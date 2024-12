https://www.aljazeera.com/news/2024/12/8/what-happened-in-syria-has-al-assad-really-fallen



Was geschah in Syrien? Wie wurde al-Assad gestürzt?

Die Oppositionskräfte haben nach einer großen Offensive die Kontrolle über die Hauptstadt übernommen. Hier sehen Sie, wie es dazu kam.

Menschen feiern auf dem Umayyad-Platz in Damaskus am 8. Dezember 2024 [Louai Beshara/AFP]

Von Al Jazeera-Mitarbeitern

Veröffentlicht am 8. Dezember 2024

In den frühen Morgenstunden des Sonntags erklärten Oppositionskräfte Syrien für befreit von der Herrschaft von Präsident Bashar al-Assad, als die Oppositionskräfte in die Hauptstadt eindrangen.

Der ehemalige Präsident ist Berichten zufolge aus Damaskus geflohen, wobei noch nicht bekannt ist, welches Land ihn aufnehmen wird.

Der überwältigende Zusammenbruch der mehr als 53 Jahre währenden Herrschaft der Familie al-Assad wurde als historischer Moment bezeichnet – fast 14 Jahre, nachdem sich die Syrer in friedlichen Protesten gegen eine Regierung erhoben hatten, die ihnen mit Gewalt begegnete, was schnell zu einem blutigen Bürgerkrieg führte.

Noch vor einer Woche hatte das Regime die Kontrolle über große Teile des Landes inne. Wie konnte es also so schnell zu einem Umsturz kommen?

Wann hat es begonnen?

Am 27. November startete eine Koalition von Oppositionskämpfern eine Großoffensive gegen regierungsnahe Kräfte.

Der erste Angriff erfolgte an der Frontlinie zwischen dem von der Opposition gehaltenen Idlib und dem benachbarten Gouvernement Aleppo

Drei Tage später nahmen die Oppositionskämpfer die zweitgrößte Stadt Syriens, Aleppo, ein.

Wer hat das getan?

Diese Offensive mit dem Namen Operation Abschreckung der Aggression wurde von mehreren bewaffneten syrischen Oppositionsgruppen unter der Führung von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) und mit Unterstützung verbündeter, von der Türkei unterstützter Gruppierungen durchgeführt

Die HTS – unter der Führung von Abu Mohammed al-Julani – ist die größte und am besten organisierte Gruppe, die vor dieser Offensive jahrelang das Gouvernement Idlib beherrscht hat.

Weitere Gruppen, die an der Operation teilnahmen, waren die Nationale Front für die Befreiung, Ahrar al-Sham, Jaish al-Izza und die Nour al-Din al-Zenki-Bewegung sowie von der Türkei unterstützte Gruppierungen, die unter dem Dach der Syrischen Nationalen Armee zusammengefasst sind.

Ist ganz Syrien gefallen?

Wahrscheinlich Obwohl die Oppositionskämpfer nicht in die Küstengouvernements Lattakia und Tartus eingedrungen sind, die als al-Assad-Hochburgen gelten.

Die Rebellen rückten schnell vor – innerhalb weniger Tage nahmen sie Hama und Homs ein, eine Stadt, die in den ersten Jahren des Krieges als „Hauptstadt der Revolution“ bezeichnet wurde

Am Samstag entglitt auch Deraa – die Geburtsstadt des Aufstands von 2011 – der Kontrolle der Regierung.

Die syrische Armee kündigte an, sich in der Provinz und im nahe gelegenen Sweida neu zu positionieren, doch das schien ins Leere zu laufen

Die in Großbritannien ansässige Kriegsbeobachtungsstelle Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) meldete, dass sich die syrischen Truppen aus den Stellungen in Quneitra, nahe den von Israel annektierten Golanhöhen, zurückziehen.

Warum ist al-Assad so schnell gestürzt?

Syrien kämpfte mit dem Niedergang seiner Wirtschaft, die Berichten zufolge vor allem durch den illegalen Handel mit der psychoaktiven Droge Captagon gestützt wurde.

