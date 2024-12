https://strategic-culture.su/news/2024/12/10/syria-after-13-years-of-us-state-terrorism-what-do-you-expect/



Syrien nach 13 Jahren US-Staatsterrorismus… was erwarten Sie?



Finian Cunningham

10. Dezember 2024

Die Zerstörung Syriens ist ein weiteres großes Verbrechen des imperialistischen Westens unter Führung der USA.

In weniger als 13 Tagen hat eine Koalition aus von den USA unterstützten militanten Dschihadistengruppen Syrien erobert. Die Offensive, die am 27. November begann, gipfelte darin, dass der syrische Präsident Bashar al-Assad überstürzt zurücktrat und nach Russland flüchtete. Es wurde bestätigt, dass sich Assad und seine Frau am 9. Dezember in Moskau aufhielten.

Assad sagte, er habe seine Entscheidung getroffen, um den Frieden in Syrien zu wahren. Russland erklärte, es sei nicht an seiner Entscheidung beteiligt gewesen.

Die Schadenfreude amerikanischer und europäischer Politiker spiegelt die jahrelangen Investitionen der westlichen Mächte in einen Regimewechsel in Syrien wider. Eine Investition, die sich anscheinend endlich ausgezahlt hat.

Es ist unangebracht, darüber zu spekulieren, dass es eine Art Verrat oder „Deal“ von Assad und seinen Verbündeten in Russland und im Iran gegeben haben könnte, um das Land loszulassen. Ja, die syrische Armee und die Behörden haben in atemberaubend kurzer Zeit kapituliert. Aber es ist unklug, über einen hinterhältigeren Schachzug hinter den Kulissen zu spekulieren, etwa darüber, dass Russland oder der Iran ihren syrischen Verbündeten der Gnade der Aufständischen überlassen haben.

Syrien war durch jahrelange westliche Aggression und Zermürbung einfach gebrochen und erschöpft. Es gab wenig, was Russland oder der Iran tun konnten, um ein verbündetes Land zu retten.

Der endgültige Zusammenbruch Syriens erfolgte nicht nach einem 13-tägigen Blitzkrieg. Er kam nach 13 Jahren ununterbrochenen Staatsterrorismus durch die Vereinigten Staaten und ihre europäischen NATO-Verbündeten. Die frühere Phase des von den USA geförderten Stellvertreterterrorismus (2011 bis 2020) wurde durch das Eingreifen Russlands, des Irans und der Hisbollah gestoppt. Aber die Stellvertreter des Westens wurden nicht endgültig besiegt. Im Nachhinein kann dies als verhängnisvoller strategischer Fehler betrachtet werden.

Die Fortsetzung des Stellvertreterkriegs nach 2020 beruhte auf der Verhängung von lähmenden Wirtschafts- und Handelssanktionen gegen Syrien durch die USA und die Europäische Union. Zum Krieg mit anderen Mitteln gehörte auch, dass die amerikanischen und türkischen Streitkräfte illegal syrisches Gebiet im Norden, Osten und Süden besetzten, was den Diebstahl der syrischen Öl- und Weizenexporte ermöglichte. Während Trumps vorheriger Präsidentschaft prahlte er ganz offen damit, „Syriens Öl zu stehlen“.

Von 2011, als die Obama-Regierung einen Regimewechsel in Syrien anstrebte, bis zum Fall von Damaskus am Wochenende hat das Land also einen 13-jährigen Zermürbungskrieg hinter sich. Selbst nach dem relativen Frieden, der durch das Eingreifen Russlands und des Irans ab etwa 2020 erreicht wurde, hatten die Syrer keinen Zugang zu Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung wurde aus ihren Häusern vertrieben. Die syrische Wirtschaft lag in Trümmern. Die Währung des Landes war wertlos geworden und wurde stündlich der Inflation angepasst. Als die vom Westen unterstützten Aufständischen am 27. November ihre Offensive von der nördlichen Enklave Idlib aus starteten, war vom syrischen Staat nichts mehr übrig, um Widerstand zu leisten. Aleppo, Hama, Homs und die Hauptstadt fielen wie Dominosteine.

