Solidarity is a verb, repression is a reality European governments are clamping down on any and all attempts to show solidarity with Palestine, going as far as to deny employment to Palestine supporters, including the author, accusing them of anti-Semitism.

Solidarität ist ein Verb, Unterdrückung ist eine Realität

Von Hanna EidHanna Eid

Quelle: Al Mayadeen Englisch

27. Oktober 2023

Die europäischen Regierungen gehen gegen alle Versuche vor, Solidarität mit Palästina zu zeigen, und gehen sogar so weit, Palästina-Unterstützern, einschließlich des Autors, die Beschäftigung zu verweigern und sie des Antisemitismus zu beschuldigen.

Die herrschenden Cliquen in Berlin und Paris haben in den letzten zwei Wochen versucht, Pro-Palästina-Kundgebungen zu verhindern oder anderweitig zu kriminalisieren, was auf heftigen Widerstand gestoßen ist.

Derzeit setzt die französische Regierung die Polizei ein, um Palästinenser und ihre Verbündeten auf der Straße zu brutalisieren und Tränengas und Wasserwerfer gegen uns einzusetzen. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer zunehmend faschistisch geprägten Politik in beiden Ländern. Die Regierung in Paris leidet unter einer Reihe von Staatsstreichen in Westafrika, die dazu geführt haben, dass eine antikoloniale nationale Bourgeoisie des Militärs die Macht in Mali, Burkina Faso und Niger übernommen hat.

Macron und andere französische Vertreter des neoliberalen Faschismus versuchen, Wege zu finden, um ihre militärische Präsenz auf dem Kontinent nach einer solchen Abfuhr aus Bamako, Niamey und Ouagadougou aufrechtzuerhalten.

Georges Ibrahim Abdallah sitzt immer noch im Gefängnis von Lannemezan in Frankreich, weil er für die Rechte der Palästinenser im Widerstand gegen den Kolonialismus kämpft. Das Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network hat sich an vorderster Front für die Freilassung von Abdallah eingesetzt, und dieselbe Gruppe sieht sich nun in Deutschland mit Repressionen konfrontiert, mit Drohungen, die Organisation zu verbieten, und mit Drohungen, Führer der Bewegung wie Ziad Abdulnasser abzuschieben.

Diese Repression in Deutschland ist nicht neu: 2017 bezeichnete der Münchner Stadtrat BDS als „antisemitische“ Bewegung, und obwohl gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt wurde und sie nach deutschem Bundesrecht als verfassungswidrig gilt, verabschiedete der Bundestag 2019 ein Bundesgesetz, das BDS als antisemitische Bewegung einstuft. Im Jahr 2008 wurde aufgedeckt, dass Deutschland und „Israel“ im Geheimen ein nukleares Warnsystem entwickelten, und 2023 kaufte Deutschland das Raketensystem Arrow 3 von „Israel“, um es der Banderiten-Clique in Kiew zur Verfügung zu stellen.

Von den Sälen des Bundestages aus durchdringt eine antipalästinensische Stimmung einen Großteil der deutschen Gesellschaft. Außerhalb der Regierungsclique in Berlin gibt es in Deutschland eine Bewegung, die sich „antideutsch“ nennt. Diese Bewegung entstand aus einer Spaltung der deutschen Linken in den 1990er Jahren, bei der sich Antiimperialisten für die Solidarität mit Palästina entschieden, während Trotzkisten, Anarchisten und Liberale erklärten, dass marxistische Imperialismustheorien „strukturell antisemitisch“ seien und die Antideutschen daher „Israel“ als Beispiel für einen wirklich linken Staat ansehen.

Natürlich ist die Analyse der antideutschen Bewegung nicht glaubwürdig und entspringt der „Deutschen Schuld“ für die Massaker an den Juden im Zweiten Weltkrieg. Für viele bleibt die Frage offen, warum Deutschland nicht einen seiner 16 Staaten für einen jüdischen Staat aufgibt, wenn es sich so schlecht fühlt für die Gräueltaten, die es begangen hat. Es ist klar, dass Deutschland von einem Schatten faschistischer Politik durchzogen ist, und das sollte in diesem und anderen Artikeln nicht vergessen werden.

Diese Unterdrückung in Deutschland hat mich persönlich betroffen, und was ich jetzt erzähle, erzähle ich hier zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Im August wurde mir eine Forschungsstelle und eine Doktorandenstelle in Deutschland verweigert, weil ich auf der englischen Website von Al Mayadeen geschrieben hatte. Die Begründung für die Verweigerung der Stelle war, dass ich in meinen Schriften „zu parteiisch über Palästina“ sei. Der Leiter der Nachwuchsforschungsgruppe wollte nicht des „Antisemitismus“ beschuldigt werden und widerrief daher das Stellenangebot nur einen Monat bevor ich mein ganzes Leben in die Hand nehmen und nach Deutschland ziehen sollte. Während der Gegenstand der Forschung also der Antiimperialismus in Afrika ist, gilt das gleiche Gefühl nicht für die Palästinenser, die in Westasien gegen Kolonialismus und Imperialismus kämpfen.

Ich habe nichts als Mitleid mit den Europäern, die in diese Falle der falschen Gleichwertigkeit tappen, weil sie von ihren korrupten Regierungen als Geiseln gehalten werden. Jeder, der meine Schriften liest, wird keine Spuren von Antisemitismus finden, den ich als Muslim für einen Schandfleck des menschlichen Geistes halte. Nur weil ich für das Recht meines Volkes eintrete, sich dem Kolonialismus zu widersetzen, wurde mir eine Stelle verweigert, die ich aufgrund meiner Verdienste verdient hätte. Doch trotz des emotionalen Leids auf meiner Seite ist diese Arbeitsverweigerung nicht mehr als ein Staubkorn im Vergleich zu unseren Märtyrern und heldenhaften Soldaten im Widerstand, die jede Minute, jede Stunde und jeden Tag, an dem dieses illegale Gebilde existiert, Gewalt und Tod erleiden. Denjenigen, die die zionistische Kolonie verteidigen – sei es durch bewusste Unterstützung oder dadurch, dass sie nicht den Mut finden, Palästina laut zu verteidigen – möchte ich einen Leuchtturm in unserem Kampf, Ahmad Sa’adat, zitieren: „Was Sie als eine Liste von Anschuldigungen bezeichnen … sind in Wirklichkeit meine patriotischen Pflichten“. Es ist die patriotische Pflicht eines jeden Palästinensers überall auf der Welt, mit unserem tapferen Widerstand in seinem Kampf gegen Tyrannei und koloniale Besatzung an einer Seite zu stehen. Ich danke Al Mayadeen, dass er mir eine Plattform bietet, um die antiimperialistische Botschaft zu verbreiten.

In den Vereinigten Staaten sind Palästinenser und pro-palästinensische Gruppen in gleicher Weise mit Repressionen konfrontiert. Im Jahr 2021 haben 35 der 50 US-Bundesstaaten eine Art Anti-BDS-Gesetz in Kraft gesetzt. Inmitten dieser heroischen Operation bekräftigt die US-Regierung ihre Unterstützung für das, was Aktivisten als „ewige Kriege“ bezeichnet haben. Dies geht aus einem Bericht von Al Mayadeen hervor:

Am späten Montagabend wurde berichtet, dass das Weiße Haus ein Unterstützungspaket vorbereitet, das neben der Hilfe für die Ukraine, der Finanzierung der Verstärkung der US-Mexiko-Grenze und der Hilfe für Taiwan auch Hilfe für „Israel“ beinhaltet.

In der Zwischenzeit werden antizionistische Juden in Amerika von ihren Gemeinden schikaniert und von ihren zionistischen Glaubensbrüdern als niederträchtig und abscheulich beschimpft. Ein jüdischer Samstagsschullehrer in der Nähe von Chicago wurde entlassen, weil er an einer Pro-Palästina-Kundgebung teilgenommen hatte, und andere wurden von ihren Familien und Synagogen geächtet, weil sie für Wahrheit und Gerechtigkeit eintraten.

Die „Holy Land Five“ – fünf Palästinenser in den USA, die beschuldigt werden, über ihre Wohltätigkeitsorganisation „Terrorismus zu finanzieren“ – sind nach wie vor hinter Schloss und Riegel, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie in nächster Zeit freigelassen werden. Im Jahr 2018 wurde einer im Bundesstaat Texas tätigen Sprachpathologin eine Vertragsverlängerung verweigert, weil sie sich weigerte, einen „Treueschwur“ auf den Staat „Israel“ zu unterschreiben.

Vor der Operation „Al-Aqsa-Flut“ wurden Palästinenser und Araber in den USA unter Druck gesetzt, und jetzt dürfen Palästinenser nicht die kraftvolle Symbolik feiern, dass Palästinenser – sowohl Soldaten des Widerstands als auch Bürger des Gazastreifens – die Zäune durchbrechen, die dazu dienten, den Gazastreifen niederzuhalten. Viele Menschen in der amerikanischen und europäischen Linken fordern, dass die Palästinenser alle möglichen Vorbehalte und Ausnahmen für unsere Solidarität mit unserem Volk vor Ort einführen, anstatt zu untersuchen, wie ihre eigenen Gesellschaften Völkermord, Besatzung und Siedlerkolonialismus fördern und materiell unterstützen. In der Zwischenzeit müssen wir in unserer Hoffnung auf Befreiung und Frieden in der Region geeint und standhaft bleiben. Übersetzt mit Deepl.com

