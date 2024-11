https://www.richardsilverstein.com/2024/11/09/shin-bet-warned-netanyahu-of-10-7-attack-hours-before-it-began/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Shin Bet warnte Netanjahu Stunden vor dem Angriff vom 7. Oktober

Von Richard Silverstein

9. November 2024

Angriff, Angriff, Angriff

Nichts zugeben, alles abstreiten

Immer den Sieg beanspruchen

–Roy Cohns 3 Regeln

Bibi Netanjahu hat Roy Cohn, den Drahtzieher hinter Senator Joe McCarthy, nie getroffen. Dennoch lebt er nach Cohns drei goldenen Regeln.

Der sich immer weiter ausbreitende Strudel des Skandals umgibt Bibi Netanjahu. Die jüngste Episode begann in den frühen Morgenstunden des 7. Oktober, als der Shin Bet eine Warnung über ungewöhnliche Aktivitäten der Hamas weiterleitete, die als Vorbereitungen für einen möglichen Angriff interpretiert wurden. Die Informationen wurden vom Shin Bet an den Nationalen Sicherheitsrat weitergeleitet, der dem Premierminister unterstellt ist. Dies hätte zu Alarm- und Abwehrmaßnahmen führen müssen. Das war nicht der Fall und wurde ignoriert.

Tweet-Übersetzung:

Die Warnung an die politische Ebene [den Premierminister] und die Polizei: 10/7 um 2:58 Uhr, Stunden vor der Hamas-Invasion, sandte der Shin Bet eine Warnung über [Hamas-]SIM-Karten, die [von Gaza nach Israel] gewechselt wurden, um die Kommunikation innerhalb Israels zu ermöglichen, was auf Vorbereitungen für einen möglichen Hamas-Angriff hindeutete. Die Warnung wurde an das Einsatzzentrum des nationalen Sicherheitshauptquartiers, das der politischen Ebene und dem Premierminister unterstellt ist, sowie an die Polizei gesendet. Mit den Informationen wurde nichts unternommen.

In diesem Bericht von Israel HaYom vom vergangenen Februar drückt sich Netanjahu geschickt vor der Verantwortung:…

In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober hat der israelische Geheimdienst Daten abgefangen, die zeigen, dass möglicherweise Hunderte von Mobilfunkgeräten mit israelischen SIM-Karten im Gazastreifen aktiviert wurden, offenbar nachdem Terroristen ihre SIM-Karten aus Gaza entfernt hatten, damit sie ihre Geräte nach ihrer Invasion auf israelischem Gebiet betreiben konnten.

… Stunden vor dem Angriff gingen im Shin-Bet-Hauptquartier Geheimdienstinformationen über ein wichtiges Ereignis im Gazastreifen ein. Der Leiter der Behörde, Ronen Bar, traf im Hauptquartier in Tel Aviv ein, erhielt aktuelle Informationen über ein verdächtiges Vorkommnis im Gazastreifen und führte Sicherheitskonsultationen mit Fachgremien in seiner Umgebung durch. Nach den Konsultationen wurde ein spezielles Team namens „Tequila“ als Vorauskommando in den Gazastreifen geschickt, um die ungewöhnlichen Informationen zu untersuchen …

Tage nach Beginn der Kämpfe betonte das Büro des Premierministers, dass Premierminister Benjamin Netanjahu keine Frühwarnung bezüglich des Überraschungsangriffs der Hamas erhalten habe und erst um 6:29 Uhr, als die Kämpfe ausbrachen und im ganzen Land viele Alarme ausgelöst wurden, eine erste Aktualisierung über die Geschehnisse erhalten habe.

Wie praktisch. Angesichts der hier beschriebenen Ereignisse hat Netanjahu gelogen. Das ist es, was er und seine Berater zu vertuschen versuchten. Die Chefs des Shin Bet und der IDF übernahmen öffentlich die Verantwortung für ihre Fehler. Netanjahu tat, wie es für ihn typisch ist, alles, um dies zu verhindern.

Obwohl es möglich ist, dass der Bericht an einen hochrangigen Beamten des Premierministerbüros und nicht direkt an Netanjahu übermittelt wurde, scheint es angesichts der Schwere der Angelegenheit unvorstellbar, dass er nicht sofort informiert wurde. Andernfalls hätte er seine Untergebenen nicht damit beauftragt, die Protokolle der Kabinettssitzung zu fälschen (mehr dazu später).

Das wirft die entscheidende Frage auf: Können die Ermittler Netanjahu direkt mit diesem schmutzigen Komplott in Verbindung bringen? Die Frage ist nicht, ob er darin verwickelt war. Er muss es gewesen sein. Die Frage ist vielmehr, ob die Polizei das beweisen kann. Eine weitere Frage am Rande ist, ob die Polizei, die dem jüdischen Terrorminister Itamar Ben Gvir unterstellt ist, dem Druck standhalten kann, den Fall einzustellen. Als wichtiger Verbündeter des Premierministers kann Ben Gvir in dieser Angelegenheit enormen Einfluss ausüben.

