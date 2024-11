https://countercurrents.org/2024/11/lessons-learned-from-an-ongoing-genocide-in-gaza/



Lehren aus einem andauernden Völkermord in Gaza

von Ida Audeh

10. November 2024

Ein Vater trägt den Leichnam seines Kindes, das am 31. Oktober 2024 bei einem israelischen Luftangriff im Lager Al-Nuseirat im Zentrum von Gaza getötet wurde.

Als der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu im September vor den Vereinten Nationen sprach, hielt er eine Karte des historischen Palästinas hoch, auf der das Westjordanland und der Gaza-Streifen nicht eingezeichnet waren; das gesamte Gebiet, vom Fluss bis zum Meer, war als Israel gekennzeichnet. Andere Karten von Israel sind noch ehrgeiziger und schließen auch Teile des Libanons und Syriens ein. Israel sieht den Krieg mit den Palästinensern und jetzt mit dem Libanon als Gelegenheit, die Landkarte der arabischen Welt zu verändern, um sie für den israelischen Expansionismus und die israelische Vorherrschaft günstiger zu gestalten. Die Vereinigten Staaten hatten nach dem 11. September 2001 den gleichen Impuls und nutzten die Gelegenheit, um ein globales Programm für einen Regimewechsel zu starten, um die Welt für die US-Hegemonie zugänglicher zu machen.

Da der völkermörderische Krieg gegen die Palästinenser in sein zweites Jahr geht, ist einiges sehr klar.

Israels Kriege in Palästina und jetzt im Libanon sind gemeinsame Kriege der USA und Israels. Die USA könnten das Blutbad stoppen, wenn sie wollten, aber sie entscheiden sich stattdessen dafür, Israel volle militärische, taktische, finanzielle und politische Unterstützung zu bieten. Europäische Länder mit einer kolonialen und völkermörderischen Vergangenheit unterstützen Israel, soweit sie können. Das Ergebnis ist, dass die am stärksten industrialisierten „fortgeschrittenen“ Länder der Welt die Zerstörung des seit 17 Jahren belagerten Gazastreifens und des Libanons unterstützen, eines Landes, das seit mehreren Jahren am Rande des Zusammenbruchs steht. Ihr Ziel ist es zu zeigen, dass Widerstand gegen die US-israelische Hegemonie zwecklos ist. Diese eine Tatsache verwandelt den Krieg in einen Krieg mit globalen Auswirkungen.

Israelis und Palästinenser befinden sich im gesamten historischen Palästina in einem existenziellen Kampf. Wenn die Palästinenser verlieren, werden sie höchstwahrscheinlich in einer Wiederholung der Nakba von 1948 ethnisch von palästinensischem Boden gesäubert. (Tatsächlich hat dieser Prozess im Westjordanland und im nördlichen Gazastreifen bereits begonnen.) Die israelischen Führer haben dies sehr deutlich angedroht und das Wort „Nakba“ verwendet, um keinen Zweifel an ihren Absichten aufkommen zu lassen. Sie beklagen seit langem, dass die Nakba von 1948 nicht gründlicher gewesen sei. Nach dem 7. Oktober 2023 sahen sie eine Gelegenheit und ergriffen sie.

Wenn Israel verliert, geht sein koloniales Experiment – als jüdischer Ethnostaat, der die westlichen Ziele in der Region vertritt und die arabische Welt destabilisiert – zu Ende. Juden, die in Palästina leben, werden wie alle anderen in einem nicht-zionistischen Staat leben müssen, der erst noch geschaffen werden muss. Bereits Zehntausende Israelis haben entschieden, dass das Land keine Zukunft hat, und sie haben ihre Zweitpässe genutzt, um auszuwandern.