Die wichtigste aufständische Gruppierung ist Hayat Tahrir al-Sham (HTS), angeführt von Mohammed al-Jawlani. HTS ist eine international geächtete terroristische Organisation, die sogar von den USA offiziell als verbotene Gruppe eingestuft wird. Auf ihren Anführer hat das Außenministerium ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar ausgesetzt.

Doch im Hütchenspiel des Stellvertreterkriegs der USA sind HTS und ihr Anführer Washingtons Aktivposten. Seit 2011 haben die Amerikaner und ihre NATO-Partner Al-Qaida, ISIS und die Dschabhat al-Nusra-Front (später HTS) mit Waffen und Kämpfern aus Libyen, der Türkei und der ganzen Welt nach Syrien geschickt, um dort Gräuel anzurichten. Die westlichen Medien verbreiteten die Scharade, indem sie die terroristischen Stellvertreter zynisch als „gemäßigte Rebellen“ bezeichneten. Die vom Pentagon betriebene Militärbasis in Al Tanf im Süden Syriens dient angeblich der Ausbildung „gemäßigter Rebellen“, während in Wirklichkeit dschihadistische Extremisten mit Waffen ausgestattet werden.

Erst in der letzten Woche vor dem endgültigen Vorstoß auf die syrische Hauptstadt Damaskus wurde dem HTS-Kommandeur Al-Jawlani vom US-Nachrichtensender CNN ein Interview zur besten Sendezeit gegeben, um sein Image als staatsmännischer Anführer zu rehabilitieren, statt als gesuchter Terrorist. Al-Jawlani sagt, die Zeiten, in denen er und seine Organisation mit ISIS und Al-Qaida verbündet waren, seien längst vorbei. Und CNN und andere westliche Medien tun ihr Bestes, um diese Behauptung plausibel klingen zu lassen. Was für ein Happy End!

In diesem frühen Stadium ist nicht klar, ob Syrien nun in ein konfessionelles Aderlass, Repressalien und mörderisches Chaos gestürzt wird, das die frühere Phase des von den USA unterstützten Stellvertreterkriegs in Syrien kennzeichnete, als Schiiten, Alawiten und Christen als „Abtrünnige und Ungläubige“ enthauptet wurden.

Ominöserweise begannen die Vereinigten Staaten und Israel sofort mit der Bombardierung des Landes, wobei sie zynisch behaupteten, sie versuchten, die Situation zu stabilisieren.

Die rasanten Ereignisse in Syrien haben die ganze Welt in Erstaunen versetzt. Wer hätte noch vor zwei Wochen gedacht, dass Assad einmal in Moskau im Exil leben würde? Die Reaktion der USA, Israels und anderer westlicher Führer ist fast ungläubig angesichts dessen, was sie als ihr großes Glück ansehen.

Russland und Iran scheinen wirklich überrumpelt worden zu sein. Der Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine vor der Haustür Russlands hat zweifellos einen Tribut an die russischen Militärressourcen gefordert. Der Iran ist damit beschäftigt, sein eigenes Land vor einer israelischen Aggression zu schützen.

Der amerikanische Präsident Joe Biden und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sprachen begeistert von der neuen „Chance“ in Syrien. Beide behaupteten, am Sieg eines terroristischen Aufstandes beteiligt gewesen zu sein. Netanjahu rechnete es seinem völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen und den Libanon hoch an, dass er Syriens Verbündete, die Hisbollah und den Iran, geschwächt habe.

Biden war sogar noch schamloser, als er darlegte, wie der US-Staatsterrorismus Syrien zerstörte und den Weg für die Übernahme des Landes durch terroristische Stellvertreter ebnete. Er sagte: „Unser Ansatz hat das Gleichgewicht der Kräfte im Nahen Osten durch eine Kombination aus Unterstützung für unsere Partner, Sanktionen, Diplomatie [sic] und gezielter militärischer Gewalt verschoben.“

In Washingtons doppeldeutiger Sprache bedeutet „Unterstützung für Partner, Sanktionen und gezielte militärische Gewalt“, dass man Terroristen sponsert, um eine Nation zu traumatisieren, einen Wirtschaftskrieg führt, um sie zu zermürben, und eine illegale Aggression durchführt, um die endgültige Unterwerfung zu erzwingen.

Die Zerstörung Syriens ist ein weiteres großes Verbrechen des imperialistischen Westens unter Führung der USA.