Die Polizei untersucht ein Erpressungsschema gegen ein Mitglied des Militärsekretariats des Premierministers. Dieser Offizier war für die Aufzeichnungen von Kabinettssitzungen und sicherheitsrelevanten Telefonberatungen verantwortlich. Er bewahrte diese Aufzeichnungen in seinem Büro auf, wo vermutlich nur er allein Zugang zu ihnen hatte. Netanyahus Mitarbeiter erfuhren, dass eine Mitarbeiterin im PMO Textnachrichten, vermutlich belastender Art, mit dem Berater austauschte. Sie beschlagnahmten ihr Handy unter dem Vorwand, eine undichte Stelle bei sensiblen Informationen zu untersuchen. In Wirklichkeit versuchten sie, die schädlichen Informationen zu finden, um ihn in ihre kriminelle Verschwörung zu erpressen.

Rettet

General Avi Gil, den leitenden Militärberater, Stabschef Tzahi Braverman und Netanjahu

Sie wollten, dass er die Protokolle der Kabinettssitzungen nach dem 7. Oktober fälscht, in denen die Sicherheitsminister die Ereignisse vor und während des Angriffs diskutierten. Am schädlichsten war eine Warnung an die militärische und politische Führungsspitze vor ungewöhnlichen militärischen Aktivitäten der Hamas, die auf einen möglichen Massenangriff hindeuteten.

Außerdem besprachen die Minister die israelische Strategie in Bezug auf mögliche Kriegsverbrecherprozesse vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Netanjahu und Verteidigungsminister Gallant waren die beiden Personen, für die der Chefankläger Haftbefehle beantragte. Ersterer wollte sich sicherlich vor einer möglichen Verhaftung oder einem Prozess schützen. Er würde nicht wollen, dass solche Überlegungen öffentlich gemacht werden, da es den Anschein erwecken würde, dass er befürchtet, für diese Verbrechen verantwortlich gemacht zu werden.

Ein namentlich nicht genanntes Mitglied des PMO-Personals informierte den leitenden Militärberater, General Avi Gil, über den Plan. Daraufhin verfasste er einen versiegelten Brief an den Generalstaatsanwalt, in dem er die Geschehnisse darlegte. Sie und die Polizei leiteten vor drei Monaten eine Untersuchung ein. Es scheint, dass die Abschriften tatsächlich verändert wurden, obwohl nicht bekannt ist, ob es unveränderte Originalversionen gibt.

Netanjahu hat panische Angst vor einer Untersuchungskommission zu den Ereignissen vom 10. Juli. Wenn das Thema angesprochen wird, weist er es mit der Begründung zurück, dass die Frage bis zum Ende des Krieges warten sollte. Ein Ausgang, den er nach Kräften zu vermeiden sucht. Er weiß, dass er für das Debakel verantwortlich gemacht werden wird: nicht als einzige Person, aber sicherlich als eine der Hauptverantwortlichen. Die Kabinettsprotokolle sind genau die Unterlagen, die die Mitglieder der Kommission durchforsten werden, um zu verstehen, was passiert ist, was schiefgelaufen ist, und um die Verantwortlichkeiten zu beurteilen. Er weiß, dass er schuldig ist. Er weiß, dass er die Warnung vom 10. Juni ignoriert hat. Er erinnert sich auch an die Strafe, die Ariel Sharon für seine Rolle beim Massaker von Sabra und Schatila auferlegt wurde. Er wurde für mehrere Jahre von politischen Ämtern ausgeschlossen. Später wurde er Premierminister. Da Netanyahu bereits Premierminister ist, ist es wahrscheinlich, dass seine politische Karriere vorbei wäre, wenn er ausgeschlossen würde.

Die genauen Protokolle werden, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, zeigen, wer unter den Ministern mit ihm ein Problem hatte, wer ihn beschuldigte, die Warnung ignoriert zu haben, wer ihn beschuldigte, einen Geiseldeal abgelehnt zu haben, und wer ihn dafür kritisierte, dass er den Shin Bet und die IDF für das Massaker vom 10. Juli verantwortlich machte.

Aus diesem Grund veröffentlichte Benny Gantz, ein damaliges Mitglied des Sicherheitskabinetts, diese vernichtende Erklärung zu dem früheren Skandal, die für den aktuellen relevant ist:

„Ohne auf die Einzelheiten des untersuchten Falls bezüglich der Aktivitäten im Büro des Premierministers einzugehen, ist es wichtig, eines zu betonen: Der Premierminister ist derjenige, der für das, was in seinem Büro getan wird, verantwortlich ist. In guten wie in schlechten Zeiten.“

Es versteht sich fast von selbst, dass Israel zu einem Schurkenstaat geworden ist. Während es einen Völkermord an den Palästinensern begeht, beteiligt es sich an kriminellen Verschwörungen und tritt rücksichtslos gegen individuelle Rechte und Gesetze. Seine Bürger scheinen machtlos zu sein, es aufzuhalten. Die Welt nimmt kaum Notiz davon. Es ist ein Vorzeichen dafür, was die Welt in den nächsten vier Jahren einer Trump-Präsidentschaft erwarten kann.

Übersetzt mit Deepl.com