Beide Parteien wissen, was auf dem Spiel steht. Dieses Verständnis befeuert die Grausamkeit der israelischen Armee, die von der israelischen Bevölkerung und der Biden-Regierung voll unterstützt wird, und den hartnäckigen Widerstand der palästinensischen Kämpfer. Ein Jahr Bombenteppiche und Blutvergießen, und Israel hat es nicht geschafft, auch nur eines seiner erklärten militärischen Ziele in Gaza zu erreichen. Tatsächlich scheint eines dieser Ziele – die Freilassung der in Gaza festgehaltenen Israelis – überhaupt nicht mehr in die militärischen Überlegungen einzufließen. Israel führt einen Terrorkrieg gegen Zivilisten, um sie auf die Endlösung vorzubereiten.

Eine hohe Zahl ziviler Todesopfer ist genau das Ziel des Kolonialisten. In Gaza umfasst die vom Gesundheitsministerium genannte Zahl von 42.000 Toten nur dokumentierte Todesfälle; es ist jedem klar, dass in den riesigen Trümmerhaufen im gesamten Gazastreifen verwesende Leichen begraben sind. Der Libanon wird ähnlich behandelt, mit Bombenangriffen auf Wohngebiete, in denen ganze Familien ausgelöscht werden.

Die USA haben Aufrufe zu einem Waffenstillstand als inakzeptabel abgelehnt. Sie ziehen es vor, Israel Zeit und Raum zu geben, um Zivilisten zu töten, in der Hoffnung, Israels Verhandlungsposition zu verbessern und es in die Lage zu versetzen, die Bedingungen für ein Ende der Feindseligkeiten zu diktieren. Was Israel, die USA und andere koloniale Unterstützer noch nicht begriffen haben, ist, dass Gräueltaten Menschen nicht dazu bringen, sich unterwerfen zu lassen. Das Begraben vieler Kinder, die in den Kopf geschossen wurden, hat den unheimlichen Effekt, das Rückgrat zu stärken und die Wut zu schüren, was wiederum Kämpfer hervorbringt, die verstehen, dass sie nicht mit einem wilden Feind verhandeln können, der auf ihre Vernichtung aus ist. Wenn man das Schlimmste durchlebt hat, das man sich vorstellen kann – geliebte Menschen zerstückelt, Verwandte wie Kartoffelsäcke von Ort zu Ort transportiert und trotzdem bombardiert, die Toten an streunende Hunde verfüttert, verhungert – was bleibt einem dann noch zu befürchten?

Israel kennt keine roten Linien. Seit seiner Gründung wird Israel von westlichen Ländern unterstützt, bewaffnet und politisch geschützt. Das Ergebnis ist die Erschaffung eines mächtigen, wilden Frankensteins, der palästinensische Blutlinien beendet, Kindern in den Kopf schießt, Folterzentren betreibt, in denen palästinensische Nichtkombattanten geschlagen, durch Stromschläge getötet, ausgehungert und vergewaltigt werden, absichtlich Krankenhäuser und Schulen zerstört, UN-Organisationen und -Mitarbeiter ins Visier nimmt und Landstriche unbewohnbar macht. Die Folgen der westlichen Nachsicht gegenüber Israel werden in der jüngsten Al Jazeera-Untersuchungsstudie untersucht (siehe S. x), in der Social-Media-Beiträge israelischer Soldaten zusammengestellt werden. Die scheinbare Unkenntnis israelischer Soldaten, dass ihre Trophäenmomente ein Beweis für Kriegsverbrechen sind, ist für den Zuschauer zutiefst beunruhigend. Sie glauben tatsächlich, dass für sie kein menschliches Gesetz gilt.

Die Sabotage der im September in den Libanon gelieferten Pager und Walkie-Talkies durch Israel ist ein klarer Fall von staatlich gefördertem Terrorismus, da die Geräte ferngesteuert gezündet wurden, während sich ihre Benutzer an öffentlichen Orten aufhielten. Mindestens 12 Menschen wurden getötet und Tausende verletzt; viele wurden erblindet. Dies ist vergleichbar mit Angriffen auf Krankenhäuser und medizinisches Personal und der Umwandlung von beschlagnahmten Krankenhäusern in Massengräber.

