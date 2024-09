https://english.almayadeen.net/news/politics/-israel–planted-explosives-in-pagers-sold-to-hezbollah–nyt



„Israel“ hat Sprengstoff in Pagern versteckt, die an die Hisbollah verkauft wurden: NYT

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: New York Times + Agenturen

18. September 2024

Die Hisbollah bestellte die Pager bei Gold Apollo, die Berichten zufolge manipuliert wurden, bevor sie im Libanon ankamen.

„Israel“ habe Sprengstoff in einer kürzlich in den Libanon importierten Charge von Pagern der Marke Taiwanese platziert und am Dienstag eine Operation gegen die Hisbollah durchgeführt, berichtete die New York Times unter Berufung auf US-amerikanische und andere über den Angriff informierte Beamte.

Die von der Hisbollah bei Gold Apollo bestellten Pager seien manipuliert worden, bevor sie im Land ankamen, erklärten einige Beamte. Die meisten Pager waren die Modelle AR924, aber die Lieferung umfasste laut NYT auch drei weitere Modelle des Unternehmens.

Der taiwanesische Hersteller Gold Apollo gab an, dass die Pager von einem europäischen Unternehmen hergestellt und entwickelt wurden, sagte CEO Hsu Chin-Kuang am Mittwoch.

„Die Pager wurden sowohl im Ausland entwickelt als auch hergestellt, sodass sie nichts mit Taiwan zu tun haben“, wurde der Geschäftsführer vom taiwanesischen Nachrichtenportal CTWANT zitiert.

Er sagte auch, dass Gold Apollo vor etwa drei Jahren eine Kooperationsvereinbarung mit einem europäischen Unternehmen unterzeichnet habe, das zunächst nur am Vertrieb von Gold Apollo-Produkten beteiligt war, später aber mit der eigenständigen Entwicklung der an den Explosionen beteiligten Pager begann.

Das Sprengmaterial mit einem Gewicht von weniger als 60 Gramm wurde laut zwei Beamten neben der Batterie in jedes Gerät implantiert. In die Pager wurde außerdem ein eingebauter Schalter eingesetzt, der eine Detonation des Sprengstoffs aus der Ferne ermöglichte.

Drei Beamte gaben an, dass die Geräte so programmiert waren, dass sie mehrere Signaltöne ausgaben, bevor sie explodierten.

Es ist unklar, wann die Geräte bestellt wurden oder im Libanon ankamen. Mehrere Beamte gaben jedoch an, dass über 3.000 Pager bei dem taiwanesischen Unternehmen bestellt und an Mitglieder der Widerstandsbewegung im ganzen Land verteilt wurden.

Hisbollah beschuldigt „Israel“ eines groß angelegten Cyberangriffs

Die Pager empfingen um 15:30 Uhr eine Nachricht, die jedoch den Sprengstoff auslöste und 11 Menschen tötete und über 2.700 verletzte, wie der libanesische Gesundheitsminister gegenüber den staatlichen Medien mitteilte.

Die Hisbollah beschuldigte „Israel“, den elektronischen Angriff inszeniert zu haben.

Unabhängige Cybersicherheitsexperten bestätigten anhand von Filmmaterial des Angriffs, dass die Stärke und Geschwindigkeit der Explosionen durch eine Art Sprengstoff verursacht wurden.

„Diese Pager wurden wahrscheinlich auf irgendeine Weise modifiziert, um diese Art von Explosionen zu verursachen – die Größe und Stärke der Explosion deutet darauf hin, dass es nicht nur die Batterie war“, erklärte Mikko Hyppönen, Forschungsspezialist beim Softwareunternehmen WithSecure und Berater für Cyberkriminalität bei Europol.

