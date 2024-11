https://www.commondreams.org/news/marco-rubio-donald-trump



Der US-Senator Marco Rubio (R-Fla.) spricht am 29. Oktober 2024 bei einer Wahlkampfveranstaltung für Donald Trump in Allentown, Pennsylvania.

(Foto: Angela Weiss/AFP via Getty Images)

Trump wird voraussichtlich den „rabiaten Neokonservativen“ Marco Rubio zum Außenminister ernennen

Von Jake Johnson

12. November 2024

„Trumps aufstrebendes Team für die nationale Sicherheit entwickelt sich zu einem Haufen kriegstreiberischer Neokonservativer“, schrieb der Journalist Jeremy Scahill.

Der designierte Präsident Donald Trump hat Berichten zufolge beschlossen, den republikanischen Senator Marco Rubio zu seinem Außenminister zu ernennen. Damit würde einer der zuverlässigsten Kriegstreiber und Interventionisten im Kongress zum obersten US-Diplomaten aufsteigen.

Rubio (R-Fla.), den Trump einmal als „kleine Marionette“ des verstorbenen pro-israelischen Milliardärs Sheldon Adelson angegriffen hat, hat den Krieg Israels gegen den Gazastreifen offen unterstützt, sich für eine militärische Konfrontation mit dem Iran eingesetzt und einen Staatsstreich in Venezuela befürwortet. Der Senator aus Florida ist auch ein China-Hardliner, ähnlich wie Trumps Kandidat für den nationalen Sicherheitsberater, der Abgeordnete Mike Waltz (R-Fla.).

Die New York Times, die am späten Montag erstmals über die Wahl Rubios berichtete, merkte an, dass Trump „seine Meinung immer noch in letzter Minute ändern könnte“.

Die erwartete Wahl Rubios steht im Widerspruch zu Trumps Versuch während des Präsidentschaftswahlkampfs, sich als „Friedenskandidat“ zu positionieren, wie der gewählte Vizepräsident J.D. Vance Trump im Vorfeld der Wahl in der vergangenen Woche beschrieb.

„Trumps aufstrebendes Team für „nationale Sicherheit“ entwickelt sich zu einem Haufen kriegerischer Neokonservativer“, schrieb Jeremy Scahill von ‚Drop Site‘ und wies darauf hin, dass Waltz ein ‚Berater für Terrorismusbekämpfung‘ des Architekten des Irakkriegs, Dick Cheney, war.

Scahill bezeichnete Rubio und die Abgeordnete Elise Stefanik (R-NY) – Trumps ausgewählte Person für das Amt des US-Botschafters bei den Vereinten Nationen – als „Neokonservative-Kriegstreiber der zweiten Reihe“.

Scahills Kollege Ryan Grim bezeichnete Trumps wahrscheinliche Wahl von Rubio zum US-Außenminister als „großen Sieg“ für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, dessen Angriffe auf Gaza, das Westjordanland, den Libanon und den Iran den Nahen Osten in einen regionalen Krieg gestürzt haben.

„Marco Rubio ist ein fanatischer Neokonservativer“, der ‚noch nie einen Krieg erlebt hat, den er nicht von jemand anderem geführt sehen wollte‘, schrieb Grim am späten Montag in den sozialen Medien.

Da die Republikaner die Kontrolle über den Senat zurückerobern wollen, wird Trump wahrscheinlich kaum Schwierigkeiten haben, Rubio und andere erwartete Mitglieder seines Kabinetts zu bestätigen. Trotzdem drängt Trump die Anwärter auf den Posten des Mehrheitsführers im Senat, sich dazu zu verpflichten, Ernennungen in der Wahlpause zuzulassen, was es Trump ermöglichen würde, Regierungsbeamte ohne Bestätigung durch die obere Kammer einzusetzen.

Trump hat noch nicht bekannt gegeben, wen er als Leiter des Pentagons nominieren wird, aber seine Wahl des Außenministers und des nationalen Sicherheitsberaters deutet kaum auf eine Abkehr von einem außenpolitischen Establishment hin, das katastrophale Kriege geführt hat, die Millionen von Menschenleben und Billionen Dollar gekostet haben.

Kaniela Ing, nationale Direktorin des Green New Deal Network, merkte am Montag an, dass „Rubio die gewinnorientierten Kriege im Irak und in Afghanistan länger unterstützt hat, als irgendjemand sollte.“

„Er ist einer der wichtigsten Fürsprecher Netanjahus und schürt blind den andauernden Völkermord in Gaza“, fügte Ing hinzu. “Trumps Maske des Nicht-Interventionisten und Anti-Establishments ist gefallen. Millionen von Ihnen wurden hereingelegt.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …