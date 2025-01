https://www.caitlinjohnst.one/p/they-dont-just-tell-us-what-to-think



Sie sagen uns nicht nur, was wir denken sollen, sie lehren uns, WIE wir denken sollen

Caitlin Johnstone

31. Januar 2025

Sie sagen uns nicht nur, was wir denken sollen, sie lehren uns auch, wie wir denken sollen.

Von der Grundschule an wird uns ein Denkrahmen über die Welt vermittelt, dessen Prämissen völlig betrügerisch sind. Jede Analyse, die nicht innerhalb dieses Rahmens stattfindet, wird bestenfalls als ignorant und schlimmstenfalls als gefährlicher Extremismus dargestellt.

Bevor wir auch nur einen einzigen eigenen Gedanken über Politik äußern, werden wir darauf trainiert, davon auszugehen, dass Wahlen real sind und dass die offizielle demokratisch gewählte Regierung die einzige Machtstruktur ist, die in unserem Land das Sagen hat. Wir werden darauf trainiert, davon auszugehen, dass Entscheidungen in unserer Regierung auf der Grundlage der Wahlentscheidungen zwischen zwei Parteien getroffen werden, die gegeneinander antreten und die Positionen vertreten, die bei wichtigen Themen am meisten Zustimmung in der Bevölkerung finden, um Stimmen zu gewinnen. Das ist alles kompletter Schwachsinn, aber es ist die Grundlage, auf der wir all unsere Ideen und Meinungen zu politischen Fragen aufbauen sollen.

Bevor wir auch nur einen einzigen eigenen Gedanken über die Regierung äußern, werden wir darauf trainiert, davon auszugehen, dass die Leute, die in unserem Land die Fäden ziehen, uns bekannt sind und offizielle Positionen in unserer Hauptstadt innehaben. Wir werden darauf trainiert, davon auszugehen, dass es offizielle Kanäle gibt, über die die Mächtigen zur Rechenschaft gezogen werden können und echte Veränderungen vorangetrieben werden können, wenn wir ein Problem mit dem Lauf der Dinge haben. Die Tatsache, dass wir tatsächlich von nicht gewählten Plutokraten und Imperiumsmanagern regiert werden, die oft keine Position in der offiziellen Regierung innehaben, wird nie ernsthaft in Betracht gezogen.

Bevor wir auch nur einen einzigen eigenen Gedanken über die Medien äußern, werden wir darauf trainiert, davon auszugehen, dass wir in einem freien Land mit einer freien Presse leben, anstatt in einer dystopischen Zivilisation, in der die Nachrichtenmedien als Propagandadienst unserer Herrscher fungieren. Wir sind darauf trainiert, davon auszugehen, dass einige Teile der Medien zwar offensichtliche Vorurteile in Bezug auf die von ihnen bevorzugte politische Mainstream-Fraktion haben mögen, es aber dennoch möglich ist, sich ein mehr oder weniger genaues Bild davon zu machen, was in der Welt geschieht, indem man sich beide Seiten dieser ideologischen Kluft anhört. Nichts davon ist wahr, aber es ist der Rahmen, in dem alle Mainstream-Analysen der westlichen Medien stattfinden.

Bevor wir auch nur einen einzigen eigenen Gedanken zur Außenpolitik äußern, werden wir darauf trainiert, davon auszugehen, dass die USA und ihre Verbündeten mehr oder weniger eine Kraft für das Gute in dieser Welt sind und dass alle Geschichten, die wir über die Regierungen und Gruppen hören, zu deren Zerstörung sie beitragen, mehr oder weniger wahr sind. Wir sind darauf trainiert, davon auszugehen, dass die westliche Machtstruktur zwar unvollkommen ist und hier und da Fehler machen kann, aber niemals aufhören darf, Fremde zu töten und zu tyrannisieren, denn wenn sie es tut, könnten die Bösen gewinnen. Die leicht quantifizierbare Tatsache, dass das zentralisierte Imperium der USA die mit Abstand tyrannischste und missbräuchlichste Machtstruktur der Welt ist, wird in der Diskussion nie erwähnt.

Dies ist der konzeptionelle Rahmen für das Denken über die Welt, für den die Menschen ausgebildet werden, zuerst in der Schule und dann für den Rest ihres Lebens durch die Massenmedien. Wenn sie an die Universität gehen, wie es die mächtigsten Menschen in unserer Gesellschaft in der Regel tun, dann wird ihnen dieser Rahmen noch viel aggressiver eingehämmert – insbesondere an den angesehensten Universitäten, aus denen die sogenannte „Elite“ in der Regel stammt.

Gedanken, die außerhalb dieses Rahmens entstehen, werden in der Mainstream-Politik, den Medien oder der Wissenschaft nicht ernst genommen. Sie werden vielleicht gelegentlich von Freunden bei einer Bong oder zwischen Kichern in einem Podcast aufgegriffen, aber sie werden am Rande gehalten. Dies wird durch die Art und Weise verstärkt, wie Menschen lernen, dass sie sich an eine bestimmte Denkweise halten müssen, um Einfluss und Erfolg zu erlangen, und so sicherstellen, dass auch die einflussreichsten Stimmen mit dem autorisierten Rahmen übereinstimmen.

Heftige Meinungsverschiedenheiten sind erlaubt, aber bevor die Debatte überhaupt beginnt, müssen sich alle Beteiligten an die Grundannahmen des offiziellen Rahmens halten. Danach kann man mit der anderen Seite dieser künstlich geschaffenen Kluft so leidenschaftlich streiten, wie man möchte, denn die eigenen Ideen können für die Machthaber keine ernsthafte Bedrohung darstellen.

Und das ist letztendlich der Grund, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht: weil es mächtigen Menschen so erfolgreich gelungen ist, die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit über Dinge denkt, zu manipulieren. Unser Geist wird mit Propaganda überschwemmt, die uns sagt, was wir denken sollen, aber noch wichtiger ist, dass sie uns formt und programmiert, wie wir über neue Informationen denken sollen, auf die wir stoßen könnten.

Die meisten von uns sind psychologisch so auf den Willen der Mächtigen ausgerichtet, dass wir gar nicht erst in die Lage kommen, über eine Opposition gegen den Status quo nachzudenken. Wir werden wie Vieh von Gedanken an Revolution und Veränderung ferngehalten und von streng kontrollierten Köpfen geführt, wie ein Bulle von der Nase durch den Ring geführt wird.

Wenn man erst einmal erkannt hat, wie allgegenwärtig diese Konditionierung ist, versteht man, warum es so schwierig ist, echte revolutionäre Bewegungen in Gang zu bringen. Wir werden uns erst dann befreien können, wenn wir einen Weg finden, unseren Geist zu befreien.

