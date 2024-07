https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/rapturous-congressional-applause-greets-war-criminal-netanyahu



Tosender Beifall des Kongresses für Kriegsverbrecher Netanjahu

Von Michael F. Brown

Power Suits

25. Juli 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sprach am Mittwoch vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses und erhielt wiederholt Ovationen für die Förderung von Kriegsverbrechen gegen Palästinenser.

Amos Ben Gershom GPO

Die Mitglieder des US-Kongresses begrüßten den israelischen Ministerpräsidenten und Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu mit stürmischem Applaus, als er am Mittwoch zum vierten Mal vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses sprach.

Es überrascht nicht, dass viele applaudierten, als er Tausende von Demonstranten in Washington D.C. als „nützliche Idioten des Iran“ beschimpfte. Das Recht auf den ersten Verfassungszusatz, gegen den Völkermord im Gazastreifen zu protestieren, wird von vielen Politikern in Washington nicht gern gesehen.

„Nach allem, was wir wissen, finanziert der Iran die Anti-Israel-Proteste, die gerade vor diesem Gebäude stattfinden – nicht sehr viele, aber sie sind da – und in der ganzen Stadt.“

Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und der Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, beide Demokraten, tragen die Verantwortung dafür, dass sie sich den Republikanern angeschlossen haben, indem sie Netanjahu in den Plenarsaal eingeladen haben, um wichtige demokratische Wählergruppen zu verunglimpfen.

Vizepräsidentin Kamala Harris, die als demokratische Präsidentschaftskandidatin gehandelt wird, hat sich noch nicht zu Wort gemeldet. Sie hat Präsident Joe Biden – von Netanjahu als stolzer irisch-amerikanischer Zionist“ zitiert – fast 10 Monate lang als sein Stellvertreter für Völkermord loyal zur Seite gestanden.

Anstatt die Kriegsverbrechen und den Völkermord Netanjahus und die Äußerungen des Premierministers zu kritisieren, in denen er die Demonstranten als „nützliche Idioten des Irans“ verurteilte, veröffentlichte Harris eine Erklärung, in der sie eine kleine Gruppe von Demonstranten verurteilte.

Die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib nahm an der Rede teil und trug die Wahrheit auf einem kleinen Schild, auf dem auf der einen Seite „Kriegsverbrecher“ und auf der anderen Seite „schuldig des Völkermordes“ stand.

Die Kongressabgeordnete Nancy Mace, eine Chauvinistin aus Charleston, die glaubt, sie wisse besser über Israels Unterdrückung der Palästinenser Bescheid als Tlaib, und die das ganz und gar nicht weiß, bezeichnete Tlaib in einem Tweet als „Irans nützlichen Idioten“.

Mit ihrer Hybris und ihrem antipalästinensischen Rassismus war sie nicht allein, denn sogar der ehemalige Kongressabgeordnete Madison Cawthorn warb für den Besuch des Kriegsverbrechers in Washington.

Wenn Sie Tlaibs Argumente nicht widerlegen können, hämmern Sie auf die Twitter-Tasten und greifen Sie zu Ad-hominem-Angriffen.

Eine Gruppe von 84 anonymen Praktikanten des Kongresses gab eine Pressemitteilung heraus, in der sie Netanjahus Rede anprangerten und darauf bestanden, dass er „für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft gezogen werden muss“.

In einer E-Mail an The Electronic Intifada kritisierten die Praktikanten die Angriffe auf Tlaib und schrieben: „Diese Angriffe untergraben nicht nur den notwendigen Anstand, der im politischen Diskurs erwartet wird, sondern lenken auch von sinnvollen Debatten über politische Maßnahmen ab, die sich auf Menschenrechte und Gerechtigkeit auswirken. Wir verurteilen diese persönlichen Angriffe, die in unserem demokratischen Diskurs keinen Platz haben, aufs Schärfste und stehen in voller Solidarität mit der Abgeordneten Tlaib.“

Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie kündigte am Mittwochmorgen an, dass er nicht an der Konferenz teilnehmen werde, und wurde daraufhin von der israelischen Lobbygruppe AIPAC kritisiert.

CNN-Mitarbeiter Barak Ravid berichtete am Mittwochnachmittag auf dem Sender, dass 80 bis 100 Demokraten erwartet werden, die Rede zu schwänzen (die politische Direktorin der Jüdischen Stimme für den Frieden, Beth Miller, behauptete, es seien mehr als 130), was die Zahl derer übertrifft, die Netanjahus Rede von 2015 nicht besucht haben, mit der er versuchte, Präsident Barack Obamas Iran-Atomdeal zu vereiteln, obwohl Obama später dennoch 38 Milliarden Dollar Militärhilfe für Israel durchsetzte.

