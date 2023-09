The president is desperate to hide his secret emails to Hunter Biden. Why?

Trump hat ein Amtsenthebungsverfahren überstanden. Biden hat vielleicht nicht so viel Glück

10./11. September 2023 – Information Clearing House – „The Telegraph“ — Trotz der offiziellen Nachrichtensperre können wir vernünftigerweise davon ausgehen, dass diese E-Mails eine echte Gefahr für Präsident Biden darstellen, oder zumindest, dass er glaubt, dass sie eines Tages veröffentlicht werden könnten. Die Dokumente werden in den Nationalarchiven aufbewahrt, und Biden braucht nur darum zu bitten, dass sie freigegeben werden. Dass er sich geweigert hat, dies zu tun, wirft einige unbequeme Fragen auf. Immerhin ist dies derselbe Mann, der an seinem ersten Tag im Amt „Transparenz“ versprochen hat.

Die Republikaner glauben – vielleicht vorhersehbar -, dass die geheimen E-Mails beweisen werden, dass der ehemalige Vizepräsident tief in die lukrativen Einflussgeschäfte seines Sohnes Hunter verwickelt war. Diesen Schleier der Geheimhaltung zu lüften, wäre ein Vorteil eines formellen Amtsenthebungsverfahrens, das das Repräsentantenhaus voraussichtlich bald einleiten wird.

Drei Ausschüsse des Repräsentantenhauses – Judiciary, Oversight und Ways and Means – untersuchen derzeit mutmaßliche Korruption innerhalb der Familie Biden. Sie alle haben zwar die Befugnis, Vorladungen auszusprechen, sind aber bei der Durchsetzung stark eingeschränkt. Nehmen wir an, einer dieser Ausschüsse fordert vom Secret Service eine Aussage oder Dokumente an. Wenn sie diese nicht erhalten, können die Ausschüsse lediglich Merrick Garland und das Justizministerium auffordern, vor Gericht zu gehen und die Einhaltung der Vorschriften zu erzwingen. Doch Garland, der verzweifelt versucht, seinen Chef zu schützen, wird diesem Ersuchen höchstwahrscheinlich nicht zustimmen.

Wenn das Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren einleitet, verliert das Justizministerium diese Blockademacht. Der Ausschuss kann dann direkt vor Gericht gehen und die Einhaltung der Vorschriften verlangen. Er muss nicht auf Knien vor den von Präsident Biden ernannten Vertretern kriechen und vergeblich um Hilfe bitten.

Wonach suchen die Republikaner im Repräsentantenhaus wirklich in diesen E-Mails? Sie wollen vor allem Beweise dafür, dass der Vizepräsident die US-Politik mit seinem Sohn besprochen hat, der diese Informationen dann an seine Geschäftspartner weitergegeben hat. Wenn der Vizepräsident andeutet, dass er seinem Sohn geholfen hat, wäre das noch viel schlimmer – und wenn geheime Informationen weitergegeben wurden, wäre das ein Verbrechen an sich.

Die Ermittler des Repräsentantenhauses werden sich nicht mit den E-Mails begnügen. Sie wollen eine ganze Reihe von Informationen aus dem Weißen Haus, von den Behörden der Exekutive, von den Mitgliedern der Familie Biden, ihren Geschäftspartnern und den Banken, über die die Familie angeblich ausländische Einkünfte abgewickelt hat. Die fraglichen Banken haben Hunderte von Berichten über „verdächtige Aktivitäten“ im Zusammenhang mit diesen Auslandsüberweisungen erstellt, die dann in einem Netz von LLCs der Familie Biden verschwanden – ein Netz, das die Ermittler unbedingt entwirren wollen.

Beim Aufspüren dieser Transaktionen wird der Ausschuss nach zwei Arten möglicher Korruption Ausschau halten. Die erste und wichtigste ist eine direkte Beteiligung von Joe Biden selbst. Seine Familienmitglieder spielen nur dann eine Rolle, wenn ihr Einkommen von Joes Position und Handlungen abhängt. Hunter und Joes Brüder, James und Frank, haben mit Joes Namen und seiner mächtigen Position eine Menge Geld verdient – aber das ist nicht unbedingt illegal. Es ist auch nicht illegal, wenn Joe selbst wusste, was sie taten, und darüber gelogen hat. Illegal ist es, wenn Joe wissentlich diese Bemühungen der Familie unterstützt hat.

Der zweite Punkt betrifft den Versuch der Vertuschung. Wir wissen, dass das Weiße Haus von Biden und mehrere Behörden offenbar jegliche schädliche Enthüllung verhindert haben. Auch das ist nicht per se illegal – obwohl es politisch schädlich sein kann, wenn die Behinderung öffentlich gemacht wird -, aber jede offizielle Beteiligung von Verwaltungsbeamten im Namen des Präsidenten und seiner Helfer wäre es.

Der Präsident hat vehement bestritten, von den geschäftlichen Aktivitäten seines Sohnes gewusst zu haben. Als jedoch immer mehr belastende Informationen an die Öffentlichkeit gelangten, änderte das Weiße Haus im Stillen den Inhalt dieser Dementis. Jahrelang hielt Joe Biden an der Behauptung fest, er wisse nichts von den scheinbar zwielichtigen Geschäften. In letzter Zeit ist der Pressesprecher des Weißen Hauses jedoch dazu übergegangen, zu sagen, dass er keine Geschäfte mit seinem Sohn gemacht habe. Dieser Wandel war offensichtlich, wurde aber nicht anerkannt.

Eine Amtsenthebungsuntersuchung bedeutet nicht zwangsläufig, dass das gesamte Repräsentantenhaus über die Angelegenheit abstimmt. Die Republikaner werden nur dann den nächsten Schritt tun, wenn die Ermittlungen viele Beweise zutage fördern – und sie werden weit mehr brauchen, um die Demokraten davon zu überzeugen, den Präsidenten nach einem Senatsverfahren abzusetzen. Aber wenn sie es schaffen, werden die Folgen für Bidens Wiederwahlkampagne katastrophal sein. Es ist kein Wunder, dass die Demokraten darauf bedacht sind, diese Geschichte herunterzuspielen: Sie haben sich an einen alternden, gebrechlichen und unpopulären Führer gebunden. Ein zusätzlicher Korruptionsvorwurf könnte sich als fatal erweisen. Übersetzt mit Deepl.com