Starmers Säuberungsaktionen in der Labour-Partei sind zur Verhaftung von Palästina-Anhängern mutiert

Von Jonathan Cook

30. August 2024

Großbritanniens autoritärer neuer Premierminister weitet den Geltungsbereich bereits drakonischer Gesetze aus, um seine Kritiker als „Unterstützer“ des Terrorismus neu zu definieren

Die gestrige Verhaftung der Palästina-Solidaritätsaktivistin Sarah Wilkinson, die der Verhaftung des Journalisten Richard Medhurst in der vergangenen Woche folgte – beide mit der unwahrscheinlichen Behauptung, sie hätten gegen Abschnitt 12 des Terrorismusgesetzes verstoßen -, ist der endgültige Beweis dafür, dass Keir Starmers autoritäre Säuberungen der Labour-Linken landesweit gegen Kritiker durchgeführt werden.

Nun, da Starmer sicher in Nr. 10 sitzt, kann er die Grundrechte der britischen Bürger ebenso genüsslich mit Füßen treten, wie er zuvor die Reste der Demokratie innerhalb der Labour-Partei zerschlagen hat – und zwar aus demselben Grund.

Der britische Premierminister ist entschlossen, Kritiker zum Schweigen zu bringen, die seine und nun auch die Komplizenschaft seiner Regierung mit Israel und dessen Völkermord in Gaza anprangern.

Starmer würde lieber den Geltungsbereich der bereits drakonischen Gesetze zur „Terrorismusbekämpfung“ drastisch ausweiten, als gegen die Wünsche der Vereinigten Staaten zu handeln, sei es, indem er die Waffenverkäufe an die faschistische israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu stoppt oder indem er sich der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof anschließt.

Dort haben die Richter bereits entschieden, dass das Abschlachten von Zehntausenden von Palästinensern in den letzten 11 Monaten ein „plausibler Völkermord“ ist. Der nächste Schritt besteht darin, dass Südafrika und die vielen Staaten, die es unterstützen, den Weltgerichtshof davon überzeugen müssen, dass der Völkermord zweifelsfrei bewiesen ist.

Die üblichen Schreckgespenster der Israel-Lobby, wie David Collier, haben sich über Wilkinsons Verhaftung gefreut. Ihr drohen bis zu 14 Jahre Gefängnis, weil sie angeblich eine verbotene Organisation – nämlich die Hamas – „unterstützt“ hat.

Berichten zufolge wurde ihr mitgeteilt, dass sie wegen „Inhalten, die sie online veröffentlicht hat“, verhaftet wurde. Die Polizei beschlagnahmte alle ihre elektronischen Geräte. Nach Angaben ihrer Tochter wurde sie gegen Kaution freigelassen, unter der Bedingung, dass sie diese Geräte„niemals“ benutzt.

Um es klar zu sagen: Die Polizei wendet das Terrorismusgesetz nur deshalb auf diese Weise an, weil sie eine politische Anweisung dazu erhalten hat. Wilkinsons Verhaftung ist nur möglich, weil die Polizei und Starmer, ein angeblicher Menschenrechtsanwalt, die Bedeutung des Begriffs „Unterstützung des Terrorismus“ neu definieren.

Dies ist politische Repression in ihrer deutlichsten Form.

Traditionell ging es bei der Strafbarkeit der „Unterstützung“ einer Terrorgruppe darum, den Behörden die Befugnis zu geben, jeden zu bestrafen, der materielle Hilfe anbietet, z. B. Geld oder Waffen schickt, bewaffnete Kämpfer versteckt, nützliche Informationen für einen Angriff liefert usw.

Selbst die üblichen Strafgesetze gegen Meinungsäußerung setzen in der Regel den Nachweis voraus, dass jemand glaubhaft zu direkter Gewalt angestiftet oder das Leben anderer Menschen in Gefahr gebracht hat, wie etwa die Anklagen gegen die Beteiligten an den jüngsten rechtsextremen Ausschreitungen, die auch Pogromversuche gegen Muslime und Einwanderer umfassten.

Das ist etwas völlig anderes, als jede positive Behauptung über etwas, das von einer verbotenen Organisation getan wird, als „Unterstützung des Terrors“ zu kriminalisieren – umso mehr, wenn man bedenkt, dass die Hamas nicht nur einen militärischen Flügel hat, sondern auch eine politische Sektion und einen sozialen Arm.

Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Unterscheidung sollte offensichtlich sein. Wäre es eine „Unterstützung“ für eine Terrororganisation, wenn man die Hamas-Führer, selbst die militärischen, dafür lobt, dass sie sich zu Friedensgesprächen bereit erklären? Sollte dies zu Verhaftungen und Gefängnisstrafen führen?

Es war nie ein Verbrechen, Sinn Fein – den politischen Flügel der IRA – in dem Sinne zu „unterstützen“, dass man Komplimente über ihren langjährigen Führer Gerry Adams machte oder ihre politischen Positionen unterstützte.

