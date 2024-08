Es gibt keine guten Nachrichten in der Entfaltung des Armageddon Von Caitlin Johnstone

https://caitlinjohnstone.com.au/2024/08/30/theres-no-good-news-in-the-unfolding-of-armageddon/



Es gibt keine guten Nachrichten in der Entfaltung des Armageddon

Der Verfall der westlichen Zivilisation vollzieht sich in Echtzeit direkt vor unseren Augen.

Von Caitlin Johnstone

30. August 2024

Der Verfall der westlichen Zivilisation vollzieht sich in Echtzeit direkt vor unseren Augen.

Israel hat seinen Angriff auf das Westjordanland mit einem Einmarsch verstärkt, wie es ihn seit 2002 nicht mehr gegeben hat, und gleichzeitig erfahren wir, dass die Regierung Biden sich bemüht hat, ihre Waffenlieferungen an Israel zu erhöhen. Haaretz berichtet, dass der August der zweitstärkste Monat für Waffenlieferungen aus den USA an den israelischen Luftwaffenstützpunkt Nevatim war, der zweitstärkste nach dem Oktober 2023.

Dies ist dieselbe Biden-Regierung, der die Amerikaner versichert haben, dass sie sich „unermüdlich“ und „rund um die Uhr“ für einen Waffenstillstand in Gaza einsetzt. Sie begehen einen Völkermord und lügen darüber, während sie lachen und grinsen und die „Freude“ der Kamala Harris Kampagne feiern.

Im Vereinigten Königreich dreht die Regierung derweil durch und verhaftet Kritiker der vom Westen unterstützten israelischen Gräueltaten wegen Redeverbrechen. Die prominenten pro-palästinensischen Stimmen Richard Medhurst, Sarah Wilkinson und Richard Barnard wurden in den letzten Tagen von der Anti-Terror-Polizei unter dem britischen Terrorismus-Gesetz ins Visier genommen, mit der Behauptung, dass sie verbotene Gruppen in ihrer politischen Meinungsäußerung über die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten zu sehr unterstützt hätten. Sie gesellen sich damit zu dem britischen Journalisten Kit Klarenberg und dem ehemaligen britischen Botschafter Craig Murray, die im vergangenen Jahr auf der Grundlage desselben Gesetzes wegen Meinungsdelikten angegriffen wurden.

Ähnliches geschieht in Australien, wo die bekannte Journalistin Mary Kostakidis wegen zweier Retweets über Israel und die Hisbollah, die die Zionist Federation of Australia beleidigt hatten , wegen Verstoßes gegen das Rassendiskriminierungsgesetz angeklagt wird. Dieser Schritt erfolgte kurz nachdem die australische Regierung ihren ersten „Antisemitismus-Beauftragten“ ernannt hatte, ein Schritt, von dem viele befürchteten, er würde zu einem harten Durchgreifen gegen israelkritische Äußerungen führen.

Und in Frankreich hat sich Präsident Emmanuel Macron geweigert, die Ergebnisse einer Wahl zu respektieren, bei der das linke Bündnis Neue Volksfront im Juli eine Mehrheit errungen hatte, indem er einen neuen Premierminister ernannte. Viele haben den Präsidenten beschuldigt, einen Staatsstreich zu inszenieren, und Macrons Vorgehen wird weithin als Beweis dafür angeführt, dass die so genannten „Zentristen“ des westlichen Liberalismus sich immer auf die Seite der Faschisten stellen werden, um jede Bewegung in Richtung Sozialismus zu stoppen. Jean-Luc Mélenchon, der die größte Partei der Neuen Volksfront anführt, versprach kürzlich , Palästina „so schnell wie möglich“ anzuerkennen.

Während all dies geschieht, warnen die Russen vor einem dritten Weltkrieg, da der Stellvertreterkrieg des westlichen Imperiums in der Ukraine weiter eskaliert. Die Zelenskis führen den ukrainischen Einmarsch in Kursk als Beweis dafür an , dass Moskau über alle seine roten Linien geblufft hat, und sagen, die größte Invasion Russlands seit dem Zweiten Weltkrieg beweise, dass die einzige wirkliche Gefahr die mangelnde Bereitschaft der NATO sei, mit weiteren Angriffen tiefer in russisches Territorium vorzudringen.