Die Ermordung politischer Führer durch Israel zeigt, dass es notwendig ist, der israelischen Öffentlichkeit etwas Aufsehen zu erregen, da die Freilassung von Israelis aus dem Gazastreifen nicht gesichert ist. Die Ermordung des politischen Führers der Hamas, Ismail Haniyeh, im Juli in Teheran, gefolgt von der Ermordung des Hisbollah-Führers Scheich Hassan Nasrallah in Beirut weniger als zwei Monate später, waren schwere Schläge für beide Organisationen, aber nicht die K.-o.-Schläge, auf die Israel und die USA gehofft hatten. Israel hat eine lange und schmutzige Geschichte der Ermordung palästinensischer Politiker. Die palästinensische Enzyklopädie (<palquest.org>) listet 37 tatsächliche und versuchte Attentate auf palästinensische Persönlichkeiten von 1970 bis 2019 auf. Die Kämpfer der Widerstandsbewegung wissen, dass sie gejagte Männer sind, und ihre Organisationen haben Wege gefunden, auch nach ihrem Tod weiter zu funktionieren. Sie werden für ihre Opfer geehrt.

US-Beamte, die Israel unterstützen, werden von Monat zu Monat verrückter und beunruhigender. Was ist von den Enthüllungen zu halten, dass US-Außenminister Antony Blinken israelische Angriffe auf humanitäre Konvois abgesegnet und interne Berichte unter Verschluss gehalten hat, in denen festgestellt wurde, dass Israel die Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza blockiert? Oder von dem Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, der mit ausdrucksloser Miene behauptet, Israel unternehme Schritte, um humanitäre Hilfe nach Gaza zuzulassen, obwohl ein Berg von Beweisen zeigt, dass die Hungersnot weit verbreitet ist, eine Tatsache, die die Exekutivdirektorin des Welternährungsprogramms, Cindy McCain, bestätigt hat?

Selbst Menschen, die sich nicht für Außenpolitik interessieren, müssen bestürzt sein, wenn sie sehen, dass ein Scharlatan wie Netanjahu vor den Kongress tritt und nicht weniger als 58 Standing Ovations erhält, während er eine Lüge nach der anderen über das Verhalten der israelischen Armee in Gaza ausspuckt. Was kann von Gesetzgebern mit einer so fragwürdigen Moral und ohne Selbstachtung Gutes kommen, die es für angebracht halten, einem ausländischen Kriegsverbrecher eine freundliche Audienz zu gewähren?

Diese blinde Unterstützung Israels, selbst wenn es einen Völkermord begeht, erklärt zumindest einen Teil des Unbehagens, das Amerikaner empfinden, wenn sie an Gaza denken. Palästinenser werden massenweise getötet, aber auch Amerikaner fühlen sich bedroht. US-Institutionen und staatliche Behörden sind hart gegen Demonstranten auf Universitätsgeländen vorgegangen. Weiße Nationalisten, die auf Demonstranten für soziale Gerechtigkeit schießen, während die Polizei tatenlos zusieht, unterscheiden sich nicht wesentlich von israelischen Siedlern, die auf Palästinenser schießen, während die Armee zusieht, um Unterstützung zu leisten. Ob in Palästina oder in den Vereinigten Staaten, abweichende Meinungen werden auf eine Weise unterdrückt, die andere abschrecken soll. Die Staatsmacht ist absolut und kann nicht in Frage gestellt werden. Können wir in einer solchen Welt leben?

Die israelische Armee ist ein effektives Zerstörungsbataillon und ein Massenmörder von Nichtkombattanten, aber sie ist psychologisch besiegt. Sie hat jede Universität in Gaza und die meisten Krankenhäuser zerstört und ohne Rücksicht auf Verluste Nichtkombattanten getötet. Wenn israelische Soldaten jedoch unter Beschuss geraten, hören palästinensische Kämpfer, wie sie ihre Anführer verfluchen, dieselben Anführer, die kein Interesse daran zeigen, die Freilassung von Israelis zu erwirken. Wenn sich palästinensische Kämpfer auf einen Hinterhalt vorbereiten, betrachten sie dies als Ehre und zollen anderen Brigaden und ihren gefallenen Anführern Tribut – Haniyeh, Nasrallah und denen, die vor Jahren gestorben sind und deren Namen den von ihnen verwendeten Waffen gegeben werden. Sie haben eine Sache, an die sie glauben, und sie sind Teil einer Geschichte und Tradition, die sie verstehen und ehren und von der sie glauben, dass sie Palästina vom Fluss bis zum Meer befreien kann. Sie kämpfen für die Zukunft; die israelische Sache, die im 19. Jahrhundert ausgebrütet wurde, erscheint immer absurder, eine rassistische Einrichtung, die von normalen Menschen schon lange abgelehnt wird.