Es war nicht einmal illegal, tatsächliche IRA-„Terroristen“ zu „unterstützen“. In den frühen 1980er Jahren kritisierten viele Menschen die Behörden von Ulster und die britische Regierung von Margaret Thatcher für ihre barbarische Behandlung von IRA-Gefangenen. So war es zum Beispiel nicht strafbar, den Hungerstreik des IRA-Mitglieds Bobby Sands zu „unterstützen“, der zu seinem Tod im Maze-Gefängnis führte.

In den Jewish News werden die offensichtlichen Gründe für die Razzia in Wilkinsons Haus durch ein gutes Dutzend Polizeibeamte und die Entscheidung, sie zu verhaften und wegen Terrorismus zu ermitteln, dargelegt. Diese Gründe sollten, wenn sie stimmen, uns allen einen Schauer über den Rücken jagen. Das war zweifellos Starmers Absicht.

1. Nach Angaben der Jewish News verstieß Wilkinson gegen Abschnitt 12, als sie den Luftangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober als „unglaubliche Infiltration“ bezeichnete. Was es eindeutig war. Nach jedem Maßstab war es eine Infiltration. Und mein Wörterbuch gibt als eine der wichtigsten Definitionen von „unglaublich“ an: „schwer zu glauben“, oder ‚außergewöhnlich‘ im Sinne von ‚sehr weit entfernt von gewöhnlich‘.

Zu sehen, wie die Hamas Drachenflieger benutzt, um an einer der ausgeklügeltsten militärischen Strukturen vorbeizukommen, die je gebaut wurden, um Millionen von Menschen gefangen zu halten, ist die eigentliche Definition von „unglaublich“. Es war in der Tat schwer zu glauben, dass die Hamas technisch in der Lage war, das zu tun, was sie an diesem Tag tat.

Selbst wenn die Polizei diese etablierte Bedeutung des Wortes ignorieren und stattdessen annehmen würde, dass „großartig“ oder „wundervoll“ gemeint war – als Beschreibung des Ausbruchs der Hamas aus dem Käfig, in dem die Menschen in Gaza jahrzehntelang gefangen gehalten und 17 Jahre lang des Lebensnotwendigen beraubt worden waren – würde dies kaum ein Verbrechen darstellen, geschweige denn eine „Unterstützung“ des Terrorismus.

Wie im Völkerrecht festgeschrieben, haben besetzte Völker wie die Palästinenser das Recht, sich einer Armee zu widersetzen, die ihr Territorium besetzt hält, auch durch den Einsatz von Gewalt. Fragen Sie Starmer einfach nach diesem Recht in Bezug auf die Menschen in der Ukraine.

Wie selbst die Jewish News leise einräumen müssen, schrieb Wilkinson ihren Tweet am 7. Oktober – also genau an dem Tag, an dem der Angriff der Hamas stattfand. Sie konnte zum Zeitpunkt des Schreibens keine Ahnung haben, dass Zivilisten in großer Zahl getötet wurden.

(Das Ausmaß der Gräueltaten der Hamas gegen Zivilisten am 7. Oktober ist weitaus umstrittener, als die westlichen Medien zugeben wollen. Es wurde schnell klar, dass die Hamas nicht, wie behauptet, Babys tötete, geschweige denn enthauptete. Bislang gibt es keine stichhaltigen Beweise dafür, dass es an diesem Tag zu Vergewaltigungen kam, geschweige denn, dass Vergewaltigungen systematisch eingesetzt wurden, wie Israel und seine Unterstützer behaupteten. Einige israelische Zivilisten wurden, wie wir inzwischen wissen, von Israels eigenen Sicherheitskräften getötet, als das so genannte Hannibal-Protokoll zur Anwendung kam. Und andere israelische Zivilisten könnten von einigen der bewaffneten Gruppen und Einzelpersonen, die nicht mit der Hamas verbündet sind, ins Visier genommen worden sein, die durch Lücken im elektronischen Zaun um die Enklave aus dem Gazastreifen strömten).

Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass Wilkinson wusste, dass an diesem Tag Zivilisten getötet wurden, und zwar in großer Zahl, und dass ihre Verwendung des Wortes „unglaublich“ ihre Zustimmung zu den Tötungen signalisieren sollte, sollte es dennoch kein Verbrechen darstellen, die außergewöhnliche militärische Leistung des Ausbruchs aus Gaza zu erwähnen.

Niemand sollte eingesperrt werden, weil er von Gewalt beeindruckt ist. Wenn wir dies zu einer Art Prinzip machen wollten, müssten wir eine große Anzahl zionistischer Juden und Nicht-Juden in Großbritannien verhaften, die ihre Begeisterung für Israels monatelanges Gemetzel in Gaza zum Ausdruck gebracht haben.

2. Die Jewish News zitieren auch Wilkinsons Lob für Ismail Haniyeh, den Leiter des politischen Büros der Hamas, kurz nachdem er von Israel in Teheran ermordet worden war. Sie bezeichnete ihn als einen „Helden“.

