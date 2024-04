Russland, aber nicht Putin, zum französischen D-Day-Jahrestag eingeladen – Organisatoren

Russia But Not Putin Invited To French D-Day Anniversary – Organizers – The Moscow Times Russia but not President Vladimir Putin will be invited to the French ceremony in June to mark 80 years since the World War II D-Day landings, organizers said Tuesday.

А Schild zur Erinnerung an die Landung der Alliierten am D-Day während des Zweiten Weltkriegs am Juno Beach, einem der fünf Strände, die für die Landung der alliierten Streitkräfte im Departement Calvados bei Bernieres-sur-Mer im Nordwesten Frankreichs genutzt wurden. Lou Benoist / AFP

Von AFP

April 16, 2024

Russland, aber nicht Präsident Wladimir Putin, wird zu den französischen Feierlichkeiten im Juni anlässlich des 80. Jahrestages der Landung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg eingeladen, teilten die Organisatoren am Dienstag mit.

Im Februar 2022 schickte Putin Truppen in die Ukraine und zerriss damit die Beziehungen zum Westen. Und im Jahr 2023 erließ der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Putin wegen des Kriegsverbrechens der unrechtmäßigen Deportation ukrainischer Kinder.

Im Juni begeht Frankreich den 80. Jahrestag der Landung in der Normandie 1944. Jahrestag der Landung in der Normandie. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs, darunter auch US-Präsident Joe Biden, werden zu diesem Anlass erwartet.

„In Anbetracht der Umstände wird Präsident Putin nicht eingeladen, an den Gedenkfeiern zur Landung in der Normandie teilzunehmen“, erklärte das Organisationskomitee der Befreiungsmission und verwies auf Russlands „Angriffskrieg“ in der Ukraine.

„Russland wird jedoch eingeladen… um die Bedeutung des Engagements und der Opfer des sowjetischen Volkes sowie seinen Beitrag zum Sieg von 1945 zu würdigen.

Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Nachrichten

Ein Vertreter der russischen Botschaft in Paris teilte mit, dass die Mission zu diesem Zeitpunkt keinen Kommentar abgeben werde.

Aus dem Kreml gab es keine Reaktion.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem die französischen Behörden nach dem jüngsten Anschlag in Moskau, zu dem sich die Gruppe „Islamischer Staat“ bekannte, die Hand nach Russland ausgestreckt hatten und erklärten, Frankreich sei bereit, den Austausch mit Moskau zu intensivieren, um den „Terrorismus“ zu bekämpfen.

Einige in Frankreich kritisierten die Regierung von Präsident Emmanuel Macron wegen dieses Schrittes und sagten, der Kreml sei jenseits jeglicher Diskussion, da Moskaus Invasion in der Ukraine sich in sein drittes Jahr ausdehnt.

Macron hat die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine zur Verstärkung Kiews nicht ausgeschlossen.

Jahrestag der Landung im Juni 2014 teil, obwohl die Krim erst wenige Monate zuvor annektiert worden war.

Putin und der damalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko trafen sich am Rande der Feierlichkeiten, nachdem Moskau einen prorussischen Aufstand in der Ostukraine unterstützt hatte.

Lesen Sie mehr über: Frankreich, Zweiter Weltkrieg, Putin

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …