Bild Manova : Prof. Dr. Rudolph Bauer



Kunst ist nicht nur schön und macht Arbeit (Karl Valentin)

Sie kann auch teuer kommen: Strafurteil und weitere Strafdrohungen gegen Künstler

Pressemitteilung

Fünf Bildmontagen kommen dem Bremer Künstler und Politikwissenschaftler Prof. Dr. Rudolph Bauer sehr teuer zu stehen.

Für eine seiner Collagen wurde er am 26. März 2024 in der Hauptverhandlung

am Stuttgarter Amtsgericht zu einer Strafe von dreitausend Euro (30 Tagessätze von je 100 €)

verurteilt. Wie auf Absprache zwischen den Gerichten in Baden-Württemberg und Bremen, wurde dem

Künstler zur gleichen Zeit eine Anklage des Bremer Amtsgerichts zugestellt. Er wird der

Volksverhetzung wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer

Organisationen (§§ 86, 86a, 130, 53 StGB) beschuldigt. Die entsprechende Strafdrohung lautet auf

Freiheitsentzug bis zu drei oder fünf Jahren und/oder Geldstrafe.

Der Bremer Anklage ist eine Hausdurchsuchung am frühen Morgen des 10. August 2023

vorausgegangen. Der Überfall durch bewaffnete Polizisten in Schutzwesten, die Durchsuchung

sämtlicher Wohnräume und die Wegnahme des Smartphone dienten angeblich einer Beweissicherung.

Der Vorgang wurde vom Landgericht Bremen zwei Monate später als nicht rechtens erkannt, weil die „Beweise“ in Gestalt der Bildmontagen sowohl auf dem Instagram-Account (unter dem Hashtag

#bauerrudolph) zugänglich sind als auch in mehreren Veröffentlichungen der „Edition Kunst“ des

Bergkamener pad-Verlages. Die bloße Eingabe des Namens „Rudolph Bauer“ in irgendeiner der

Suchmaschinen hätte die Staatsanwaltschaft nachdenklich machen müssen.

Karriere ohne Fehl und Tadel

Rudolph Bauer, Jahrgang 1939, ist Kriegs- und Nachkriegskind. Geprägt vom demokratischen Aufbruch

der westzonalen Bundesrepublik, studierte er nach dem Abitur Politische Wissenschaft und war in der

Studentenbewegung aktiv. Zunächst Vertretungsprofessor an der Universität Gießen, wurde er 1972

unter dem Rektorat von Thomas von der Vring als Professor der Wohlfahrtspolitik und Sozialen

Dienstleistungen an die als „Rote Kaderschmiede“ verunglimpfte Universität Bremen berufen. Politisch

war er u. a. aktiv im Bremer und im Bundes-Vorstand der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische

Freundschaft.

1979/80 war Bauer beurlaubt und in der Wörterbuchgruppe des Chinesischen Fremdsprachen-

Instituts Nr. 1 der Universität in Beijing tätig. 1989/90 hielt er sich als Fellow in Philanthropy am

Institute for Policy Studies in Baltimore MD/USA auf. Seit der Emeritierung 2002 ist Bauer weiterhin

publizistisch aktiv und widmet sich vermehrt auch der Bildenden Kunst. Seine Militarismus-kritischen

Bildmontagen erscheinen ebenso wie die Hefte mit Bildmontagen zur Kritik der Corona-Maßnahmen

in der schon erwähnten „Edition Kunst“ #1 bis #5. Öffentlich ausgestellt wurden seine künstlerischen

Arbeiten u. a.: 2015 in der Bremer Zentralbibliothek; 2016 im Club Voltaire, Frankfurt am Main;

2016/17 im Berliner Anti-Kriegs-Museum.

Eine Art Justiz-Schelm, wer in Bauers Uni-Laufbahn und in den Aktivitäten der Jahre danach

verfassungswidrige Anhaltspunkte oder gar Beweise zu finden meint für den Tatbestand der

Volksverhetzung durch die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer

Organisationen. Die Bremer Staatsanwaltschaft beschuldigt den Künstler und Wissenschaftler

natürlich auch nicht explizit einer antidemokratischen Gesinnung oder totalitärer Bestrebungen. Sie

wirft dem Künstler lediglich vor, dass er in seinen Bildmontagen NS-Symbole verwendet, und

schlussfolgert daraus die durch nichts begründete Absicht der Volksverhetzung. Der Gedanke, dass die

Verwendung von NS-Symbolen der Aufklärung dient, der Anklage und der Warnung, scheint jenseits

des Horizonts der Strafverfolgungsbehörden angesiedelt zu sein.

1

Das Kriterium der Interpiktorialität: Neue Aussagen durch den „Dialog der Bilder“

Bauers Bildmontagen entsprechen den bildnerischen Methoden der collagierenden Kunst. Sie

unterliegen den Kriterien der Interpiktorialität (vgl. Guido Isekenmeier [Hrsg.]:

Interpiktorialität. Theorie und Geschichte der Bild-Bild-Bezüge. Bielefeld 2013). Die

Bildmontage unterscheidet sich von anderen, unidirektionalen Kunstformen (Gemälde,

Zeichnung, Radierung, Lithografie, Skulptur) dadurch, dass ihr am „Dialog der Bilder“ gelegen

ist, an ihrer wechselseitigen Beziehung. Eine Interpretation, die nur ein einziges Bildelement –

etwa ein NS-Symbol – herausgreift, wird dem Kunstwerk nicht gerecht; sie verkürzt,

vereinfacht, banalisiert, bagatellisiert, erkennt keine Zusammenhänge, ist blind für den

Kontext.

Die Bildmontage als Zweig bildnerischer Gestaltung hat seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts

an Bedeutung gewonnen. Sie stellt eine Technik dar, die auf der Collage basiert, indem

mehrere unterschiedliche Bildelemente in einem einzigen Bild zueinander in Beziehung

gesetzt werden. „Durch das Zusammenfügen unterschiedlicher Bildelemente entsteht eine

neue Komposition und somit eine neue Aussage. Oftmals dient die Fotomontage der

Verdeutlichung, Kontextuierung oder der Satire.“ (Zitiert aus Wikipedia:

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …