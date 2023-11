https://www.middleeastmonitor.com/20231105-spain-neo-nazi-mercenary-among-others-helping-israel-in-gaza/



Israel setzt weiterhin Soldaten, Panzer und gepanzerte Fahrzeuge in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen ein, während die israelischen Angriffe am 27. Tag in Sderot, Israel am 02. November 2023 fortgesetzt werden. [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency]

Spanischer „Neo-Nazi“-Söldner hilft Israel in Gaza

5. November 2023

Die israelische Besatzungsarmee setzt im Rahmen ihrer völkermörderischen Kampagne gegen den belagerten Gazastreifen ausländische Söldner ein, wie die spanische Zeitung El Mundo am Freitag berichtete.

Unter den ausländischen Kämpfern befindet sich ein berüchtigter spanischer Söldner, der nach der russischen Invasion im vergangenen Jahr an der Seite ukrainischer Neonazis gekämpft hat. Pedro Diaz Flores wurde von den Russen für tot gehalten, ist aber nach Angaben der Zeitung, die ihn interviewt hat, am Leben und wohlauf.

„Ich kam also wegen der Wirtschaft, wegen des Geldes. Sie zahlen sehr gut, sie bieten gute Ausrüstung und die Arbeit ist ruhig. Es sind 3.900 Euro [4.187 Dollar] pro Woche, abgesehen von den zusätzlichen Einsätzen“, sagte er über seine Beweggründe, sich den Besatzungstruppen anzuschließen.

Er besteht jedoch darauf, dass er auf den besetzten Golanhöhen kämpft: „Wir leisten nur Sicherheitsunterstützung für Waffenkonvois oder die Truppen der israelischen Streitkräfte, die sich im Gazastreifen aufhalten, wir bekämpfen die Hamas nicht direkt und sind auch nicht an Angriffsoperationen beteiligt.“

„Wir sind für die Sicherheit der Kontrollpunkte und die Zugangskontrolle an den Grenzen von Gaza und Jordanien zuständig. Es gibt hier viele PMCs [private Militärfirmen] und sie teilen sich die Arbeit. Traditionell haben sie die Grenzübergänge zwischen Eliat und Aqaba bewacht“, fügte er hinzu.

Der Artikel zeigt ein Bild von Flores, 27, zusammen mit Kollegen an einem Grenzkontrollpunkt zum Gazastreifen.

Die IDF schalten in der Ukraine auf YouTube Anzeigen, um Mitglieder der ukrainischen Armee für die IDF zu rekrutieren. Wie lange noch, bis wir unser erstes Azov-Bataillon der IDF sehen und die Maske vollständig fällt?#Azov #IDF #Ukraine #Israel pic.twitter.com/BGmjmnp6aS

– Dylan Griffith (@LivingDadJoke) November 1, 2023

Letzten Monat kamen Spekulationen auf, dass die in der Ukraine stationierten Söldner begonnen haben, ihre Aufmerksamkeit auf die Unterstützung des israelischen Militärs zu lenken und sich diesem anzuschließen, während sich der Fokus des Westens auch auf die Unterstützung Israels verlagert hat, während es Kriegsverbrechen und Massaker an palästinensischen Zivilisten begeht.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj sagte gestern bei einem Briefing in Kiew mit der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen: „Es ist klar, dass der Krieg im Nahen Osten den Fokus von der Ukraine ablenkt“.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …