Iran made all the due preparations over the last few days and then struck Israel with a mighty series of blows with its drones and cruise missiles. Iran's retaliation was its answer to the Israeli attack on the Iranian consulate in Damascus.

Schlussendlich revanchiert sich der Iran für die israelischen Angriffe!

Von Feroze Mithiborwala

in Palästina

14.April 2024

Der Iran hat in den letzten Tagen alle nötigen Vorbereitungen getroffen und dann Israel mit einer mächtigen Serie von Schlägen mit seinen Drohnen und Marschflugkörpern getroffen. Die Vergeltung des Irans war seine Antwort auf den israelischen Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus. Nun haben die Iraner geantwortet, wie sie es versprochen hatten, und militärische und andere Ziele in Israel angegriffen.

Der Iran hat sichergestellt, dass keiner der US-Stützpunkte in der Region, im Irak, in Syrien, in den Golfstaaten oder in der Türkei Vergeltung üben würde – keiner! Wenn die USA dies täten, würde die Achse des Widerstands die US-Basen angreifen und ihre völlige Zerstörung sicherstellen. Bislang hat auch die USS Carney den Iran nicht angegriffen, und das Vereinigte Königreich hat sich aus jeglicher Rolle zurückgezogen.

Für den Fall eines israelischen Angriffs hat die Achse des Widerstands außerdem vor einer großen Eskalation an der libanesischen Front gewarnt, wo die Hisbollah israelisches Gebiet (besetztes Palästina 1948) bis nach Haifa einnehmen könnte. Auch Syrien wird auf die Golanhöhen vorrücken und sein seit 1967 von Israel gehaltenes Hoheitsgebiet zurückfordern.

Die jemenitische Houthi-Regierung hält weiterhin Wache am Roten Meer, und der Iran kontrolliert die Straße von Hormuz, den Zugang zum Persischen Golf.

Der iranische Angriff auf den psychopathischen Massenmörder und jüdisch-nazistischen Staat Israel hat die Moral der Menschen und Nationen in der Region und auf der ganzen Welt gestärkt. Auf den Straßen Palästinas, des Libanons, Syriens, des Iraks, des Irans, des Jemens und Jordaniens wird gefeiert, und immer mehr Länder schließen sich den Feierlichkeiten an.

Israel hat einen großen strategischen Fehler begangen, indem es den Iran direkt angegriffen und damit den Iran direkt in den sich schnell entwickelnden regionalen Krieg hineingezogen hat. Der Iran hatte keine andere Wahl, als sich für die israelischen Angriffe auf sein Konsulat in Damaskus zu rächen. Nachdem Israel eine strategische militärische Niederlage im Gazastreifen erlitten hatte, wollte es den Krieg ausweiten und den Iran einbeziehen, um dann den USA und dem Rest der anglo-zionistischen westlichen Allianz zu folgen.

Wird Israel nach dem iranischen Vergeltungsschlag nun den Krieg weiter eskalieren?

Werden auch die USA den Iran von ihren in Bereitschaft stehenden Flugzeugträgern aus angreifen?

Welche Rolle wird Russland in dem sich schnell entwickelnden Krieg spielen? Russland hat ein strategisches Bündnis mit dem Iran, wie ihre militärische und politische Zusammenarbeit in Syrien und der Ukraine zeigt. Auch China wird sicherlich auf der Seite Russlands und des Irans stehen.

Während also innerhalb der westlichen Allianz tiefe Risse entstehen, schließen sich die Nationen, die den globalen Süden, die Weltmehrheit, bilden, schnell zusammen. Die Nationen Asiens, Afrikas und Amerikas schließen sich schnell für die Sache Palästinas zusammen, die die zentrale geopolitische Frage und die größte moralische Frage unserer Zeit ist.

Wenn die USA den Iran angreifen, werden ihre illegalen Stützpunkte, ihre illegale Präsenz in Syrien und im Irak massiv angegriffen, und die USA werden wieder einmal in Schande fliehen müssen, so wie sie es in Vietnam und Afghanistan getan haben.

