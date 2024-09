Gaza live: Russia says Lebanon pager attack aimed to ‚provoke a major war‘ At least 12 killed and at least 2,750 wounded after Hezbollah pagers exploded

Live aus Gaza: Russland sagt, der Angriff auf die Pager im Libanon zielte darauf ab, „einen großen Krieg zu provozieren“

Mindestens 12 Tote und mindestens 2.750 Verwundete nach Explosion der Hisbollah-Pager

Wichtige Punkte

Hilfsorganisationen sagen, dass Israel 83 Prozent der Lebensmittelhilfe für Gaza blockiert

Französischer Botschafter in Israel warnt vor Krieg mit Hisbollah

Bombenanschläge in Gaza gehen weiter

Live-Updates

Palästinensischer Arzt Ziad al-Dalou stirbt in israelischer Haft, nachdem er aus dem al-Shifa-Krankenhaus entführt wurde

vor 16 Minuten

Ein Arzt palästinensischer Herkunft, der von israelischen Streitkräften aus dem al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt entführt wurde, ist in deren Gewahrsam gestorben, wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte.

Ziad Mohammed al-Dalou, ein Arzt für Innere Medizin, ist der dritte Arzt, der in israelischen Gefängnissen gestorben ist, wo in den letzten 11 Monaten mindestens 60 palästinensische Gefangene durch weit verbreitete Folter getötet wurden.

Dalou wurde am 18. März zusammen mit Dutzenden anderen Mitarbeitern des Gesundheitswesens aus dem al-Shifa-Krankenhaus verschleppt, als israelische Streitkräfte die Einrichtung in einem zweiwöchigen Angriff überfielen.

Der tödliche Angriff zerstörte das Krankenhaus, das die größte und am besten ausgestattete medizinische Einrichtung im Gazastreifen war. Nach dem Abzug der israelischen Streitkräfte wurden Dutzende Leichen in Massengräbern in den Innenhöfen des Krankenhauses gefunden.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurde Dalou während der Ausübung seiner Tätigkeit im Krankenhaus festgenommen.

Tödliche Pager-Explosionen im Libanon: Was wir bisher wissen

Vor 1 Stunde

Mindestens 12 Menschen wurden getötet und fast 3.000 verletzt, als am Dienstag Pager, die von Mitgliedern der Hisbollah häufig zur Kommunikation verwendet werden, fast gleichzeitig im gesamten Libanon explodierten.

Die Einzelheiten der Durchführung dieses hochentwickelten Angriffs sind noch unklar, obwohl die Hisbollah ihren Gegner Israel dafür verantwortlich gemacht hat. Das israelische Militär hat sich bisher geweigert, sich dazu zu äußern.

Hier ist, was wir bisher wissen.

EU-Außenbeauftragter verurteilt zivile Opfer bei Pager-Explosionen im Libanon

vor 1 Stunde

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell äußerte sich besorgt über die zivilen Opfer der jüngsten Pager-Explosionen im Libanon und sagte: „Auch wenn die Angriffe scheinbar gezielt waren, haben sie schwere und wahllose Kollateralschäden verursacht, wobei auch Zivilisten, darunter Kinder, zu den Opfern gehören.“

Borrell betonte die Ernsthaftigkeit der Situation und fügte hinzu: „Ich finde das zutiefst beunruhigend. Ich verurteile diese Angriffe aufs Schärfste, die die Sicherheit und Stabilität des Libanon bedrohen und das Risiko einer regionalen Eskalation erhöhen.“

Er bekräftigte auch das Engagement der EU, einen umfassenden Krieg zu verhindern, und warnte, dass ein solcher Konflikt ‚schwerwiegende Folgen für die Region und darüber hinaus‘ haben würde.

Acht Palästinenser bei israelischem Luftangriff im Zentrum von Gaza getötet und verletzt

vor 1 Stunde

Ein israelischer Luftangriff auf eine Schule, in der vertriebene Zivilisten in Shujaiya, einem Stadtteil im Osten von Gaza-Stadt, Zuflucht gesucht hatten, tötete und verletzte laut Al Jazeera acht Menschen.

Die Schule war einer von vielen Orten, an denen Zivilisten inmitten der anhaltenden Gewalt in der Region Zuflucht gesucht hatten.

Israelischer Pager-Angriff sollte „einen großen Krieg im Nahen Osten provozieren“, sagt Russland

vor 1 Stunde

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, verurteilte am Dienstag die von Israel unterstützten Pager-Explosionen im Libanon und bezeichnete sie als „einen weiteren Akt hybrider Kriegsführung“, der Tausende unschuldiger Zivilisten zum Ziel hatte.

