Syrische Menschen feiern gegenüber der russischen Botschaft in London.

(Foto: Matthew Chattle/Future Publishing via Getty Images)

Russlands Niederlage in Syrien ist nicht zwangsläufig ein Sieg für die USA

Anatol Lieven

Responsible Statecraft

10.12.2024

Der Nahe Osten gleicht einem Billardtisch, auf dem die Bewegung einer Kugel die anderen in verschiedene Richtungen fliegen und abwechselnd aneinander abprallen lassen kann. In welche Richtung die Kugeln fliegen, lässt sich jedoch nicht vorhersagen.

Der Sturz des Baath-Staates in Syrien ist eine schwere Niederlage für Russland (und eine Katastrophe für den Iran). Es wäre jedoch ein großer Fehler anzunehmen, dass dies zwangsläufig einen Erfolg für die Vereinigten Staaten bedeutet.

Moskau und Washington könnten in Syrien tatsächlich vor ähnlichen Herausforderungen stehen.

Drei Gründe haben Russland dazu bewogen, in den syrischen Bürgerkrieg einzugreifen, um das Assad-Regime zu retten. Erstens der allgemeine Wunsch, einen Partnerstaat zu erhalten – einen der wenigen, die Russland nach dem Sturz der Regime im Irak und in Libyen durch die USA noch geblieben sind und die dazu beigetragen haben, Moskaus internationalen Einfluss zu stärken. Zweitens wollte Russland seine einzigen Marine- und Luftstützpunkte im Mittelmeer behalten.

Drittens war es die tiefe russische Angst, dass ein Sieg der Islamisten dazu führen würde, dass Syrien zu einer Basis für den Terrorismus gegen Russland und seine Partner in Zentralasien würde. Diese Befürchtung wurde durch die Präsenz zahlreicher Kämpfer aus Tschetschenien und anderen muslimischen Regionen Russlands in den Reihen der islamistischen Kräfte in Syrien und im Irak noch verstärkt.

Die Hoffnung Moskaus, einen Partnerstaat zu erhalten, ist nun endgültig gescheitert. Was die terroristische Bedrohung anbelangt, so werden wir abwarten müssen. Angesichts der enormen Herausforderungen, die der Wiederaufbau des syrischen Staates mit sich bringt, wäre es für das neue Regime unter der Führung von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) irrsinnig, den internationalen Terrorismus zu sponsern; und als Teil seiner allgemeinen Strategie, seine Al-Qaida-Vergangenheit zu verleugnen, hat ihr Anführer, Abu Mohammed al-Jolani, versprochen, dies nicht zu tun.

Ein Fragezeichen steht jedoch hinter der Fähigkeit der HTS, ihre Verbündeten und einige ihrer eigenen Anhänger zu kontrollieren. In Afghanistan versprachen die Taliban, den internationalen Terrorismus nicht zu unterstützen, als sie an die Macht zurückkehrten, und sie haben offenbar ihr Wort gehalten. Der in Afghanistan ansässige Islamische Staat Khorasan (ISK) tut dies jedoch weiterhin, und die Taliban waren aufgrund einer Mischung aus schwacher Kontrolle über Teile Afghanistans und mangelnder Bereitschaft, sich auf neue Konflikte einzulassen, nicht in der Lage, dies vollständig zu verhindern.

Bleibt noch die Frage des russischen Marinestützpunkts in Tartus und des Luftwaffenstützpunkts bei Latakia. Das in Tartus stationierte russische Geschwader hat Berichten zufolge den Hafen verlassen. Dabei könnte es sich entweder um eine endgültige Evakuierung oder um eine Vorsichtsmaßnahme handeln, um sie auf See zu halten, bis die Beziehungen zum neuen Regime geklärt sind. Der russische Luftwaffenstützpunkt soll von HTS-Kräften umstellt sein, wurde aber nicht angegriffen. Es wird berichtet , dass zwischen Moskau und HTS eine Vereinbarung getroffen wurde, um die Sicherheit der Stützpunkte zu gewährleisten, aber wenn dies der Fall ist, könnte diese Vereinbarung nur vorübergehend sein.

Angesichts der äußerst komplizierten und unsicheren Beziehungen zu allen Nachbarn Syriens könnte es für das neue Regime in Damaskus durchaus sinnvoll sein, die Stützpunkte zu belassen (vielleicht im Gegenzug für russische Öl- und Lebensmittellieferungen), um seine diplomatischen und wirtschaftlichen Optionen auszugleichen.

Diese Frage ist jedoch eng mit der Politik des neuen Regimes gegenüber den ethnisch-religiösen Minderheiten Syriens verknüpft, die das Baath-Regime im Allgemeinen aus Angst vor sunnitisch-islamistischer Unterdrückung unterstützten (eine Angst, die durch das grausame Schicksal ihrer Gemeinschaften in Syrien und im Irak, die der ISIS zum Opfer fielen, reichlich gerechtfertigt ist).

Dort, wo sich Russlands Stützpunkte entlang der Mittelmeerküste befinden, liegt das Kernland der christlichen und alawitischen Minderheiten Syriens. Die Assad-Dynastie stammte von den Alawiten ab, einer schiitischen Sekte, und der Baath-Staat in Syrien war in den letzten 50 Jahren weitgehend alawitisch. Alawitische Milizen spielten im Bürgerkrieg eine entscheidende Rolle auf der Seite der Regierung und verübten zahlreiche Gräueltaten an ihren Gegnern.

Al-Jolani hat versprochen , dass es dafür keine Rache geben darf, dass die Rechte der Minderheiten respektiert werden und dass es keine strenge sunnitisch-islamistische Gesetzgebung geben wird. Doch selbst wenn er diese Versprechen ernst meint, könnten seine Anhänger das anders sehen.

