Siedlungsexpansion, Völkermord und das Zwei-Staaten-Paradigma von Ramona Wadi

Siedlungsexpansion, Völkermord und das Zwei-Staaten-Paradigma

4. Juli 2024

Eine Gesamtansicht der jüdischen Siedlung Efrat in Bethlehem, Westjordanland, am 30. März 2024. (Wisam Hashlamoun – Anadolu Agency)

Während der vom Westen gebilligte, langsame Völkermord im besetzten Westjordanland weitergeht, bezeichnete Israels Finanzminister Bezalel Smotrich die Genehmigung des zionistischen Regimes für 5.300 neue Siedlungseinheiten als „Vereitelung der Gefahr eines palästinensischen Staates“. Die vorgesehene Legitimierung von fünf Siedlungsaußenposten, so Smotrich, sei eine Vergeltung für die fünf Länder – Spanien, Slowenien, Irland, Armenien und Norwegen -, die kürzlich einen palästinensischen Staat anerkannt haben. Israel spielt Politik wie ein zänkisches Kleinkind, nur mit tödlichen Folgen.

„Ein palästinensischer Staat im Herzen Israels ist eine existenzielle Gefahr“, erklärte Smotrich. Wie steht es mit der existenziellen Gefahr des israelischen Kolonialgebildes im Herzen Palästinas? Die Gefahr geht von Israel und der Schaffung eines Siedlerkolonialstaates im historischen Palästina aus, aber die Zweistaatenrhetorik schützt jetzt sowohl die Siedlungsexpansion als auch den Völkermord.

STELLUNGNAHME: Statistiken zum Schweigen bringen, Völkermord zum Schweigen bringen, das Leben und die Erinnerung der Palästinenser verraten

„Einseitige Aktionen wie die Ausweitung von Siedlungen und die Legalisierung von Außenposten sind einer Zwei-Staaten-Lösung abträglich“, sagte der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel. Aber die Fokussierung auf den Siedlungsausbau als einzige Bedrohung normalisiert nicht nur die übliche Rhetorik zu Israels einseitiger De-facto-Annexion palästinensischer Gebiete, sondern auch das ohrenbetäubende Schweigen in Ihrer Nachbarschaft zum Völkermord, Herr Patel.

Das längst überholte Zwei-Staaten-Paradigma hat nur noch eine Rolle zu spielen: den Schutz des israelischen Kolonialunternehmens.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat ihre Übertreibungen in letzter Zeit noch gesteigert, indem sie das Wort Kolonisten und Kolonisierung in ihre Erklärungen aufgenommen hat, aber sie tut nichts, um sich bei der tatsächlichen Verurteilung des Kolonialismus zu unterscheiden. Im Gegenteil, ihre Erklärungen bleiben dem kolonialen Narrativ völlig verhaftet, da sie nicht zum Ausdruck bringen, dass der internationale Konsens nicht antikolonial ist. In ihrem typischen Stil beschrieb die offizielle Nachrichtenagentur der PA, Wafa, die Siedlungsaktivitäten als Ausdruck der „offiziellen israelischen Missachtung des internationalen Konsenses, der die Kolonisierung als Hindernis für die Zweistaatenlösung ablehnt“.

Die Kolonisierung ist jedoch kein Hindernis für das Zweistaatenparadigma, sondern wird durch dieses geschützt. Die Zwei-Staaten-„Lösung“ ist kein dekoloniales Projekt; sie ermöglicht es Israel, seinen siedler-kolonialen Charakter beizubehalten, während die Palästinenser im hypothetischen Zwei-Staaten-Szenario weiterhin mit Gebietsverlusten zu kämpfen haben.

Während Begriffe wie Zweistaatenlösung und internationaler Konsens immer noch in den Mund genommen werden, obwohl sie bedeutungslos sind, führen die Ausweitung der Siedlungen im besetzten Westjordanland und der Völkermord im Gazastreifen allen Regierungen und internationalen Institutionen vor Augen, wie Israel das Völkerrecht unbrauchbar gemacht hat.

READ: Israel: Durchgesickertes Dokument enthüllt Plan zur Vertreibung der Palästinenser nach Ägypten

Die Zwangsvertreibung erfolgt im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland in unterschiedlichem Tempo, am schnellsten im Gazastreifen, wo seit dem 7. Oktober schätzungsweise 1,9 Millionen Menschen zwangsumgesiedelt wurden. „Wir schätzen, dass neun von zehn Menschen im Gazastreifen seit Oktober mindestens einmal, wenn nicht sogar bis zu zehnmal, vertrieben wurden“, sagte der Leiter des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, Andrea de Domenico. Im besetzten Westjordanland wurden seit 2009 bis heute schätzungsweise 16 709 Palästinenser vertrieben.

Und was geschieht in Gaza, wenn Israel feststellt, dass die Hamas ausgelöscht ist? Für Israels rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir steht die Besiedlung des Gazastreifens mit Siedlungen ganz oben auf der Tagesordnung. „Nur durch eine dichte Präsenz jüdischer Siedlungen im gesamten Gazastreifen wird es möglich sein, die Fortsetzung terroristischer Bedrohungen zu verhindern und den Feind abzuschrecken“, so die Lobbygruppe der Knesset, die auf eine koloniale Besiedlung des Gazastreifens drängt. Nur Israels westliche Unterstützer weigern sich, die Zusammenhänge zu erkennen.