In einer Erklärung sagte Sacharowa: „Es scheint, dass die Organisatoren dieses High-Tech-Angriffs absichtlich versucht haben, eine groß angelegte bewaffnete Konfrontation zu schüren, um einen großen Krieg im Nahen Osten zu provozieren.“

Das Ministerium hatte zuvor eine Untersuchung des Vorfalls gefordert.

Britische NGOs fordern Regierung auf, UN-Resolution zum Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zu unterstützen

vor 2 Stunden

Mehr als ein Dutzend britische NGOs haben die britische Regierung aufgefordert, für eine UN-Resolution zu stimmen, die das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs von Anfang des Jahres unterstützt.

Die Resolution fordert die Umsetzung des Gutachtens des Gerichtshofs, einschließlich der Beendigung der Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel und der Aussetzung von Waffenlieferungen an Israel.

Die 15 NROs, die in und auf dem besetzten palästinensischen Gebiet und in Israel tätig sind, forderten das Vereinigte Königreich auf, die Resolution zu unterstützen und „konkrete Maßnahmen zur Einhaltung des Völkerrechts zu fordern, insbesondere bei der Umsetzung der Rechenschaftspflicht für anhaltende Verstöße im Gazastreifen und im Westjordanland“.

Die Gruppen forderten das Vereinigte Königreich außerdem auf, alle in der Stellungnahme des Gerichts dargelegten Verpflichtungen unverzüglich umzusetzen, einschließlich der Sicherstellung, dass das Vereinigte Königreich Israel nicht dabei unterstützt, seine illegale Präsenz in den besetzten palästinensischen Gebieten aufrechtzuerhalten, und alle Waffenexporte des Vereinigten Königreichs nach Israel auszusetzen.

Eine Abstimmung in der UN-Generalversammlung wird für Mittwochnachmittag in New York erwartet.

Libanesischer Gesundheitsminister spricht zu Opfern von Israels Pager-Bombenanschlägen

vor 2 Stunden

Das libanesische Gesundheitsministerium veröffentlicht offizielle Zahlen zu den israelischen Angriffen vom Montag:

Zwischen 2.750 und 2.800 Menschen wurden verwundet

1.850 wurden in Beirut verwundet

750 im Südlibanon

130 im Gouvernement Bekaa

12 wurden getötet, darunter ein achtjähriges Mädchen und ein zwölfjähriger Junge

Zwei Tote bei israelischem Bombenangriff auf ziviles Auto in Rafah

vor 2 Stunden

Zwei Palästinenser wurden getötet und mehrere andere verletzt, als ein israelischer Bombenangriff ein ziviles Auto im Gebiet al-Mawasi westlich von Rafah traf, wie Al Jazeera berichtete.

Erdogan kondoliert libanesischem Premierminister nach Pager-Anschlägen

vor 3 Stunden

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach dem libanesischen Premierminister Najib Mikati am Mittwoch in einem Telefonat sein Beileid zu den tödlichen Pager-Anschlägen im Libanon aus, die laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu Israel zugeschrieben werden.

Erdogan warnte Mikati auch vor den Gefahren der Versuche Israels, den Konflikt in Gaza auf die gesamte Region auszuweiten, und versicherte ihm, dass die Bemühungen, den Aktionen Israels entgegenzuwirken, fortgesetzt würden, berichtete Anadolu.

Israelische Streitkräfte töten 20 Palästinenser in den letzten 24 Stunden

vor 3 Stunden

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben israelische Angriffe in Gaza in den letzten 24 Stunden mindestens 20 Tote und 54 Verletzte gefordert.

Mit dieser neuesten Meldung steigt die Zahl der Todesopfer im Krieg Israels gegen Gaza auf mindestens 41.272, wobei Tausende noch immer vermisst werden.

Seit dem 7. Oktober letzten Jahres wurden bei israelischen Angriffen außerdem mindestens 95.551 Menschen verletzt.

Die Spur der explodierenden Pager der Hisbollah führt zu leeren Büros in einem Wohngebäude in Ungarn

vor 3 Stunden

Die angegebene Adresse von BAC Consulting in Budapest befand sich in einer hauptsächlich von Wohngebäuden gesäumten Straße in einem Außenbezirk, wie Reuters berichtete. Der Name des Unternehmens war auf einem A4-Blatt an der Glastür angebracht.

Eine Person im Gebäude, die anonym bleiben wollte und mit Reuters sprach, bestätigte, dass BAC Consulting unter dieser Adresse registriert war, aber keine physische Präsenz vor Ort hatte.

Mehrere andere Unternehmen waren ebenfalls an diesem Standort registriert, aber keines reagierte auf Telefonanrufe oder persönliche Anfragen von Reuters.

Cristiana Barsony-Arcidiacono, CEO von BAC Consulting, gibt in ihrem LinkedIn-Profil an, dass sie als Beraterin für verschiedene Organisationen, darunter die Unesco, tätig war.

Auf E-Mails von Reuters antwortete sie jedoch nicht. Auf der Website des Unternehmens wird keine Beteiligung an der Herstellung erwähnt.

Belgiens stellvertretende Ministerpräsidentin verurteilt „Terroranschlag“ im Libanon und in Syrien

vor 3 Stunden

Die stellvertretende belgische Ministerpräsidentin Petra De Sutter verurteilte den „massiven Terroranschlag“ im Libanon und in Syrien, bei dem Tausende verletzt wurden.

In einem Beitrag auf X bezeichnete sie ihn als „brutale Eskalation der Gewalt“.

„Schweigen ist keine Option. Eine internationale Untersuchung ist notwendig. Das Blutvergießen muss ein Ende haben“, erklärte sie.

Russland fordert Untersuchung nach Pager-Explosionen im Libanon

vor 4 Stunden

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte in St. Petersburg gegenüber den russischen Medien, dass ‚die Ereignisse [im Libanon] gestern eine Untersuchung und internationale Aufmerksamkeit für dieses Thema erfordern‘.

Palästinensisches Gesundheitsministerium verurteilt Tod eines Arztes aus Gaza in israelischem Gefängnis

vor 4 Stunden

Das palästinensische Gesundheitsministerium verurteilte den Tod von Dr. Ziad Muhammad al-Dalu, der von israelischen Streitkräften illegal inhaftiert wurde, während er im al-Shifa Medical Complex in Gaza arbeitete, wie aus einer Erklärung des Ministeriums hervorgeht.

„Das Ministerium verurteilt dieses abscheuliche Verbrechen gegen palästinensisches medizinisches Personal und betrachtet die gezielte Gewalt gegen Gesundheitspersonal bei der Ausübung seiner humanitären Pflichten als eklatante Verletzung des humanitären Völkerrechts und aller internationalen Konventionen“, heißt es in der Erklärung.

Dalu wurde am 18. März von israelischen Streitkräften festgenommen, wie das Gesundheitsministerium berichtete.

„Die anhaltenden Verstöße gegen das medizinische Personal stellen einen systematischen Angriff auf das palästinensische Volk und seine Institutionen dar“, erklärte das Ministerium.

„Wir betonen, dass die internationale Gemeinschaft die [israelische] Besatzung für ihre Verbrechen gegen medizinisches Personal und Zivilisten zur Rechenschaft ziehen muss.“

Der Krieg Israels gegen Gaza hat laut einem Bericht des palästinensischen Gesundheitsministeriums vom Dienstag mehr als 1000 palästinensische medizinische Mitarbeiter getötet.

Der israelische Pager-Angriff wurde früher durchgeführt, nachdem die Hisbollah Verdacht geschöpft hatte

vor 4 Stunden

Die Entscheidung, den Pager-Angriff auszuführen, der Israel zugeschrieben wird, wurde nach einem Geheimdienstverstoß, an dem zwei Hisbollah-Agenten beteiligt waren, die die manipulierten Geräte entdeckten, „aufgezwungen“, teilten hochrangige regionale Geheimdienstquellen am Mittwoch Al-Monitor mit.

Dem Bericht zufolge brach innerhalb des israelischen Verteidigungsapparats eine „intensive Debatte“ aus, nachdem bekannt wurde, dass der Plan kompromittiert worden war.

Ursprünglich bestand die Strategie Israels darin, die Pager nur im Falle eines umfassenden Krieges mit der Hisbollah einzusetzen, um sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Der Plan wurde jedoch beschleunigt und am Dienstag ausgeführt.

Darüber hinaus teilten drei US-Beamte Barak Ravid von Axios mit, dass der Angriff durch die zunehmende Besorgnis Israels ausgelöst wurde, dass die Hisbollah ihre Operation aufgedeckt haben könnte. „Es war ein Moment, in dem man die Gelegenheit nutzen oder sie verstreichen lassen musste“, bemerkte ein US-Beamter.