Aufgrund des anhaltenden Holocausts am palästinensischen Volk ist Israel international tief isoliert, ein Paria, ein Kriegsverbrecher. Israel ist innerlich tief gespalten, und nicht einmal der Krieg hat es geschafft, das Land zu vereinen. Netanjahu ist höchst unpopulär, und sein rechtsextremer Haufen extremistischer jüdisch-nazistischer Psychopathen, die Gvir’s, die Smotrich’s, treiben Israel in die sichere Niederlage.

Wenn der Krieg zum Stillstand käme, würde Netanjahu die Macht verlieren, er müsste zurücktreten. Ihm drohen schwere Korruptionsvorwürfe, deren Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof noch aussteht. Netanjahu wird ins Gefängnis gehen, weshalb er den Krieg verzweifelt in die Länge zieht.

Wenn heute Wahlen abgehalten würden, würden Netanjahu und sein ultrarechter, fanatischer Jüdischer Block verlieren. Israel hat jeden Orientierungssinn verloren, sei es in Bezug auf die politische Strategie im In- und Ausland oder auf dem Schlachtfeld. So ist es Israel auch nach dem Holocaust nicht gelungen, den palästinensischen Widerstand zu besiegen oder den Willen des palästinensischen Volkes zu brechen, das sich weigert, sich zu ergeben. Trotz der Bombardierungen im Ausmaß von Hiroshima und Nagasaki, der Massenmorde, der Folterungen, der Hungersnöte und der von der israelischen Nazi-Einheit geschaffenen Bedingungen – Gaza steht noch, Palästina steht noch!!!

Jetzt sind der Iran, die Achse des regionalen Widerstands, Palästina, Libanon, Syrien, Irak und Jemen bereit, den „letzten Unabhängigkeitskrieg“ zu führen. Die Freiheit der gesamten westasiatischen Region steht auf dem Spiel, die Freiheit der Welt steht auf dem Spiel. Wir sind Zeugen des Zusammenbruchs des US-geführten westlichen Imperialismus und Zionismus.

Der globale Süden, die globale Mehrheit steht an der Seite Palästinas! Die Völker der Welt, zu denen die Mehrheit der Menschen im Westen gehört, einschließlich einiger Regierungen wie Irland und Spanien, stehen ebenfalls an der Seite Palästinas. Es geht jetzt nur noch um eine Handvoll zionistisch besetzter Regime in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Kanada. Dennoch unterstützen, bewaffnen und finanzieren sie in beschämender Weise die koloniale Siedlerbesetzung, die ethnische Säuberung, die Kriegsverbrechen, den Völkermord und den Holocaust an der palästinensischen Nation. Auch diese westlichen Regime sind zunehmend isoliert, bloße Pariastaaten.

Israel wird von einer geistesgestörten, wahnsinnigen, rassistischen, supremazistischen Kabale jüdisch-nazistischer Fanatiker geführt, und wenn ein Staat von solchen wahnhaften Verrückten geführt wird, führen ihre Worte, ihre Taten und ihre Untaten letztendlich zum Zusammenbruch und zur Zerstörung dieser Nation. Die Zerstörung Israels ist direkt proportional zum wachsenden jüdischen Fanatismus und den zunehmenden völkermörderischen Kriegsverbrechen gegen die palästinensische Bevölkerung.

Die Folgen des „Aufstands im Gaza-Ghetto vom 7. Oktober“ waren in der Tat weitreichend und haben alle israelischen und US-amerikanischen Berechnungen durcheinander gebracht. Sie waren nicht in der Lage, die Tiefe seiner Bedeutung und seiner strategischen Auswirkungen zu begreifen und zu entschlüsseln, die er haben würde.

Der palästinensische Aufstand vom 7. Oktober war ein verzweifelter „Ruf nach Freiheit“, ein Ruf, für den ein Großteil der Welt taub und blind war, den sie aber jetzt hört, sieht und hört…..

Das Ende der israelischen Besatzung Palästinas rückt näher und näher.

Palästina wird frei sein. Nach Jahrzehnten der Verfolgung und Kreuzigung wird die Welt Zeuge der Auferstehung des palästinensischen Volkes.

Alle Palästinenser werden bald nach Hause zurückkehren, und wir mit ihnen.

Feroze Mithiborwala ist Gründer und nationaler Generalsekretär des India Palestine Solidarity Forum

Übersetzt mit deepl.com

