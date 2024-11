https://thecradle.co/articles/trump-taps-supporter-of-israels-genocide-in-gaza-for-un-ambassador-post



Trump ernennt Befürworter des israelischen Völkermords in Gaza zum UN-Botschafter

Die Kongressabgeordnete Elise Stefanik hat dazu aufgerufen, so viele Waffen wie nötig zu schicken, um „Israels totalen Sieg in Gaza“ zu sichern

11. NOVEMBER 2024

(Bildnachweis: Kent Nishimura/Getty Images)

Elise Stefanik, eine pro-israelische republikanische Kongressabgeordnete aus New York, wird zur nächsten US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen (UN) ernannt, wie der designierte Präsident Donald Trump am 11. November bestätigte.

„Ich fühle mich geehrt, die Vorsitzende Elise Stefanik für die Position der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen in meinem Kabinett zu nominieren. Elise ist eine unglaublich starke, zähe und kluge Kämpferin für Amerika“, sagte Trump der New York Post.

„Ich fühle mich wirklich geehrt, von Präsident Trump für die Position als US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen in seinem Kabinett nominiert worden zu sein„, sagte Stefanik in einer Erklärung gegenüber der New York Post als Reaktion auf die Ankündigung.

„Ich bin bereit, Präsident Donald J. Trumps Wiederherstellung des America-First-Friedens durch eine starke Führung auf der Weltbühne vom ersten Tag an bei den Vereinten Nationen voranzutreiben“, fügte sie hinzu.

Die liberale israelische Tageszeitung Haaretz kommentierte, dass Stefanik sich voraussichtlich darauf konzentrieren wird, die Kritik an Israels Militäraktion in Gaza bei den Vereinten Nationen zu bekämpfen, bei der über 43.000 Palästinenser getötet wurden, die meisten davon Frauen und Kinder.

Im Mai, als Israel während einer Kampagne in Rafah im südlichen Gaza-Streifen Zivilisten bombardierte und aushungerte, sagte sie vor einem Ausschuss in der israelischen Knesset, dass die USA „den Staat Israel mit dem versorgen sollten, was er braucht, wann er es braucht, ohne Bedingungen, um angesichts des Bösen den totalen Sieg zu erringen“.

Die Abgeordnete Stefanik erlangte im Frühjahr bei Kongressanhörungen internationale Bekanntheit, bei denen die Präsidenten mehrerer führender US-Universitäten als „antisemitisch“ verleumdet wurden, weil sie Studenten erlaubten, gegen den Völkermord Israels an den Palästinensern in Gaza zu protestieren.

Stefanik verwies in ihrer Erklärung auch auf den angeblichen Anstieg des Antisemitismus und sagte: „Die vor uns liegende Arbeit ist immens, da der Antisemitismus in die Höhe schießt, gepaart mit vier Jahren katastrophal schwacher Führung der USA, die unsere nationale Sicherheit erheblich geschwächt und unser Ansehen in den Augen von Verbündeten und Gegnern gemindert hat.“

Mitglieder der israelischen Lobby in den USA haben lange Zeit falsche Behauptungen über Antisemitismus angeführt, um Israel vor Kritik an seiner jahrzehntelangen Besetzung der palästinensischen Gebiete und an den von der israelischen Armee begangenen Menschenrechtsverletzungen zu schützen.

Der Journalist Gideon Levy von Haaretz stellte 2019 fest, dass „die israelische und die jüdische Propaganda in den letzten Jahren systematisch vorgegangen sind: Wer es wagt, Fragen zu stellen oder Israel zu kritisieren, wird sofort und automatisch als Antisemit abgestempelt und muss dann den Mund halten, denn was kann er danach noch sagen?“

„Dieser Teufelskreis sollte durchbrochen werden“, fügte er hinzu.