Klar, man kann alle Vorsicht in den Wind schlagen und die Brinkmanship mit einer nuklearen Supermacht weiter hochfahren. Was könnte schlimmstenfalls passieren?

Und was ist die gute Nachricht?

Es gibt keine.

Die Entfaltung von Dystopie und Armageddon birgt keine guten Nachrichten in sich. Etwas anderes zu erwarten, wäre nicht vernünftig.

Das bedeutet nicht, dass es nichts gibt, worüber man sich freuen kann, oder dass es in unserer Welt keine Freude oder Schönheit zu finden gibt. Freude und Schönheit sind überall zu finden, wo man hinschaut. Sie werden nur nicht glücklich, wenn Sie die echten Nachrichten über die Zeiten, in denen wir leben, lesen.

Wir leben in einer unfassbar schönen Welt, und Glück ist die Standardposition des menschlichen Bewusstseins unter all dem Wahnsinn und der Egozentrik, die wir darauf gehäuft haben. Alles, was es braucht, ist ein wenig innere Arbeit und innere Klarheit, und Sie können so viel Glück und Schönheit erleben, wie Sie in jedem Augenblick Ihres wachen Lebens ertragen können.

Auf dem Kamm der Welle der Apokalypse lässt sich eine atemberaubende Schönheit finden. Die Möwen und Krähen, die sich um den Fastfood-Müll auf der Straße streiten. Der aufsteigende Rauch aus den Fabriken. Der Geruch der Abgase und der Lärm des Verkehrs und des Kapitalismus. Es ist alles so schön.

Jeder von uns ist mit dem Geschenk des menschlichen Lebens gesegnet, und jede menschliche Lebenszeit ist eine Gelegenheit, mehr Freude zu erleben, als wir uns je hätten träumen lassen, wenn wir nur lernen können, die Illusionen des Egos und der Dualität zu durchdringen und das Leben so wahrzunehmen, wie es sich tatsächlich in jedem Augenblick zeigt. Alles, was es dazu braucht, ist ein aufrichtiges Hinschauen und Neugierde auf die wahre Natur des Geistes, die wahre Natur des Selbst und die wahre Natur der Wahrnehmung.

Und wenn wir unsere Augen auf diese Weise öffnen können, können wir als zusätzlichen Bonus erkennen, dass die Dinge für die Menschheit doch nicht hoffnungslos sind. Dass wir alle, obwohl alle Systeme unserer Gesellschaft völlig verriegelt sind, um Gesundheit und Veränderung in jeder sinnvollen Weise zu verhindern, ein riesiges Potenzial in uns tragen, das wir bisher nie berücksichtigt haben. Dass das menschliche Gehirn tatsächlich die unheilvolle Beziehung zu mentalen Erzählungen überwinden kann, die es ihm ermöglicht hat, die ganze Zeit über propagiert und psychologisch an den Status quo gekettet zu sein, und dass es beginnen kann, sich in echter Freiheit in unserer Welt zu bewegen.

Die gesamte Menschheit hat das Potenzial, aus ihrer verblendeten Neigung zu erwachen, mentale Narrative mit der Macht des Glaubens auszustatten. Wenn es einem einzelnen Menschen gelingen kann (und das kann es ganz sicher), dann kann es auch der Menschheit als Kollektiv gelingen. Dieses Potenzial schlummert in uns allen und wartet darauf, geweckt zu werden.

Jede Spezies kommt irgendwann an einen Punkt, an dem sie sich an die veränderten Bedingungen auf diesem Planeten anpassen muss oder in den Fossilienarchiven verschwindet. Die Menschheit ist heute an einem solchen Punkt angelangt. Entweder erwecken wir das Potenzial, das in uns allen schlummert, um eine wahrhaft bewusste Spezies zu werden, oder wir werden den Weg der Dinosaurier gehen. Wir haben die Freiheit, in beide Richtungen zu gehen.

In der Zwischenzeit ist das Leben schön, und es macht Freude, selbst am Rande des existenziellen Abgrunds. Wir müssen nur wach genug sein, um diese Tatsache zu genießen.

_________________