Joe Biden, der damals im Jahr 2015 Vizepräsident und damit Präsident des Senats war, nahm ebenfalls nicht an dem Versuch teil, die Außenpolitik seines Chefs zu untergraben.

Auch Harris nahm nicht an der Rede am Mittwoch teil, wird aber voraussichtlich am Donnerstagnachmittag separat mit Netanjahu zusammentreffen.

Senator Bernie Sanders aus Vermont nahm nicht an der Rede teil und nannte Netanjahu einen „Kriegsverbrecher“. Der Begriff passt, da Netanjahu den Völkermord im Gazastreifen und den illegalen Siedlungsausbau im besetzten Westjordanland beaufsichtigt hat.

Sanders fügte hinzu: „Netanjahu sollte nicht im Kongress der Vereinigten Staaten willkommen geheißen werden … Meiner Ansicht nach sollte seine rechtsextreme Regierung keinen weiteren Cent Unterstützung vom US-Steuerzahler erhalten, um die unmenschliche Zerstörung des Gazastreifens fortzusetzen.“

Sanders lässt jedoch die Tür weit offen, eine andere Regierung zu finanzieren, die die Rechte der Palästinenser verletzt, wie es Israel seit der Enteignung von 800.000 Palästinensern im Jahr 1948 getan hat.

In der vielleicht absurdesten Bemerkung des Jahres – in einem Jahr voller solcher Kommentare – twitterte die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene, die QAnon, Antisemitin, Waffenfanatikerin, die Israel liebt, von Jewish Voice for Peace und verbündeten Demonstranten: „Pro-Hamas-Aufrührer haben wieder einmal das Cannon House Office Building infiltriert … Warum werden diese Leute nicht auf die gleiche Weise verfolgt wie die J6-Demonstranten?“

Pro-Hamas-Aufrührer sind erneut in das Cannon House Office Building eingedrungen.

Morgen werden 10-20K erwartet.

Warum werden diese Leute nicht auf die gleiche Weise verfolgt wie die J6-Protestler? pic.twitter.com/eU02OIr5sk

– Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) July 23, 2024

Zu Hause bei den verlogenen Maestros des Beltway fühlte sich Netanjahu frei, darüber zu lügen, wie gut der Gazastreifen versorgt ist, über angeblich beispiellose Maßnahmen zum Schutz palästinensischer Zivilisten und über zwei Babys, die angeblich auf einem Dachboden ermordet wurden.

Die Ermordung dieser Säuglinge scheint eine neue Behauptung zu sein.

Auch hat keine glaubwürdige Quelle bewiesen, dass die Hamas „Babys bei lebendigem Leib verbrannt“ hat, wie Netanjahu ebenfalls behauptete.

Die israelische Zeitung Haaretz stellte im Dezember fest: „Die zehn Monate alte Milla Cohen wurde bei dem Massaker ermordet, zusammen mit dem Baby, das sich noch im Mutterleib ihrer Mutter befand und starb, nachdem ihre Mutter auf dem Weg ins Krankenhaus erschossen wurde. Die Polizei hat keine Beweise dafür, dass weitere Babys getötet wurden.

Die heute bekannten Fakten über die Säuglinge widersprechen den Behauptungen des israelischen Premierministers.

Netanjahu schürt mit seiner Gräuelpropaganda die Wut der mächtigsten Politiker in Washington und erzeugt weiteren Ärger im Kongress über die amerikanischen Demonstranten, die die amerikanische und israelische Kampagne des Völkermords in Gaza in Frage stellen.

Inmitten all dessen forderte er eine „Beschleunigung der US-Militärhilfe“ und behauptete: „Gebt uns die Werkzeuge schneller, und wir werden den Job schneller erledigen.“

Schnellerer Völkermord löste Beifall im Publikum aus.

Es ist dasselbe Argument, das heute auch der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump vorbringt.

„Ich will, dass er es schnell zu Ende bringt und es schnell erledigt.

Man muss es schnell erledigen“, witzelte Trump über die Realität des Völkermords.

Trump wird sich am Freitag mit Netanjahu in Mar-A-Lago, Florida, treffen, demselben Ort, an dem er im November 2022 den rechten Rassisten und Antisemiten Nick Fuentes traf.