Der palästinensische Widerstand wird von Widerstandsbewegungen in der arabischen Welt unterstützt. Der aktuelle Krieg zeigt, dass Palästina eine arabische, nicht ausschließlich palästinensische Sache ist. Die Hisbollah weiß, dass Israel, solange es nicht entmachtet wird, immer eine Bedrohung für den Libanon und das libanesische Volk darstellen wird, das wie die Menschen in Gaza ausgelöscht wird, ganze Familien auf einmal. Gruppen im Irak, in Syrien und im Jemen, Länder, die von westlichen Kolonialmächten verwüstet wurden, kommen den Palästinensern zu Hilfe, weil sie verstehen, dass die westliche Vorherrschaft in der Region beendet werden muss.

Diese Vorherrschaft begann vor mehr als einem Jahrhundert mit dem Sykes-Picot-Abkommen von 1916, mit dem die Franzosen und Briten die Levante in Staaten und Einflussbereiche aufteilten, die ihren Wünschen entsprachen, ohne sich um die Geschichte und die Wünsche der Menschen zu kümmern. In der Balfour-Erklärung von 1917 wurde großzügig die Unterstützung der britischen Regierung für die Schaffung einer jüdischen nationalen Heimstätte in Palästina versprochen. Die Bush-Regierung (2001–2009) nahm die tollkühne Mission auf sich, einen Regimewechsel in Ländern herbeizuführen, von denen sie dachte, dass sie den Wünschen der USA (und Israels) eher nachgeben würden. Auf ihrer Wunschliste standen der Irak, Libyen und Syrien; diese Länder liegen nun in Trümmern. Überall, wo die USA und Israel ihren Willen durchsetzen, hinterlassen sie Ödland.

Der Kampf um die Befreiung Palästinas erinnert an die Schlachten in der epischen Trilogie „Herr der Ringe“, in der sich Krieger zusammenschließen, um gegen die scheinbar erdrückenden bösen Mächte von Sauron zu kämpfen. Die Chancen stehen schlecht für sie, und sie wissen, dass nicht alle von ihnen erleben werden, wie die Geißel aus dem Reich vertrieben wird, aber sie müssen es zumindest versuchen, denn weniger zu tun, wäre unwürdig.

Auch die Palästinenser und ihre Verbündeten verstehen, was auf dem Spiel steht. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes vertreibt Israel Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen, was den ersten Schritt einer vermeintlichen Endlösung für die Palästinenserfrage darstellt. Israel erhebt Anspruch auf Gebiete im Südlibanon, um sich mehr Lebensraum zu verschaffen. Die vereinten israelisch-amerikanischen-westlichen Streitkräfte, die gegen sie vorgehen, sind gnadenlos, und es darf ihnen nicht gestattet werden, die Oberhand zu gewinnen.

Was Israel und die USA in Palästina und jetzt im Libanon tun, wird Präzedenzfälle für künftige gesetzlose Regime schaffen. Wenn die internationale Gemeinschaft keine roten Linien zieht und diese mit abschreckender Gewalt untermauert, wird niemand irgendwo auf der Welt sicher sein.

Ida Audeh ist leitende Redakteurin des Washington Report. Dieser Artikel wurde erstmals auf der Washington Report on Middle East Affairs-Website am 16. Oktober 2024 veröffentlicht.

Übersetzt mit Deepl.com