Zum Kontext sei angemerkt, dass Haniyeh vor seiner Ermordung weithin als gemäßigt galt, selbst im politischen Flügel der Hamas. Da er im Exil in Gaza lebte, hatte er offenbar keine Kenntnis von dem Anschlag vom 7. Oktober. Außerdem war er einer der Hauptakteure bei den Bemühungen, das Blutvergießen im Gazastreifen zu beenden und durch Verhandlungen mit Israel einen Waffenstillstand zu erreichen.

Mit der Ermordung Haniyehs wollte Netanjahu die Hardliner im militärischen und politischen Flügel der Hamas stärken. Indem die israelische Regierung die Hoffnung auf einen Waffenstillstand sabotierte, konnte sie ihren Völkermord fortsetzen.

Haniyeh als „Held“ zu bezeichnen, weil er einen politischen Kampf für die Befreiung der Bevölkerung des Gazastreifens von einer illegalen Besatzung und einem brutalen israelischen Apartheidsystem führt , ist genauso unvernünftig, wie es unvernünftig ist, Sinn Feins Gerry Adams als Held zu bezeichnen, weil er einen politischen Kampf für die Befreiung der katholischen Gemeinschaft Nordirlands von der Unterdrückung durch Großbritannien und die Ulster-Loyalisten geführt hat.

Sie mögen mit der Politik von Haniyeh oder Adams nicht einverstanden sein. Sie können jeden anprangern, der ihre Positionen unterstützt. Aber Sie sollten ganz sicher nicht in der Lage sein, solche Unterstützer wegzusperren – nicht, wenn wir weiterhin glauben wollen, dass wir in einer freien Gesellschaft leben.

Adams war viele Jahre lang gewählter Abgeordneter des britischen Parlaments, hat sich aber aus Protest geweigert, seinen Sitz in Westminster einzunehmen. Niemand hat jemals ernsthaft vorgeschlagen, dass diejenigen, die ihn unterstützten – sei es, indem sie ihn einen Helden nannten oder bei Wahlen für ihn stimmten – verhaftet und ins Gefängnis gesteckt werden sollten. Jeder, der dies getan hätte, wäre zu Recht als monströs autoritär und zutiefst antidemokratisch bezeichnet worden.

3. Schließlich wird in den Jewish News behauptet, Wilkinson habe – vor etwa acht Jahren – historische Online-Posts verfasst, die auf eine Leugnung des Holocaust hinauslaufen. Wilkinson bestreitet dies offenbar und hat argumentiert, dass es sich bei den Anschuldigungen um eine Verleumdungskampagne handelte.

Selbst wenn wir das Schlimmste annehmen – dass Wilkinson tatsächlich den Holocaust angezweifelt hat und nicht als solcher verleumdet wurde -, sollte das nicht Sache der „Terrorismus“-Polizei sein. Irrationale, unbegründete oder unmoralische Ansichten sind nicht gleichbedeutend mit „Unterstützung“ des Terrorismus. Nicht einmal annähernd.

Wir sollten auch nicht vergessen, dass, wenn die britischen Terrorismusgesetze so weitreichend durchgesetzt werden sollen, die erste Person, die wegen „Unterstützung“ des Terrorismus verhaftet werden sollte, Starmer selbst ist. Vor Monaten hat er mehrfach darauf bestanden, dass Israel das Recht habe, 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen mit Lebensmitteln, Wasser und Strom zu versorgen – eine Politik, die Israel tatsächlich verfolgt und die zu einer von Menschen verursachten Hungersnot geführt hat, an der die Palästinenser verhungern. Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs fordert Netanjahus Verhaftung wegen dieser Hungerpolitik, da sie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt.

Der Menschenrechtsanwalt Starmer wusste, dass es sich bei der Aushungerung des Gazastreifens um Terrorismus handelt – oder um kollektive Bestrafung, wie es im internationalen Recht heißt. Und dennoch unterstützte er diesen Terrorakt aus voller Kehle. Und seine Worte hatten viel mehr Einfluss auf die Ereignisse, als es Wilkinsons Worte je hätten haben können.

Als Oppositionsführer war er in der Lage, spürbaren Druck auf Israel auszuüben, damit es seine Aushungerungspolitik einstellt, indem er darauf hinwies, dass es sich um Staatsterror handelt. Als Premierminister ist er in der Lage, die Verhaftung der israelischen Führer für ihre terroristischen Handlungen nach dem Prinzip der universellen Gerichtsbarkeit voranzutreiben. Er kann auch die Bewaffnung des Völkermordes stoppen.

Hätten wir ein funktionierendes internationales Rechtssystem, würde Starmer zweifellos ernsthaft Gefahr laufen, auf der Anklagebank in Den Haag zu landen, angeklagt wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen.

Jetzt stehen wir vor der erschreckenden, Orwell’schen Realität, dass ein Premierminister, der den Völkermord unterstützt, Großbritanniens „Anti-Terrorismus“-Gesetze umfunktionieren kann, um jeden zu verhaften, der sich Israels Völkermord und Starmers Mitschuld daran widersetzt, und ihn der „Unterstützung“ des Terrors zu beschuldigen.

Starmer will Richter, Jury und Henker sein. Wir dürfen ihn nicht damit durchkommen lassen.

