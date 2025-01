https://www.trtworld.com/magazine/if-anne-frank-were-alive-she-would-write-about-the-genocide-in-gaza-18259771



„Wenn Anne Frank noch am Leben wäre, würde sie über den Völkermord in Gaza schreiben.“

Hajar Elkahlaoui

30. Januar 2025

Durch Kunst und Fürsprache stellen Befürworter die selektive Moral des Westens in Bezug auf Menschenrechte und die Krise in Gaza in Frage.

Dieses Foto eines jungen Mädchens, das im Flüchtlingslager Nuseirat in Gaza Brot backt, ist eines von vielen eindrucksvollen Bildern, die in der Ausstellung „Through My Eyes“ des PALI Think Hub zu sehen sind (Mahmoud Abu Hamda).

Trotz des anhaltenden Vorgehens Deutschlands gegen pro-palästinensischen Aktivismus versammelten sich letzte Woche Tausende in Kreuzberg zu einem „Siegesmarsch“ nach dem Waffenstillstandsabkommen, riefen „Freiheit für Palästina“ und trugen Schilder mit der Aufschrift „Waffenstillstand ist erst der Anfang“.

Widerstand kann sich nicht nur auf der Straße, sondern auch auf Galeriewänden manifestieren. Im vergangenen Sommer, als Bomben auf Gaza fielen, diente eine Ausstellung in Frankfurt als Fenster zu den Schrecken des Krieges in Palästina. Im Rahmen des Deutschen Palästinensischen Kulturfestivals zeugten eine Reihe von Fotografien, die von palästinensischen Journalisten aufgenommen wurden, von der sehr realen humanitären Katastrophe in Gaza und der Widerstandsfähigkeit der Menschen dort.

Ein Bild stach besonders hervor. Es wurde im April 2024 von Mahmoud Abu Hamda in Gaza aufgenommen: ein junges Mädchen, das inmitten der Ruinen des Flüchtlingslagers Nuseirat Brot knetet, während der Rauch von Bombenangriffen noch in der Luft liegt.

Als ein spanischer Junge dieses eindrucksvolle Bild sah, war er so bewegt, dass er zur Ausstellung zurückkehrte, um seine Ersparnisse in Münzen zu spenden, um den Palästinensern zu helfen, nachdem seine Mutter ihm erklärt hatte, welche Nöte die Kinder in Gaza ertragen müssen.

Die Ausstellung Through My Eyes (Durch meine Augen) reiste im vergangenen Jahr im Rahmen einer Sensibilisierungsinitiative von PALI Think Hub, einer Menschenrechtsorganisation, durch weite Teile Europas.

Emma Lo, eine der Gründerinnen von PALI Think Hub, prangert die Doppelmoral des Westens gegenüber Palästinensern an (PALI Think Hub).

Die NGO wurde von Emma Lo, einer italienisch-amerikanischen Expertin für internationales Recht mit Sitz in der Schweiz, und Lise, einer französisch-palästinensischen Absolventin der Internationalen Beziehungen mit Sitz in Deutschland, ins Leben gerufen. Ihre Mission: die humanitäre Krise in Gaza aufzudecken und die menschlichen Schicksale wiederherzustellen, die oft hinter Medienstatistiken und Militärberichten verloren gehen.

„Through My Eyes konfrontiert die Menschen oft mit der harten Realität des Lebens unter Besatzung und Völkermord in Gaza – viele zum ersten Mal. Anstatt einfach wegzugehen, sehen wir, wie sie innehalten, nachdenken, Fragen stellen und sogar mit Freunden zurückkehren, um das Gespräch fortzusetzen„, sagt Lo.

“Wir möchten, dass die Menschen fühlen, nicht nur sehen“

„Die Förderung von Verbindungen steht im Mittelpunkt unserer Ausstellungen“, erklärt sie. “Wir wollen die Erfahrungen der Palästinenser menschlicher machen, über abstrakte Debatten hinausgehen und zu etwas zutiefst Persönlichem gelangen. Menschen handeln, wenn sie eine Beziehung haben.“

Emmas Empathie für die Unterdrückten wurde schon früh geprägt. Mit zehn Jahren las sie Das Tagebuch der Anne Frank und war beeindruckt von der Fähigkeit des jungen Mädchens, die Schrecken des Nationalsozialismus mit einer Stimme zu dokumentieren, die ihrer eigenen so nahe kam.

„Damals haben mich Biografien von Menschen, die die Geschichte geprägt haben, besonders angesprochen, aber Annes Geschichte stach heraus, weil sie von einem Mädchen in ihrem Alter erzählt wurde, mit einer unschuldigen und nachvollziehbaren Perspektive“, sagte sie TRT World. Anne Frank war ein deutsch-jüdisches Mädchen, das sich während des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Familie im von Deutschland besetzten Amsterdam versteckte, um der Verfolgung durch die Nazis zu entgehen.

Während der 25 Monate, die ihre Familie im Versteck verbrachte, führte sie ein Tagebuch, in dem sie ihr Leben in lebhaften Details dokumentierte. Anne starb 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Ihr Tagebuch sollte jedoch zu einem der einflussreichsten Bücher der Welt werden.

Für Lo ist Annes Geschichte heute schmerzhaft relevant und erinnert an das Leid in Gaza. „Anne träumte davon, Journalistin zu werden. Wenn sie jetzt leben würde, würde sie über den Völkermord in Gaza schreiben.“

Junge palästinensische Frauen, die die Krise im heutigen Gaza dokumentieren, beweisen den gleichen Mut, sagt Lo. „Journalistinnen wie Bisan Owda, Plestia Alaqad, Lama Jamous und Hind Khoudary geben der palästinensischen Sache eine Stimme und halten die Schrecken fest, die sie täglich miterleben. Ihr Beitrag ist so kraftvoll wie Anne Franks Tagebuch, und doch sind sie nicht nur ein Echo der Vergangenheit – sie schaffen ihr eigenes Vermächtnis.“

Bereits im Alter von 12 Jahren hatte Lo bei Bildungsveranstaltungen drei Holocaust-Überlebende kennengelernt. Ihre Aussagen haben sie zu einer Überzeugung gebracht: Schweigen angesichts von Ungerechtigkeit bedeutet Mittäterschaft. „Ich habe gelernt, dass die Welt brutal sein kann, aber sich für die Menschenrechte einzusetzen, ist einer der mächtigsten Akte des Widerstands.“

Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit – für wen?

Obwohl Lo in der multikulturellen Landschaft von Washington, D.C., aufwuchs, kam sie dank ihrer Eltern erst als Jugendliche zum ersten Mal mit der palästinensischen Geschichte in Berührung.

Andere

PALI Think Hub zielt darauf ab, die Vorstellung zu widerlegen, dass Israels Handlungen in Palästina ein fernes oder isoliertes Problem sind (Darya Malets).

„Obwohl Anne Frank in einem Tagebucheintrag vom 8. Mai 1944 Palästina erwähnt, habe ich beschämenderweise erst mit 15 Jahren von Palästina nach 1948 gehört“, erinnert sie sich.

Das Buch „Gaza: An Inquest into Its Martyrdom“ des jüdisch-amerikanischen Autors Norman G. Finkelstein war ein wichtiger Punkt in ihrem Lernprozess. Das Buch dokumentiert die militärischen Angriffe Israels auf Gaza, die Verletzung des Völkerrechts und die falsche Darstellung Palästinas in der westlichen Berichterstattung.

Die Werte, die Lo in der Schule vermittelt wurden – Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit – begannen sich aufzulösen. „Die Freiheiten, für die die USA eintreten, wie das Recht auf Selbstbestimmung und Gerechtigkeit, werden aufgegeben, wenn es um Palästina geht.“

Lo nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Heuchelei des Westens geht. “Die Staats- und Regierungschefs sollten sich schämen. Ihre selektive Anwendung der Menschenrechte untergräbt ihre Glaubwürdigkeit.“

Ein eklatantes Beispiel ist die unerschütterliche militärische Unterstützung der USA für Israel, trotz dessen eklatanter Verstöße gegen das Völkerrecht. Israel ist nach wie vor der größte Empfänger von US-Hilfe seit dem Zweiten Weltkrieg.

Andere

Westliche Narrative durch Kunst in Frage stellen (Darya Malets).

„Es ist ganz einfach“, sagt Lo. ‚Regierungen sollten aufhören, Gewalt zu finanzieren. Anstatt Zerstörung zu schüren, sollten diese Ressourcen in den Aufbau einer besseren Zukunft investiert werden.“

Für sie ist es nicht nur eine Entscheidung, Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen, sondern eine Verpflichtung. ‘Ich kann nicht behaupten, für Gerechtigkeit einzutreten, während ich die Handlungen meiner eigenen Regierungen ignoriere. Diese Narrative in Frage zu stellen, ist eine Pflicht.“

Mit PALI Think Hub widerlegen Emma Lo und Lise die Vorstellung, dass die Handlungen Israels in Palästina ein fernes oder isoliertes Problem darstellen. „Die Verweigerung von Rechten an einem Ort schwächt sie überall“, fügt sie hinzu.

Hajar Elkahlaoui ist eine in Marokko ansässige Multimedia-Journalistin, die sich auf MENA-Angelegenheiten sowie Kunst und Kultur spezialisiert hat.

