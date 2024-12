https://english.almayadeen.net/news/politics/syrian-opp–coalition-works-on-power-transfer-to-transitiona

Syrische Oppositionskoalition arbeitet an Machtübergabe an Übergangsregierung

8. Dezember 2024

Die syrische Oppositionskoalition erklärt, sie arbeite daran, die Übergabe der Macht in Syrien an ein „Übergangsregierungsorgan“ zu vollenden.

Am Sonntag erklärte die syrische Oppositionskoalition, sie setze ihre Beiträge zur Vollendung der Machtübergabe in Syrien an ein „Übergangsregierungsorgan mit vollen Exekutivbefugnissen“ fort.

In einer Erklärung hieß es: „Die große syrische Revolution ist von der Phase des Kampfes für den Sturz des Assad-Regimes zum Kampf für den gemeinsamen Aufbau eines Syriens übergegangen, das den Opfern seines Volkes gerecht wird.“

Außerdem rief die Koalition die kurdischen Kräfte auf, sich von allen ausländischen Organisationen zu trennen.

Kurz darauf meldete Reuters unter Berufung auf syrische Oppositionskämpfer, dass Angriffe auf kurdische Kräfte in Manbij im Norden Syriens begonnen hätten.

Darüber hinaus zitierte Reuters die syrische Oppositionskoalition mit der Aussage, sie arbeite weiter daran, „die Machtübergabe an ein Übergangsregierungsorgan mit vollen Exekutivbefugnissen abzuschließen“.

Die Koalition betonte, dass „die Revolution von der Phase des Kampfes zum Sturz des Assad-Regimes in die Phase des Kampfes zum gemeinsamen Aufbau Syriens übergegangen ist“, so Reuters.

Die Frage der russischen Präsenz in Syrien wird von der neuen syrischen Regierung entschieden

Der syrische Ministerpräsident Mohammad Ghazi al-Jalali bestätigte, dass die Frage der russischen Militärpräsenz in Syrien von der neuen syrischen Regierung entschieden werden wird.

Er sagte: „Diese Frage fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich und wird von den neuen Behörden in der kommenden Zeit entschieden werden“ und fügte hinzu, dass in Syrien eine neue Phase beginnt, die er als „Anbruch der Ära des Pluralismus“ bezeichnete.

Zuvor hatte al-Jalali am Sonntag erklärt, er sei bereit, mit jeder vom syrischen Volk gewählten Führung zusammenzuarbeiten, und bekräftigte, dass er bereit sei, einen Übergabeprozess einzuleiten.

Dies geschah, nachdem Kämpfer in die syrische Hauptstadt Damaskus eingedrungen waren und Berichten zufolge Präsident Baschar al-Assad die Hauptstadt zu einem früheren Zeitpunkt an einen unbekannten Ort verlassen hatte.

Am späten Samstag zog sich die Syrische Arabische Armee aus der Stadt Homs zurück, die und andere Städte im Westen Syriens von Kämpfern eingenommen worden waren. Vor und während des Rückzugs der Syrischen Arabischen Armee und der anschließenden Übernahme syrischer Städte durch Kämpfer kam es größtenteils zu keinen Zusammenstößen.

In der Zwischenzeit erklärte al-Jalali, dass er bereit sei, mit jeder vom syrischen Volk gewählten Führung zusammenzuarbeiten, und betonte, dass er seine Heimat erst verlassen werde, wenn ein „friedlicher Übergang“ erreicht sei, bei dem er die Sicherheit der öffentlichen Einrichtungen in Syrien und deren weitere Beiträge garantiert habe.

Er forderte alle Parteien auf, „rational zu denken“, und fügte hinzu, dass er allen, auch den Mitgliedern der Opposition, die Hand zur Zusammenarbeit reiche.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Angriff auf syrische Städte und Ortschaften unter der Führung von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) und von der Türkei unterstützten Kämpfern am 27. November begann und die Stadt Aleppo im Norden betraf. Später übernahmen die Kämpfer die Stadt Hama und dann Homs, bevor sie sich auf den Weg nach Damaskus machten, wo sie heute einmarschierten.

