von einem Team von Beamten unterstützt wird.

Dies macht seine Kommentare zum Anti-Boykott-Gesetz der Regierung, das derzeit im Parlament diskutiert wird und das die Unterstützung der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) durch öffentliche Einrichtungen verbieten soll, besonders beunruhigend.

BDS ist eine Bewegung, die zu Boykott und Sanktionen gegen Israel aufruft, um das Land zur Einhaltung des Völkerrechts zu zwingen. Nach Ansicht von Simcox trägt dies „zu einem giftigen und freizügigen Umfeld für antisemitische und zuweilen extremistische Erzählungen bei“.

Er forderte die Regierung auf, „die Verabschiedung des BDS-Gesetzes voranzutreiben“.

Dies bedeutet, dass Simcox‘ Rede als Eingriff in die britische parlamentarische Demokratie gewertet werden kann.

Das Gesetz wurde von der Labour-Partei abgelehnt und von vielen konservativen Abgeordneten kritisiert, darunter Alicia Kearns, die Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. Sind sie deshalb zu weich für Extremismus? MEE hat diese Frage an Simcox gestellt. Auch hier keine Antwort.

Simcox warnte weiter vor einem „Hamas-Unterstützungsnetzwerk im Vereinigten Königreich“, zu dem „diejenigen gehören, die – wissentlich oder unwissentlich – die Erzählungen der Hamas unterstützen, indem sie ihre Taten als bloßen ‚Widerstand‘ darstellen“.

Er sprach über die Bedrohung durch den Iran, der „versucht, seinen Einfluss im Vereinigten Königreich über die Zivilgesellschaft zu verbreiten“, und forderte, die iranischen Revolutionsgarden als terroristische Organisation zu verbieten.

Simcox forderte die Regierung außerdem auf, den gewaltlosen Islamismus zu bekämpfen, der „Religion und Politik miteinander verbindet“, insbesondere die Muslimbruderschaft, die „demokratische Mittel nutzt, um demokratische Konzepte zu untergraben“.

„Sie setzen sich in Gemeinderäten, Wohlfahrtsverbänden, Schulen und anderswo fest.

Daraus folgt logischerweise, dass die Bekämpfung einer solchen Bedrohung ein erhebliches Eindringen in die muslimische Zivilgesellschaft erfordert.

Kommissar für Meinungsfreiheit

Kommen wir nun zu den Befugnissen, die Simcox vom Innenminister übertragen wurden. Sie verleihen seiner ehrgeizigen und weitreichenden Rede ihr Gewicht.

Als der CCE eingerichtet wurde, war sein Zuständigkeitsbereich zunächst begrenzt, denn in seiner Charta hieß es, der CCE habe „keine Zuständigkeit für Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung, einschließlich Prevent“.

Simcox erklärte jedoch in seiner Rede, dass der CCE „unermüdlich mit der Regierung zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass die unabhängige Überprüfung von Prevent sowohl nach dem Buchstaben als auch nach dem Geist umgesetzt wird“.

Die Rede von Simcox kann als Eingriff in die britische parlamentarische Demokratie gewertet werden.

Er wies auch darauf hin, dass der CCE „Beschwerden über Prevent bearbeiten und untersuchen“ und „feststellen soll, ob Prevent innerhalb der von den Ministern bereits vorgegebenen Richtung ordnungsgemäß durchgeführt wird“.

Dies würde gegen die Charta des CCE verstoßen, wenn sie nicht im Juli still und leise zurückgezogen worden wäre. Der BAE scheint nun ohne Charta zu arbeiten. Der CCE hat nicht auf die Fragen von MEE geantwortet, warum die Charta zurückgezogen wurde oder ob er plant, eine neue Charta zu veröffentlichen, in der die Aufgabenbereiche für seine Arbeit festgelegt sind.

Eine Empfehlung des Prevent-Berichts lautete, dass die britische Regierung von Frankreich lernen sollte, das „erfolgreich die Auflösung von Gruppen aus dem gesamten ideologischen Spektrum angestrebt hat, die offen gegen die Werte der Republik agieren oder agitieren“.

Die Überprüfung betonte die Bedeutung einer „Sorgfaltspflichtfunktion“, um sicherzustellen, dass die Regierung „weder mit extremistischen Gruppen oder Einzelpersonen zusammenarbeitet noch sie finanziert oder berät“.

Das bedeutet, dass die CCE befugt sein wird, Organisationen und Gruppen als extremistisch zu bezeichnen, um sie für ein Engagement der Regierung zu überprüfen.

Dabei ist zu beachten, dass die Regierung Extremismus derzeit als „lautstarke oder aktive Opposition gegen grundlegende britische Werte“ definiert. Eine Organisation muss nicht gewalttätig sein oder gar gegen das Gesetz verstoßen, um als extremistisch eingestuft zu werden.

Layla Aitlhadj und John Holmwood, Mitverfasser des People’s Review of Prevent, der kürzlich von einem UN-Sonderberichterstatter unterstützt wurde, kritisieren das Fehlen eines Mechanismus, um die Urteile des CCE anzufechten.

Sie schreiben: „Alle Entscheidungen darüber, welche Gruppen ins Visier genommen werden sollen, werden unkontrollierte politische Entscheidungen des neuen Kommissariats im Innenministerium sein.“

Der Leiter dieses Kommissariats ist natürlich Robin Simcox.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Simcox in aller Stille mit außergewöhnlichen Befugnissen zur Überwachung des britischen öffentlichen Diskurses ausgestattet wurde. Er ist sozusagen Großbritanniens Kommissar für Meinungsfreiheit.

Damit sind wir wieder bei dem konzeptionellen Problem von Simcox‘ Rolle angelangt. Extremismus ist ein subjektiver Begriff – wie die Beteiligten an früheren Versuchen der Regierung, sich auf eine rechtliche Definition zu einigen, festgestellt haben.

Es gibt keine unabhängige oder objektive Möglichkeit, Extremismus zu definieren, und der Begriff wird häufig für politische Zwecke missbraucht.

Die Rede von Simcox fand nicht in einem Vakuum statt. Sie spiegelte die politische Agenda wider, die der Innenminister mit seiner Forderung nach einem härteren Vorgehen gegen pro-palästinensische Demonstranten verfolgt hatte.

Dennoch hatte Simcox in den Medien leichtes Spiel: Am selben Tag erschien in der Times ein Meinungsartikel, in dem er behauptete, Großbritannien zahle den Preis für einen „drei Jahrzehnte lang gescheiterten Politikmix aus Massenmigration und Multikulturalismus“.

Anschließend trat er bei BBC Newsnight auf, um seine Ideen zu wiederholen und die „kulturelle Zaghaftigkeit“ bei der Bekämpfung des Extremismus anzuprangern, ohne dass der Interviewer Mark Urban ihm widersprach.

Wenn Großbritannien einen Beauftragten für die Bekämpfung des Extremismus braucht, sollte diese Aufgabe einer Person übertragen werden, die über große Erfahrung darin verfügt, widersprüchliche Meinungen zu sortieren und ein Gleichgewicht zu finden.

Sowohl David Anderson KC als auch Max Hill KC galten als erfolgreiche unabhängige Prüfer von Terrorismusgesetzen – wahrscheinlich der vergleichbarste Posten zu dem, den Simcox jetzt innehat. Sie waren angesehene Juristen, die es gewohnt waren, komplexe Beweise zu sichten.

Simcox‘ Werdegang beim Centre for Cohesion Studies, der Henry Jackson Society und der Heritage Foundation lässt ihn dem Vorwurf ausgesetzt sein, dass er seine Aufgabe als Parteigänger wahrnimmt. Es ist schwer vorstellbar, dass es jemanden gibt, der weniger geeignet ist, eine so heikle Aufgabe zu erfüllen.

Peter Oborne gewann sowohl 2022 als auch 2017 den Preis für den besten Kommentar/Blogging und wurde 2016 bei den Drum Online Media Awards für seine Artikel für Middle East Eye zum Freiberufler des Jahres ernannt. Außerdem wurde er 2013 bei den British Press Awards zum Kolumnisten des Jahres ernannt. Im Jahr 2015 trat er als leitender politischer Kolumnist des Daily Telegraph zurück. Sein neuestes Buch ist The Fate of Abraham: Why the West is Wrong about Islam, erschienen im Mai bei Simon & Schuster. Zu seinen früheren Büchern gehören The Triumph of the Political Class, The Rise of Political Lying, Why the West is Wrong about Nuclear Iran und The Assault on Truth: Boris Johnson, Donald Trump and the Emergence of a New Moral Barbarism.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …