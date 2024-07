https://www.middleeasteye.net/news/euro-2024-erdogan-attend-turkeys-quarter-final-after-grey-wolves-spat



Euro 2024: Erdogan wird nach dem Streit mit den Grauen Wölfen dem Viertelfinale der Türkei in Berlin beiwohnen

Von Ragip Soylu

in Ankara

4. Juli 2024

Die Verbündeten des türkischen Präsidenten haben den Streit mit Deutschland eskalieren lassen, nachdem die Uefa eine Untersuchung gegen einen türkischen Fußballspieler eingeleitet hatte, der nach dem Sieg gegen Österreich eine nationalistische Geste gemacht hatte

Die Fahne der türkischen ultranationalistischen Gruppe Graue Wölfe in der Menge beim Uefa Euro 2024-Spiel zwischen Österreich und der Türkei in Leipzig, Deutschland, am 2. Juli 2024 (Ronny Hartmann/AFP)

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird sich am Samstag das Viertelfinalspiel der Uefa Euro 2024 zwischen der Türkei und den Niederlanden in Berlin ansehen, wie zwei mit den Reiseplänen des Präsidenten vertraute Quellen gegenüber Middle East Eye erklärten.

Erdogans Entscheidung, das Spiel zu besuchen, folgt auf die Absage einer geplanten Reise nach Aserbaidschan, wo er am Gipfeltreffen der Organisation Türkischer Staaten teilnehmen sollte. Stattdessen wird sein Vizepräsident an seiner Stelle teilnehmen.

Die Änderung der Pläne folgt auf eine Uefa-Untersuchung gegen den türkischen Fußballspieler Merih Demiral, der am Dienstag beim Spiel gegen Österreich das Zeichen der Grauen Wölfe gezeigt hat.

Das Zeichen wird eng mit der türkischen Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) in Verbindung gebracht, einem Partner in Erdogans Regierungsbündnis im Parlament.

Der Schritt der Uefa erfolgte, nachdem die deutsche Innenministerin Nancy Faeser am Mittwoch erklärt hatte, dass „die Symbole türkischer Rechtsextremisten in deutschen Stadien nichts zu suchen haben“.

„Die Fußball-Europameisterschaft als Plattform für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel“, sagte sie. „Wir erwarten von der Uefa, dass sie den Fall untersucht und Sanktionen in Betracht zieht.“

Der MHP-Vorsitzende Devlet Bahceli bezeichnete die Ermittlungen als „Provokation“ und eskalierte die Angelegenheit zu einer diplomatischen Krise zwischen Deutschland und der Türkei.

Das türkische Außenministerium hat den deutschen Botschafter in Ankara wegen der Uefa-Untersuchung zu einer formellen Rüge vorgeladen. In einer Erklärung kritisierte das Ministerium die Untersuchung und bezeichnete sie als inakzeptabel.

„Der vom deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz im September 2023 veröffentlichte Bericht betonte, dass nicht jede Person, die das Graue-Wölfe-Zeichen macht, als rechtsextrem gelten kann“, so das Ministerium.

„Und das Zeichen ‚Grauer Wolf‘ ist in Deutschland kein verbotenes Symbol. Die Reaktionen der deutschen Behörden auf Herrn Demiral werden als fremdenfeindlich angesehen.“

Einige türkische Medien deuteten an, dass Erdogans Besuch in Berlin eine Geste der Solidarität mit türkischen Nationalisten inmitten der Kontroverse war. Quellen, die mit dem Besuch vertraut sind, wiesen diese Vermutung jedoch zurück.

„Er will sich nur das Spiel ansehen“, sagte eine Quelle.

Die Grauen Wölfe, die offiziell als Ulku Ocaklari (Idealistische Herzen) bekannt sind, wurden in den 1960er Jahren von Alparslan Turkes gegründet, einem Oberst, der an dem Putsch von 1960 beteiligt war, der Premierminister Adnan Menderes stürzte. Ulku Ocaklari ist der Jugendflügel der MHP.

Historisch gesehen waren die Grauen Wölfe eine heftig antikommunistische Gruppe, die der Demokratie feindlich gegenüberstand und Gewalt gegen vermeintliche Feinde der Türkei befürwortete.

Unter der Führung von Devlet Bahceli haben die MHP und die Grauen Wölfe versucht, sich als gemäßigt darzustellen, die liberale Demokratie zu unterstützen und den offenen ethnischen Nationalismus herunterzuspielen. Kritiker sind jedoch der Meinung, dass dieser Wandel weitgehend oberflächlich ist.

Die französische Regierung hat die Organisation im Jahr 2020 verboten.

