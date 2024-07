https://www.middleeastmonitor.com/20240725-germany-to-continue-its-arms-supply-to-israel-scholz-says/



Scholz: Deutschland wird weiterhin Waffen an Israel liefern

25. Juli 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (L) und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz schütteln sich nach einer gemeinsamen Pressekonferenz nach ihrem Treffen in Jerusalem am 17. März 2024 die Hände [LEO CORREA/POOL/AFP via Getty Images]

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, Berlin werde Israel weiterhin mit Waffen versorgen und habe keiner Änderung seiner Politik zugestimmt, so Anadolu.

Scholz erklärte, seine Regierung werde Aufrufe zum Boykott von Gütern, Dienstleistungen und Produkten aus Israel nicht unterstützen: „Ehrlich gesagt, finde ich solche Forderungen abstoßend.“

Im April musste sich Deutschland vor dem obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen verantworten, weil es in Abstimmung mit seinem militärischen und politischen Verbündeten Israel angeblich „Beihilfe zum Völkermord“ an den Palästinensern im Gazastreifen geleistet haben soll.

Der Internationale Gerichtshof lehnte jedoch den Antrag Nicaraguas ab, Deutschland per Dringlichkeitsanordnung aufzufordern, den Waffenverkauf an Israel zu unterlassen. Der Gerichtshof begründete seine Entscheidung damit, dass die deutschen Waffenverkäufe an Israel in letzter Zeit deutlich zurückgegangen seien und die verkauften Waffen überwiegend der Verteidigung dienten.

Der Fall hat jedoch Deutschlands unerschütterliche Unterstützung für Israels völkermörderischen Krieg im Gazastreifen offenbart, in dem mehr als 29.900 Palästinenser getötet wurden, die große Mehrheit davon Frauen und Kinder.