Al-Assad wurde sehr unpopulär, da es für die Menschen immer schwieriger wurde zu überleben, einschließlich seiner Soldaten, von denen die meisten nicht für ihn kämpfen wollten.

Berichten zufolge verließen Soldaten und Polizisten ihre Posten, gaben ihre Waffen ab und flohen vor dem Vormarsch der Opposition.

Auch militärisch ist das al-Assad-Regime seit Jahren schwach und auf russische und iranische Militärhilfe angewiesen.

Analysten zufolge ist Russland jedoch mit seiner Invasion in der Ukraine beschäftigt und der Iran und sein libanesischer Verbündeter Hisbollah wurden durch israelische Angriffe geschädigt – sie konnten der schwächelnden syrischen Armee nicht zur Hilfe kommen.

Wo ist al-Assad?

Noch weiß niemand, wo al-Assad ist

Sowohl er als auch sein Verteidigungsminister Ali Abbas befinden sich an unbekannten Orten, wie der syrische Ministerpräsident Mohammad Ghazi al-Jalali gegenüber der Nachrichtenwebsite Al Arabiya erklärte.

Nach Angaben des Leiters des SOHR, Rami Abdel Rahman, verließ al-Assad Syrien über den internationalen Flughafen von Damaskus, während dieser von der Armee gesichert wurde. Die Soldaten verließen ihn kurz darauf und Oppositionskämpfer übernahmen die Kontrolle.

Ist die gesamte Regierung geflohen?

Nein, Premierminister al-Jalali ist geblieben und sagte am frühen Sonntag vor der Presse, er sei geblieben, um sicherzustellen, dass die Dinge weiterlaufen.

Sind die Syrer glücklich?

In Damaskus, Homs und anderen syrischen Städten brach nach der Ankündigung des Abgangs von al-Assad Jubel aus

Bilder aus Damaskus zeigen Oppositionskämpfer, die bei Sonnenaufgang in die Luft feuern. Die Menschen kletterten jubelnd auf Panzer und schwenkten die Fahne der Revolution in der Menge.

An einigen Orten stürzten die Menschen Statuen von Hafez, dem Vater von al-Assad.

Menschenmassen versammelten sich zum gemeinsamen Gebet in Moscheen und zum Feiern auf öffentlichen Plätzen, skandierten Anti-Assad-Parolen und hupten Autos.

Was im Sednaya-Gefängnis geschah

Die Oppositionskämpfer haben auf ihrem Vormarsch die Gefängnisse des Regimes geöffnet und die dort inhaftierten politischen Gefangenen freigelassen

Die HTS teilte mit, dass ihre Kämpfer das Gefängnis am Rande der Hauptstadt gestürmt hätten, und erklärte das „Ende der Ära der Tyrannei im Gefängnis von Sednaya“, einer Einrichtung, die für die berüchtigtsten Misshandlungen des Regimes von al-Assad steht

SOHR bestätigte, dass „die Türen des berüchtigten Sednaya-Gefängnisses … für Tausende von Gefangenen geöffnet wurden, die während der gesamten Herrschaft des Regimes vom Sicherheitsapparat inhaftiert waren“.

Wie es weitergeht

Das bleibt abzuwarten

Analysten weisen darauf hin, dass es in Syrien viel Potenzial gibt, aber auch eine Reihe von möglichen Fallstricken, wenn die verschiedenen Parteien nicht zusammenarbeiten

Al-Jalali erklärte in einer Videoerklärung, sein Kabinett sei bereit, der Opposition „die Hand zu reichen“ und seine Funktionen an eine Übergangsregierung zu übergeben

„Dieses Land kann ein normales Land sein, das gute Beziehungen zu seinen Nachbarn und der Welt aufbaut … aber diese Frage liegt in den Händen einer vom syrischen Volk gewählten Führung“, sagte al-Jalali in einer Rede, die auf seinem Facebook-Account veröffentlicht wurde.

HTS-Führer al-Julani erklärte in einer Erklärung in den sozialen Medien, dass „die öffentlichen Einrichtungen unter der Aufsicht des Ministerpräsidenten bleiben werden, bis sie offiziell übergeben werden“.

Quelle Al Jazeer