Ein HTS-geführtes Regime in Damaskus, das die Alawiten und Christen beruhigen möchte, könnte ein Interesse daran haben, die russischen Stützpunkte zu behalten. Ein Regime, das einen Aufstand der Minderheiten (und die Unterstützung eines solchen Aufstands von außen) fürchtet, würde die russischen Stützpunkte jedoch wahrscheinlich als potenzielle Unterstützung für einen solchen Aufstand betrachten.

Damit Russland seine Stützpunkte gegen den Willen der neuen syrischen Regierung und mit Unterstützung lokaler alawitischer und christlicher Kräfte beibehalten könnte, wäre nicht nur die Intervention russischer Schiffe und Flugzeuge erforderlich, sondern auch die Entsendung einer beträchtlichen Anzahl von Bodentruppen. Angesichts des Krieges in der Ukraine ist es höchst unwahrscheinlich, dass Russland über solche Kräfte verfügt.

Außerdem wird die Art und Weise, in der die syrischen staatlichen Kräfte angesichts der von der HTS geführten Aufständischen zerfielen, Russland kaum dazu ermutigen, den Kampf in Syrien fortzusetzen.

In einer anderen Form stellen sich diese Fragen auch für die US-Politik in Syrien. Wird Washington versuchen, seine eigenen Stützpunkte in Syrien zu behalten (von denen aus es sowohl Ziele der ISIS als auch des Baath-Regimes angegriffen hat)? Wird das neue Regime ein Auge zudrücken oder versuchen, sie zu vertreiben?

Die wichtigste Frage, die sich die USA stellen müssen, ist das Schicksal der syrischen Kurden. Während des syrischen Bürgerkriegs besetzten syrische kurdische Kräfte (die Partei der Demokratischen Union oder PYD) mit massiver Hilfe der USA und des halb unabhängigen kurdischen Staates im Nordirak einen großen Teil des Nordostens Syriens, der weit über ihr ethnisches Kerngebiet hinausgeht. Die USA haben mehrere Stützpunkte und Logistikzentren in der Region.

Derjenige außerhalb des Landes, der für den Sieg der HTS entscheidend gewesen zu sein scheint und der zweifellos davon profitiert hat, ist die Türkei und die türkische Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die HTS-Offensive ging von dem türkisch kontrollierten Gebiet in Nordsyrien aus und hätte ohne türkische Unterstützung kaum stattfinden können. Der erfolgreiche Einsatz von Drohnen durch HTS deutet stark auf türkische Hilfe hin.

Die Türkei hat zwei Kerninteressen in Syrien. Das erste besteht darin, eine Situation zu schaffen, in der die drei Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei, die während des Bürgerkriegs aus ihrer Heimat geflohen sind, nach Hause zurückkehren können. Das könnte jetzt möglich sein, wenn die neue Regierung in Damaskus eine grundlegende Ruhe und Ordnung herstellen kann und etwas internationale Hilfe erhält. Berichten zufolge stehen bereits Hunderte von Flüchtlingen Schlange, um von der Türkei aus zurück nach Syrien zu gelangen.

Das zweite türkische Interesse besteht darin, die Macht und das Territorium der syrischen Kurden zu beschneiden, die sie beschuldigt, mit den kurdischen PKK-Rebellen in der Türkei verbündet zu sein. Gleichzeitig mit der HTS-Offensive gegen das Baath-Regime starteten die von der Türkei unterstützten Rebellen der „Syrischen Nationalarmee“ mit Hilfe türkischer Luftstreitkräfte eine Offensive gegen die kurdische PYD (von der Türkei offiziell als „Terroristen“ bezeichnet) und eroberten die Stadt Manbij. Dadurch entsteht eine Situation, in der Stellvertreter, die von einem (wenn auch zunehmend entfremdeten) NATO-Mitglied unterstützt werden, einen US-Vertreter angreifen, ohne dass die USA anscheinend viel dagegen unternehmen können.

Wenn die Türkei das neue Regime in Damaskus dazu drängt, sich dem Angriff auf die kurdisch kontrollierten Gebiete im Nordosten Syriens anzuschließen, wird dies Washington vor ein ähnliches Dilemma stellen wie Russland im Westen. Würde die Trump-Administration ihre kurdischen Verbündeten im Stich lassen, gemäß Trumps Aussage : „Dies ist nicht unser Kampf. Lasst ihn auslaufen. Mischen Sie sich nicht ein“? Oder würde die Forderung nach „Glaubwürdigkeit“ Washington zwingen, ihnen zu Hilfe zu kommen, selbst um den möglichen Preis, eine tiefe Krise mit der Türkei auszulösen?

Der Nahe Osten gleicht einem Billardtisch, bei dem die Bewegung einer Kugel die anderen in verschiedene Richtungen schleudern kann, die wiederum aneinander abprallen. Der Unterschied besteht darin, dass – anders als beim Billard – selbst der beste Experte nicht vorhersagen kann, in welche Richtung sich die Kugeln bewegen werden, und dass kein außenstehender Spieler in der Lage war, sie zu kontrollieren.

Im Großen und Ganzen scheint die bei weitem klügste Herangehensweise die der Chinesen zu sein, die einen Großteil ihrer Energie aus der Region importieren, während sie es entschlossen vermeiden, sich einzumischen und in den Konflikten Partei zu ergreifen.

Denn, wie ein chinesischer Diplomat vor vielen Jahren zu mir sagte: „Warum sollten wir uns in diesen Schlamassel einmischen wollen?“

