Snowden bezeichnet israelischen Pager-Angriff als „nicht von Terrorismus zu unterscheiden“

17. September 2024

Ein israelischer Cyberangriff führte zur Detonation von Hunderten von Pagern, was in mehreren Regionen des Libanon, darunter Beirut, Bekaa und dem Süden, zu zahlreichen Opfern führte.

In einer Reihe von Tweets hat der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden nach einer Reihe von Pager-Explosionen im Libanon scharfe Kritik an „Israel“ geübt und die Aktionen als „rücksichtslos“ und mit Terrorismus vergleichbar bezeichnet.

Der libanesische Gesundheitsminister Firas Abiad bestätigte, dass bisher neun Menschen bei der Explosion von Pagern am Dienstag getötet wurden, und gab an, dass 2.750 Menschen verletzt wurden, darunter etwa 200 in kritischem Zustand, die in 100 Krankenhäusern behandelt werden.

Abiad gab in einer Pressekonferenz an, dass die meisten Verletzungen, die in der ersten von ihm bekannt gegebenen Bilanz aufgeführt waren, im Gesicht, an den Augen, an den Händen oder am Bauch auftraten.

Was Israel gerade getan hat, ist auf jede erdenkliche Weise rücksichtslos. Sie haben unzählige Menschen in die Luft gesprengt, die Auto fuhren (d. h. Autos, die außer Kontrolle waren), einkauften (Ihre Kinder sind im Kinderwagen und stehen hinter ihm in der Kassenschlange), usw. Nicht von Terrorismus zu unterscheiden.

– Edward Snowden (@Snowden) 17. September 2024

In seinen Tweets wies Snowden auf die Schwere der Situation hin und erklärte: „Was Israel gerade getan hat, ist in jeder Hinsicht rücksichtslos. Sie haben unzählige Menschen in die Luft gejagt, die Auto fuhren (d. h. Autos, die außer Kontrolle geraten waren), beim Einkaufen waren (Ihre Kinder stehen im Kinderwagen hinter ihm in der Kassenschlange) usw. Es ist nicht von Terrorismus zu unterscheiden.“

Er wies auch darauf hin, dass das Muster der Verletzungen – durchweg schwer und weit verbreitet – eher auf den Einsatz von platzierten Sprengsätzen als auf versehentliche Fehlfunktionen hindeutet. „Da immer mehr Informationen über die explodierenden Piepser im Libanon eingehen, scheint es jetzt wahrscheinlicher als unwahrscheinlich, dass es sich um implantierte Sprengsätze handelt und nicht um einen Hack. Warum? Zu viele konsistente, sehr schwere Verletzungen. Wenn überhitzte Batterien explodieren würden, würde man viel mehr kleine Brände und Fehlzündungen erwarten.“

Hisbollah schwört, auf den Pager-Cyberangriff Israels zu reagieren

Die islamische Widerstandsbewegung im Libanon – Hisbollah – machte die israelische Besatzung für die heimtückische Aggression durch den Cyberangriff voll verantwortlich, nachdem sie die Ergebnisse ihrer Untersuchung erhalten und die verfügbaren Daten zu den Pager-Detonationen heute Morgen geprüft hatte.

In einer neuen Erklärung bestätigte die Hisbollah, dass „Israel“ hinter dem Cyberangriff auf den Libanon stecke, bei dem Hunderte verletzt und mehrere Menschen im ganzen Land getötet wurden.

Der libanesische Widerstand bekräftigte, dass die Märtyrer und Verletzten den Kampf auf dem Weg von al-Quds inspirieren und sich für die Menschen in Gaza und im Westjordanland einsetzen sowie die fortgesetzte Unterstützung vor Ort [an der Nordfront] als Mittel zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands ausweiten.

Die Hisbollah schwor, auf die israelische Aggression auf eine Weise und zu einem Zeitpunkt zu reagieren, die die Besatzung nicht abschätzen oder vorhersehen kann.

„Der heimtückische und kriminelle Feind wird zweifellos für diesen abscheulichen Angriff seine gerechte Strafe erhalten, und zwar auf eine Weise, die sowohl erwartet als auch unvorhergesehen ist“, heißt es in der Erklärung.

Zuvor hatte der Widerstand bestätigt, dass ein zehnjähriges Mädchen und zwei seiner Mitglieder bei den Explosionen getötet wurden. Der libanesische Gesundheitsminister gab außerdem bekannt, dass acht Personen getötet und 2750 verletzt wurden, von denen sich 200 in einem kritischen Zustand befinden, verteilt auf 100 Krankenhäuser.

